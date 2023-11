Henley & Partners und Insignia schließen sich zur Schaffung eines einzigartigen Mitgliedschaftsangebots für Weltbürger zusammen

LONDON, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners , die „Kanzlei der Weltbürger“ und führend in der Beratung zu Wohnsitz und Staatsbürgerschaft, hat sich mit der führenden Ultra-Luxus-Lifestyle-Management- und Kartendienstleistungsgruppe, Insignia , zusammengetan, um ein unverwechselbares und exklusives Mitgliedschaftsangebot zu schaffen. Henley Global Citizens ist ein maßgeschneiderter Service, der nur auf Einladung verfügbar ist und auf die besonderen Bedürfnisse von wohlhabenden transnationalen Familien, Unternehmern und Investoren zugeschnitten ist, die international Geschäfte machen, investieren und leben und sich als Weltbürger verstehen.



Das Angebot Henley Global Citizens umfasst neben vorrangigem Zugang, persönlichen Einführungen und kostenlosen Beratungen mit vertrauenswürdigen internationalen Banken, führenden Privatkundenanwälten und anderen Top-Branchenexperten in allen wichtigen Gerichtsbarkeiten weltweit auch eine Mitgliedskarte, die gleichzeitig eine Visa-Zahlungskarte für große, unbegrenzte Zahlungen und Bargeldabhebungen ist und mit der Sie internationale Überweisungen in den wichtigsten Währungen tätigen können. Noch wichtiger ist, dass es Zugang zu einem dynamischen globalen Netzwerk von wohlhabenden und einflussreichen Einzelpersonen und Familien sowie zu einem Jahreskalender mit hochrangigen Veranstaltungen hinter verschlossenen Türen bietet, darunter private Abendessen beim WEF in Davos, rund um die UNGA in New York, den Grand Prix in Monaco und andere wichtige wirtschaftliche, geopolitische, sportliche und kulturelle Ereignisse auf der ganzen Welt.

Mitglieder und ihre Familien können auch von einer kostenlosen Beratung zur globalen Bildungsplanung und der Vorstellung der besten Schulen und Universitäten der Welt profitieren. Darüber hinaus erhalten sie strategische Gesundheitsberatung, Zugang zu Präventivmedizin und Langlebigkeitsprogrammen sowie die Möglichkeit, medizinische Untersuchungen an den fortschrittlichsten Gesundheitsstandorten wie der Schweiz, Deutschland, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und den USA zu vereinbaren.

Dr. Christian H. Kaelin , Group Chairman von Henley & Partners, sagt, dass die Zusammenführung der hochkarätigen Kunden beider Unternehmen und die Kombination ihrer Expertise, um ein einzigartiges und außergewöhnliches internationales Beratungs- und Dienstleistungsangebot zu schaffen, eine logische Erweiterung für „die Kanzlei der Weltbürger“ darstellt. „Diejenigen von uns, die sich als Weltbürger verstehen, verzichten nicht auf ihre anderen Identitäten, ihr Engagement und ihre Zugehörigkeit zu ihren eigenen Ländern, Kulturen, religiösen und sogar politischen Überzeugungen. Diese geben uns weiterhin Sinn und verleihen unserem Leben einen Mehrwert. Aber da wir in einer eng vernetzten und voneinander abhängigen Welt leben und auf einem globalen Markt agieren, haben wir eine weitere Ebene der globalen Identität, des Interesses und der Verantwortung hinzugefügt. Die Henley Global Citizens -Mitgliedschaft erkennt diese Identität und diesen Lebensstil an und unterstützt sie auf eine sehr praktische, alltägliche Art und Weise, die einen enormen Mehrwert für ihre Mitglieder darstellt.“

Nada T. Rouviere, President der Insignia Group, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Henley & Partners repräsentiert eine neue Ära im Luxus-Lifestyle-Management. Wir bei Insignia haben uns schon immer dafür eingesetzt, unseren Mitgliedern unvergleichliche Erlebnisse zu bieten, und die Henley Global Citizens Card ist die Verkörperung dieser Verpflichtung. Gemeinsam mit Henley & Partners definieren wir die Bedeutung von Weltbürgertum neu und bieten ein exklusives Tor zu einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten und Verbindungen. Wir freuen uns darauf, das Leben unserer Mitglieder zu bereichern, indem wir sie auf ihrem Weg als echte Weltbürger unterstützen.“

Henley Global Citizens wird bei einer maßgeschneiderten Veranstaltung am Freitag, 10. November, im Anschluss an die 17. jährliche Global Citizenship Conference vorgestellt, die diese Woche (8.-10. November) im Shangri-La Hotel DIFC in Dubai, VAE, stattfindet.

Die von Henley & Partners ausgerichtete internationale Konferenz, zu der in diesem Jahr über 400 Delegierte aus mehr als 35 Ländern erwartet werden, hat sich zum weltweit größten und bedeutendsten Treffen zum Thema globale Migration von Privatvermögen und Investitionen entwickelt und bringt Präsidenten, Premierminister, hochrangige Minister und Regierungsbeamte, führende Wissenschaftler, Privatkundenberater, Family Offices und Vermögensverwaltungsexperten sowie viele wohlhabende Unternehmer und Investoren zusammen.

Das Konferenzprogramm für 2023 bietet anspruchsvolle, hochaktuelle Inhalte zu den wichtigsten Entwicklungen, die die globale Vermögensplanung, Investitionsmigration und Geopolitik heute prägen.

Über Henley & Partners

Henley & Partners ist der weltweit führende Anbieter von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsdienstleistungen durch Investitionen. Jedes Jahr verlassen sich Hunderte von vermögenden Personen und ihre Berater auf unser Fachwissen und unsere Erfahrung in diesem Bereich. Die hochqualifizierten Fachleute des Unternehmens arbeiten als Team in über 40 Büros weltweit zusammen.

Das Konzept des Aufenthalts und der Staatsbürgerschaft durch Investitionen wurde in den 1990er Jahren von Henley & Partners entwickelt. Im Zuge der Globalisierung sind Aufenthalt und Staatsbürgerschaft zu Themen von großem Interesse für die wachsende Zahl international mobiler Unternehmer und Investoren geworden, die wir jeden Tag mit Stolz betreuen.

Henley & Partners betreibt auch das weltweit führende Beratungsunternehmen für Investitionsmigration, das mehr als 12 Mrd. USD an ausländischen Direktinvestitionen beschafft hat. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von Regierungen und war an der strategischen Beratung sowie an der Konzeption, dem Aufbau und dem Betrieb der erfolgreichsten Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme der Welt beteiligt.

www.henleyglobal.com

Über Insignia

Insignia wurde 1996 gegründet und begann seine Reise als Anbieter von reisebezogenen Dienstleistungen und Zahlungskarten. Heute hat sich das Unternehmen zu einem umfassenden globalen Luxusberatungsdienst entwickelt, der einen maßgeschneiderten 360-Grad-Ansatz bietet, der auf die Bedürfnisse jedes Mitglieds zugeschnitten ist.

Mit 24/7-Zugang zu persönlichen Assistenten und einem hauseigenen Lifestyle-Team bietet Insignia seinen Mitgliedern einen beispiellosen Service. Insignia präsentiert eine beneidenswerte Auswahl an Super-Premium- und Premium-Zahlungskarten, von exquisiten, von Schmuck inspirierten Designs bis hin zu raffinierten, luxuriösen Metalloberflächen. Diese bieten ein unbegrenztes Ausgabepotenzial und sind für die geschäftliche und private Nutzung zugeschnitten.

Mit über 27 Jahren Erfahrung beherrscht Insignia die Kunst, die Lifestyle-Bedürfnisse der einflussreichsten und wohlhabendsten Menschen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Die Mitgliedschaft erfolgt nur auf Einladung und ist absichtlich begrenzt, um eine Atmosphäre der Exklusivität zu wahren.

Heute ist das Unternehmen in 7 Städten vertreten – Dubai, London, New York, Hongkong, Valletta, Bratislava und Genf.