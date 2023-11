Le Mouvement Desjardins fait un don de 500 000 $ à la Fondation du CUSM pour soutenir la formation professionnelle des étudiants en sciences de la santé

Ce don appuie le Centre Desjardins de formation avancée de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, pour aider les étudiants à continuer d’enrichir leur carrière dans le domaine des sciences de la vie et de la recherche en santé.

MONTRÉAL, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Démarrer sa carrière après l’obtention d’un diplôme peut sembler décourageant pour tout le monde. Pour les titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat, la recherche d’un emploi gratifiant dans leur domaine de spécialisation peut s’avérer un défi passionnant. Un nouvel engagement de 500 000 $ du Mouvement Desjardins pour le Centre Desjardins de formation avancée (CDFA) de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) appuie les chercheurs stagiaires dans leur cheminement vers une carrière enrichissante.



« Il est fondamental d’offrir aux stagiaires en sciences de la santé les ressources et l’accompagnement dont ils ont besoin pour favoriser leur développement de carrière ou leur perfectionnement professionnel. Voilà pourquoi nous sommes fiers d’appuyer, depuis plus de 10 ans, l’Institut de recherche du CUSM et d’octroyer 500 000 $ au Centre Desjardins de formation avancée. Cette nouvelle contribution permettra aux stagiaires d’acquérir des connaissances et des compétences complémentaires pour mener une carrière à la hauteur de leurs aspirations et de leurs talents. »

– Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins



Le CDFA a été fondé en 2009 avec pour mission de présenter aux stagiaires en sciences de la santé et de la vie un large éventail de possibilités de carrière et de devenir le champion de leurs aspirations professionnelles. Bien que le cheminement de carrière traditionnel ait été le milieu universitaire, en réalité, moins de 35 % des titulaires d’un doctorat en sciences de la vie ou de la santé occupent un poste de professeur dans une université. Avec autant de diplômés talentueux et bien formés, il était indispensable d’aider ces personnes brillantes à acquérir des compétences commercialisables et de les mettre en contact avec davantage d’opportunités.

« Nos étudiants sont brillants et passionnés, et ils ont connu la rigueur des études supérieures. La formation offerte par le CDFA complète leur formation scientifique avancée à l’aide de compétences générales qui les aideront à se préparer à une diversité de carrières. Nous sommes très fiers de nos diplômés, qui apportent une contribution importante à la recherche en santé et aux sciences de la vie dans tout le Québec. »

– Dre Emily Bell, directrice associée, Centre Desjardins de formation avancée, IR-CUSM

Les 1 600 stagiaires de l’IR-CUSM ont accès à quatre programmes complets offerts par le CDFA, notamment :

Un certificat ou un diplôme d’études supérieures en administration des affaires par l’entremise de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia;

Un programme de mentorat qui associe les stagiaires à des professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou des sciences de la vie;

Des groupes de pairs qui permettent d’échanger au sujet des aspirations professionnelles et de surmonter les difficultés;

La possibilité d’acquérir de l’expérience dans des domaines tels que le développement de médicaments et l’administration d’essais cliniques.

Le succès des programmes du CDFA a un effet d’entraînement pour tout le Québec : il met en contact des experts en sciences de la santé hautement qualifiés avec des opportunités de carrière où ils peuvent générer un impact considérable sur les soins de santé et les sciences de la vie. Les diplômés du CDFA contribuent, par exemple, au développement de nouveaux médicaments, à l’amélioration du système de soins de santé, à la réalisation d’essais cliniques vitaux dans la province, et bien plus encore.

« Plus que jamais, les jeunes gens talentueux ont accès à l’enseignement supérieur. L’expertise de ces diplômés est très précieuse – dans le développement de médicaments, l’analyse de données, la communication scientifique et de nombreux autres domaines hautement techniques des soins de santé et de la recherche en santé. Les programmes du CDFA donnent à nos stagiaires la confiance et les compétences nécessaires pour identifier et s’investir dans leur carrière. »

– Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique en chef, IR-CUSM

Depuis 14 ans, le CDFA comble les lacunes des scientifiques en début de carrière qui s’interrogent sur la suite des événements. C’est Mouvement Desjardins qui a rendu possible ce précieux programme, et son plus récent don en assure la continuité.

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers M. Cormier et tous les employés de Mouvement Desjardins pour leur engagement de longue date au profit des stagiaires de l’IR-CUSM. Ce programme extraordinaire a été rendu possible grâce à leur soutien et a sans aucun doute amélioré notre monde en permettant aux nouveaux diplômés en sciences d’occuper des postes de haute voltige où leur expertise est mise en valeur. Merci, Mouvement Desjardins, pour votre générosité. »

– Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des millions de dollars pour le Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux de recherche et d’enseignement au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine vise à recueillir 200 millions de dollars pour offrir à notre communauté des soins de santé de classe mondiale. Les soins de qualité sont financés par le gouvernement, mais la Fondation du CUSM fait toute la différence entre la qualité et l’excellence. Notre investissement pour les soins de santé permet de mettre en place des programmes qui transforment et sauvent des vies, en plus d’acquérir de l’équipement de pointe. Nos investissements pour la recherche ouvrent la voie à des innovations médicales qui profiteront aux populations du monde entier. En collaboration avec notre communauté, nous relevons les défis les plus complexes au monde en matière de santé. https://fondationcusm.com/

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17e7b19e-693e-4316-9f2e-da4b84db4843/fr