Enreach for Services Providers lance la dernière version de sa plateforme customisable-by-design « Enreach UP »

Enreach for Service Providers, qui fait partie du groupe Enreach, leader Européen des solutions de contact, annonce la mise à disposition de la dernière version de sa plateforme Enreach UP, destinée aux opérateurs, prestataires de services et intégrateurs. Cette plateforme personnalisable intègre de multiples fonctionnalités en marque blanche qui répondent aux attentes du marché. Enreach UP réuni l’UCaaS, le CCaaS et des outils de productivité dans une solution de contact convergent, disponible sur mobile et PC.

“Bien plus qu'une simple mise à jour de la plateforme existante, Enreach UP constitue une avancée significative, offrant à nos partenaires contrôle, flexibilité et choix de déploiement. Cela renforce notre position de leader des solutions de contact en Europe” déclare Bertrand Pourcelot, PDG d'Enreach for Service Providers

Personnalisable, Enreach UP offre un vaste potentiel de différenciation tout en donnant aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux plus de contrôle sur leurs offres de communications unifiées. Enreach s'est également concentré sur l'amélioration des API, en élargissant la gamme et en les rendant plus accessibles et plus rapides à mettre en œuvre afin que les partenaires puissent élaborer des offres sur mesure.

Personnalisation, design épuré et performances

De plus, l’interface utilisateur améliorée et épurée profite à la fois aux fournisseurs de services et à leurs clients professionnels. Conviviale et simple à l’usage, elle permet à l'utilisateur d'agir en quelques clics seulement. En tant que pionnier de l’approche ‘mobile first’, Enreach for Service Providers a rendu la conception UX plus aisée sur tous les appareils, notamment le mobile. En outre, l’application offre aux utilisateurs encore plus de personnalisation en termes de paramétrage et de configuration de l’application en leur permettant d’activer ou désactiver des options du menu.

S'appuyant sur les évolutions architecturales apportées précédemment à Enreach UP, cette nouvelle version comporte plus de 150 nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Bertrand Pourcelot ajoute : “En plus de consulter nos partenaires sur ce qu'ils souhaitaient voir dans Enreach UP, ils ont également été impliqués dans le processus d'assurance qualité, certains d'entre eux ayant récemment testé la plateforme dans leurs propres labs. Je suis ravi d’annoncer que la plateforme a été bien accueillie.”

De plus, l'infrastructure a été conçue pour une plus grande agilité et innovation à grande échelle, soutenue par un processus de test automatisé approfondi, un choix stratégique de composants et une équipe R&D interne dédiée. Cela permettra des déploiements plus rapides à l’avenir, disponibles pour tous les partenaires à partir d’une seule version.

Productivité

De nombreuses nouvelles fonctionnalités d'Enreach UP ciblent la productivité des utilisateurs, comme l’intégration du webRTC, permettant aux utilisateurs n'ayant pas accès au client installé de rejoindre un appel ou une réunion via un navigateur Web.

Le webRTC apporte également une meilleure qualité audio et un meilleur confort, avec un codec auto-adaptatif intégré et une annulation d'écho avancée. De plus, l’accès à la présence des équipes comble le manque de visibilité afin que les collègues puissent voir l’état de disponibilité de chacun dans l’ensemble de l’environnement UC.

L'approche customisation-by-design d'Enreach UP permet aux partenaires de fournir uniquement les fonctionnalités dont un client a besoin. Par exemple, la plupart des petites entreprises n'ont généralement pas besoin d'afficher tous les services internes sous forme de catégorie dans leurs carnets de contacts, mais elles peuvent également choisir de les réactiver si la situation change. De plus, l'application de l'utilisateur final s'adapte au rôle et au profil de l'utilisateur afin d'offrir, par exemple, à un superviseur ACD une expérience utilisateur rafraîchie en matière de supervision des files d'attente, de contrôle en temps réel des règles de distribution d’appels ainsi que d’action sur l'activité des agents.

Bertrand Pourcelot déclare : “Tous ces éléments cumulés se traduisent par un gain de temps considérable et une réduction des tensions, conduisant à une productivité améliorée et à une meilleure expérience utilisateur. “

Orienté CX

De nombreuses nouvelles fonctionnalités facilitent l’engagement des clients des entreprises, par exemple l’historique intelligent des appels de groupe qui est une méthode efficace permettant à un membre d’un groupe ou d’une file d’attente de vérifier si un appel entrant a été répondu correctement et, si tel n’est pas le cas, d’agir et d’indiquer à l’ensemble de l’équipe que l’appel a été traité.

La présentation du nom de l’appelant grâce à l’intégration des CRMs dans le Cloud permet aux utilisateurs d’identifier le client et de l’accueillir nominativement. Cette nouvelle fonctionnalité de résolution de nom est désormais disponible sur tous les appareils y compris les mobiles.

Statistiques

Les performances de l'entreprise sont facilitées par un plus vaste éventail d'outils analytiques. Par exemple, un nouveau wallboard ACD est inclus. Il affiche un code couleur qui permet aux équipes des centres d’appel de connaître en temps réel le nombre d'appels en file d'attente, l’état de remplissage de chaque file d’attente, le taux d’occupation des agents, le temps d'attente moyen, etc. Les administrateurs peuvent également visualiser en temps réel un comparatif des performances de la journée avec des périodes précédentes.

MAN - Mécanisme d’Authentification du Numéro

En outre, Enreach a déployé le support du MAN (Stir/Shaken), une innovation réglementée par l’ARCEP qui lutte contre l'usurpation d’identité de l'appelant sur les réseaux téléphoniques, afin d'éliminer les appels automatisés imitant des sources légitimes.

Gestion et Contrôle des configurations

L'enrichissement des API intégrées permet des configurations étendues de diverses fonctions, sans avoir besoin d’utiliser une interface technique. Il est aussi possible d'intégrer la technologie d’Enreach dans les propres offres des fournisseurs de services, avec la sélection et la configuration de fonctionnalités, telles que l'ACD, les numéros, les appareils et plus encore. De plus, myTelephony fait également office de portail libre-service pour les administrateurs d'entreprise.

Bertrand Pourcelot conclut : "Enreach UP est disponible dès maintenant pour nos partenaires de plateforme et sur notre plateforme mutualisée (PaaS), et nous avons été ravis d’avoir pu la présenter en avant-première à nos partenaires du monde entier lors de notre événement biannuel à Nice en octobre.”