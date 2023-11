PAHAYAG NI SEN. REVILLA SA PAGPASLANG SA BRODKASTER HABANG NAKA-ERE SA PROGRAMA

Mariin nating kinokondena ang brutal na pagpaslang kay Radio Broadcaster Juan Jumalon habang siya ay nagpo-programa sa mismong istasyon na isinagawa sa loob mismo ng kaniyang kanyang tahanan.

Ang anumang karahasan sa mga mamamahayag, ay karahasan laban sa ating demokrasya. This in no uncertain terms is an affront to our free press.

I challenge all our law enforcement agencies to make accountable to those behind this brazen attack against Mr. Jumalon-- Radio Broadcaster of Calamba, Misamis Occidental.