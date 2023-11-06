在两极分化的全球趋势中，美国商学院的国内需求出现反弹

GMAC 的年度调查显示，申请人的基本期望发生了新的变化

弗吉尼亚州，雷斯顿, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球范围内， 2023 年商学院研究⽣项目的申请总数下降了约 5%。然⽽，根据管理专业研究⽣ ⼊学委员会 (GMAC) 今天发布的年度调查，与去年相⽐，更多项目的申请⼈数有所增加，这表明申请⼈数减少并不均匀。 GMAC，代表全球各⼤顶尖商学院的全球协会，公布了其 2023 年调查结果，为更好地了解管理专业研究⽣教育 (GME) 课程申请的当前趋势提供数据和⻅解。



具体⽽⾔，申请数量下降主要集中在那些更具选择性的项⽬上，导致全球申请总 数下降，⽽相对有选择性项⽬的申请数量有所增⻓。许多申请⼈仍然对更传统 的、竞争激烈的全⽇制项目感兴趣，但在线\混合或夜间课程报告申请⼈数增加的可能性更⾼。有趣的是，申请顶级项目的申请⼈可能并不⼀定像其他⼈⼀样追求灵活性，但许多申请⼈更愿意牺牲声望来换取灵活性。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 表示：“由于疫情后⼈们对⼯作的态度不断转变， 对教育产品的偏好也在不断变化，整个商学院群体在迅速适应。从学位课程到新的证书，专业,⾼管教育和微证书，有⼤量选择吸引着处于不同职业和⽣活阶段的申请⼈。这证明了商学院迎接挑战的⽅式，以满⾜当今商学院有志者的需求，这些⼈⽆疑将从商科研究⽣教育中受益。”

其它关键发现：

美国和区域趋势反映了国际和国内申请⼈数的变化。

虽然灵活的交付⽅式在推动全球申请趋势⽅⾯发挥了重要作⽤，但在美国，课程的国际和国内构成数量成为其GME项目增⻓背后的关键驱动因素。经过国内数年的困境，尤其是在疫情后申请量趋于平稳之后，2023 年报告美 国国内申请课程数量增⻓多于下降。事实上，除了 2020 年与疫情有关的增⻓ 外，美国申请量增加的项目数量在国内的申请中达到了⼗年来的最⾼⽔平。

尽管总体申请⼈数略有下降，但美国仍有⼀半以上的项目实现增⻓，⽽欧洲、亚洲和太平洋岛国的项目则没有这么幸运。在过去三年中，⼤部分欧洲项目都出现申请⼈数下降的情况，2023 年国际申请总数⼤幅下降 (13%)。亚洲和太平洋岛国的项目也出现了两年申请数量相对下降的情况，但到 2023 年，本土申请总数明显下降 (8%)。

不同学位类型和地区的⼥性申请⼈数继续停滞不前。

过去五年中，美国、欧洲、亚洲、太平洋岛国、加拿⼤和拉丁美洲的⼥性申请⼈ ⽐例⼀直徘徊在五分之⼆。尽管 GMAC 的潜在学⽣调查表明⼥性倾向于对灵活、在线和混合课程更感兴趣，申请在线、混合、周末和夜间课程的⼥性⽐例仍然约为五分之⼆。⼥性申请⾼级⼯商管理硕⼠ (EMBA) 的⽐例则带来了⼀丝希望。虽然这⼀⽐例相对较⼩，只有 32%，但到 2023 年，这些课程的⼤部分⼥性申请⼈数都有所增⻓。

墨⻄哥蒙特雷科技⼤学 EGADE 商学院的学术体验和运营总监兼 GMAC 董事会成员 Ana María Zermeño Padilla 表示：“越来越多担任⾼管职位的⼥性接受了 ⾼等商业教育，这有助于增强她们在职场中的领导⼒，这是⾮常令⼈⿎舞的事 情。要吸引⼥性，尤其是那些处于职业⽣涯早期的⼥性，利⽤商科研究⽣学位 （尤其是那些具有在线和灵活模块的学位），还任重道远。”

美国代表性不足人群的申请⼈数达到了疫情后的峰值，并超过疫情前的水平。

⾃ 2014 年以来，⼤多数美国 GME 项目报告，来⾃美国代表性不足人群的申请⼈数要么保持稳定，要么有所增⻓。与美国和全球更⼴泛的趋势类似，这些申请⼈的申请随着疫情⽽激增，直到 2021 年和 2022 年，随着与疫情相关的增⻓趋于平稳，⼤多数项目报告申请数量下降。然⽽，今年的调查结果表明，47% 的美国项目报告，美国代表性不足人群的申请数量增加，⽐ 2022 年的 10 年低点反弹了 18 个百分点，甚⾄⽐疫情前更⾼。

GMAC 院校和⾏业交流副总裁 Sabrina White 表示：“在美国最⾼法院对种族意识招⽣做出裁决之后，商学院正在重新审视⾃⼰的招⽣努⼒和招⽣策略，以继续招收反映美国和申请者多样性的学⽣。随着研究⽣商学院群体为即将到来的美国课程评估来⾃缺乏代表的种族和⺠族背景的申请⼈经历的转变做准备，我们希望通过分享学校在过去⼗年中报告的数据，为当前的努⼒提供⼀个基础，以确定当前的努⼒是否有效。”

关于本调查

GMAC 申请趋势调查是业内调查中规模最⼤、被引⽤最⼴泛的调查，在过去的25 年⾥⼀直服务于管理专业研究⽣教育。2023 年的调查收集了 GME 课程在 2023-2024 学年收到的申请数据。6 ⽉⾄ 8 ⽉期间，全球 247 所商学院的 893 个项目提供了反馈。参与课程分布在 32 个国家，包括美国 37 个州和哥伦⽐亚特 区，反映了全球 GME 产品⽇益增⻓的多样性。总样本包括 413 个 MBA 课程、456 个商科硕⼠课程、5 个研究⽣课程 (PGP) 和 19 个博⼠课程。有关今年参与课程的更多信息，载于报告的参与者简介部分。

关于 GMAC

管理专业研究⽣⼊学考试委员会 (GMAC) 是⼀个使命导向的协会，由全球各⼤顶尖研究⽣商学院组成。GMAC 为研究⽣管理教育⾏业提供世界⼀流的研究、⾏业会议、招聘⼯具与评估服务，并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他 们的⾼等教育求学之旅。由GMAC主办并管理的管理专业研究生入学考试(GMAT™)，是被全球广泛认可的研究生商学院入学考试。

每年，超过 1,200 万潜在的学⽣通过 GMAC 的⽹站 （包括 mba.com）了解 MBA 和商科硕⼠课程，与世界各地的院校联系，注册并准备考试，然后获得成功申请 MBA 和商科硕⼠课程的建议。BusinessBecause 和 GMAC Tours 均为GMAC 的⼦公司。作为⼀家全球性机构，GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处

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