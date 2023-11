Lado International Institute öffnet Türen zu einer globalen Zukunft auf der ICEF Berlin-Messe

BERLIN, GERMANY, November 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Lado International Institute, eine renommierte Bildungseinrichtung mit einer herausragenden Erfahrung von mehr als 45 Jahren in der Lehre von Englisch als Zweitsprache (ESL) in der Gegend von Washington DC, freut sich, die Aufnahme von Gesprächen mit zukünftigen Agenten auf der ICEF Berlin-Messe bekannt zu geben. Diese Gespräche finden vom 02. bis 04. November 2023 in Berlin, Deutschland, statt und markieren einen aufregenden Schritt in Lados Engagement, seinen Bildungseinfluss international auszuweiten.Claudio Herrera, CEO von Lado International Institute, teilt seine Begeisterung über die Teilnahme der Einrichtung an der Messe: "Die ICEF Berlin-Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, strategische Partnerschaften mit internationalen Agenten zu etablieren, die es uns ermöglichen, mehr Studenten aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und ihnen eine außergewöhnliche Bildungserfahrung zu bieten. In einer zunehmend vernetzten Welt sind wir begeistert von der Möglichkeit, unseren Einfluss auszudehnen und die akademische Exzellenz, die Lado repräsentiert, zu teilen."Lado International Institute steht an der Schwelle zu einer neuen Ära des Wachstums und der Globalisierung, und diese Gespräche mit zukünftigen Agenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von hochwertigen ESL-Programmen und der Gewinnung neuer internationaler Studenten. Alex Roset, der Direktor von Lado, der sich derzeit in Deutschland für diese Gespräche befindet, äußerte seine Begeisterung und Vision: "Ich freue mich über die Chancen, die diese Gespräche Lado International Institute bieten. Ich freue mich auf die Transformation unserer zukünftigen Agenten in Botschafter von Lado, die dazu beitragen, unsere akademische Exzellenz in mehr Teile der Welt zu tragen. Dies ist ein Beweis dafür, dass Bildung Brücken zwischen Kulturen schlägt und Leben bereichert."Lado International Institute ist stolz auf sein Engagement, Bildung von hoher Qualität international anzubieten, und sieht gespannt auf die positive Wirkung, die diese Partnerschaften auf die globale Bildungsgemeinschaft haben werden. Die Einrichtung ist bereit, in eine Zukunft voranzuschreiten, in der akademische Exzellenz Grenzen überwindet und Leben verändert.Das Team von Lado International erwartet die neuen Agenten am Stand Bv9. Für weitere Informationen zu Kursdaten verweisen wir auf den im Kommuniqué enthaltenen Kalender der intensiven Lado-Kurse für die Saison 2023-2024.