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“明日交通”（Tomorrow. Mobility）：绿色智能交通，共创美好未来

西班牙巴塞罗那, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 交通数据共享平台是否会大力推动全球交通变革？ 零排放车辆如何成为应对气候变化的首选？ 自动驾驶公共交通能否引领我们走向未来？ 11月7日至9日，有100多名国际专家将齐聚巴塞罗那，在“明日交通”世界大会（TMWC）上探讨这些问题。此活动由Fira de Barcelona和EIT Urban Mobility团队联合举办。EIT Urban Mobility是欧洲创新技术研究所（EIT）提出的一项倡议，该研究所为欧盟机构。

会议议程围绕8个主题展开：数据平台，包容性、可负担性和公平性，互联、协作和自动化交通，可持续的都市物流，多式联运，都市空中交通，能源转型和自主交通。会议还将聚焦某些关键主题，包括：将公共交通视为城市的关键要素并提供支持性策略，从而营造更加宜居的氛围以及实现宏大的减排目标；建立交通数据的共享平台，以便部署广泛的多式联运出行；克服全面推行自动驾驶车辆的挑战。

100多名演讲嘉宾包括：旧金山MTA前首席创新官兼X（Alphabet的Moonshot Factory）顾问Timothy Papandreou、欧洲议会运输旅游委员会主席Karima Delli、洛杉矶大都会交通局首席创新官Seleta Reynolds、国际汽联秘书长（主管汽车交通和旅游）Jacob Bangsgaard以及欧洲自行车联合会首席执行官Jill Warren。

“明日交通”世界大会还设有一个展览空间，BSM、Deloitte、KIA、Moventis、PTV Group、PWC、Racc、Renfe和Sener等130家公司将在此处展示他们的最新产品。 此外，Alamys、AMB、FGC、TMB、CARNET、ETRA、国际道路联合会、Polis等多家机构也将参与此次盛会。

全球创新中心
“明日交通”世界大会将与全球智慧城市大会（Smart City Expo World Congress）、“明日建筑”（Tomorrow. Building）、“明日蓝色经济”（Tomorrow. BlueEconomy）（聚焦蓝色经济的机遇） 和PUZZLE X等活动同时举行，为大众提供非同凡响的知识平台，彰显该活动作为都市解决方案全球中心的角色，为社会面临的挑战提供对策。 这些盛事将吸引25000多名参观者、1000多家参展商、800多个城市代表和600多名演讲嘉宾齐聚巴塞罗那。

媒体查询请联系：
Salvador Bilurbina
电子邮箱： sbilurbina@firabarcelona.com
电话：+34628162674

如需本公告随附照片，请访问：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1adfc367-cf03-46b1-98c2-f75f3c8fcc31


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