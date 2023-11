Merus annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023 et fait le point sur ses activités

– Présentation des données cliniques intermédiaires préliminaires pour le pétosemtamab en association avec Keytruda® en première ligne de traitement prévue au premier semestre 2024 ; mise à jour des données cliniques pour la monothérapie pour la deuxième ligne de traitement et les lignes ultérieures dans le carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou (« CETC ») prévue pour 2024.



– Les données cliniques intermédiaires de Zeno continuent de démontrer une efficacité importante dans le cancer du poumon non à petites cellules (« CPNPC ») à fusion du gène NRG1 (« NRG1+) » et l’adénocarcinome canalaire pancréatique (« ACP ») : des données cliniques suffisantes sont attendues au cours du premier semestre 2024 pour étayer d’éventuelles demandes de licence de produit biologique (« BLA »)

– Sur la base du plan de marche actuel de la société et du récent appel public à l’épargne sursouscrite ayant permis de lever près de 172 millions de dollars de produit brut, les liquidités, équivalents de trésorerie et titres négociables existants devraient permettre de financer les activités de Merus jusqu’en 2027.

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 04 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. . (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « la Société », « nous » ou « notre »/« nos »), une société d’oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre et a fourni une mise à jour de ses activités.

« Les prochains trimestres sont cruciaux pour Merus et nous nous concentrons sur l’exécution de nos programmes cliniques, en particulier ceux portant sur Zeno et sur le pétosemtamab », a déclaré Bill Lundberg (docteur en médecine), président, président-directeur général de Merus. « Pour Zeno, notre candidat clinique le plus avancé, nous attendons avec impatience d’éventuelles demandes de licence de produit biologique, notre première en tant qu’entreprise. Pour le pétosemtamab, nous préparons une étude de phase III destinée à l’administration en deuxièe ligne de traitement ou supérieure qui devrait débuter mi-2024. En traitement de première intention, nous prévoyons de fournir des données initiales sur l’association avec Keytruda® au courant du premier semestre 2024. Nous nous préparons à un éventuel essai en vue d’une homologation pour le traitement de première ligne, notre décision étant conditionnée par la confirmation du profil d’innocuité. Nous pensons que le pétosemtamab a le potentiel de devenir une nouvelle norme de soins pour le CETC ».

Pétosemtamab (MCLA-158 : Biclonics® anti-EGFR x anti-LGR5) : tumeurs solides

Obtention du statut « Fast Track » (procédure accélérée) pour le traitement des patients atteints d’un CETC récidivant ou métastatique ; le recrutement se poursuit pour la comparaison des doses de pétosemtamab en monothérapie à raison de 1 100 mg contre 1 500 mg dans le CETC précédemment traité, ainsi qu’en association avec Keytruda® (pembrolizumab) comme traitement de première ligne

Merus prévoit de lancer un essai clinique de phase III à la mi-2024 pour évaluer le pétosemtamab en monothérapie dans les cas de CETC récidivants ou métastatiques précédemment traités. Dans l’essai prévu, les patients seront randomisés pour recevoir le pétosemtamab en monothérapie ou, selon le choix des investigateurs, une chimiothérapie en monothérapie ou le cétuximab. Merus estime qu’un essai en vue d’une homologation pour le traitement du CETC avec un taux de réponse global (« TRG ») comme critère d’évaluation pourrait potentiellement étayer une autorisation accélérée et que les résultats de survie globale (« SG ») de la même étude pourraient potentiellement vérifier son bénéfice clinique pour étayer une autorisation classique.

Merus continue de recruter environ 40 patients atteints d’un CETC précédemment traité avec le pétosemtamab en monothérapie aux niveaux de dose de 1 100 ou 1 500 mg afin de confirmer une dose appropriée pour de futurs essais randomisés potentiels. Merus prévoit de partager les données cliniques de cette cohorte en 2024.

Merus continue également de recruter des patients atteints d’un CETC PD-L1+ de stade avancé et non traité pour recevoir le traitement par 1 500 mg de pétosemtamab en association avec Keytruda®. Les premières données d’innocuité de cette cohorte à bras unique pourraient étayer le lancement d’un essai en vue d’une homologation en traitement de première ligne avec cette association. Parmi les premiers patients traités par l’association de première ligne, le profil d’innocuité observé était globalement favorable. Merus prévoit de rapporter les premières données intermédiaires d’innocuité et d’efficacité de cette cohorte au cours du premier semestre 2024.

Zénocutuzumab (Zeno ou MCLA-128 : Biclonics® anti-HER2 x anti-HER3) : cancer NRG1+ et autres tumeurs solides

Des statuts de « Breakthrough Therapy »(thérapie innovante) ont été accordés pour le CPNPC NRG1+ et l’ACP NRG1+ ; l’essai eNRGy portant sur Zeno en monothérapie dans le cancer NRG1+ et l’essai de phase II portant sur Zeno en association avec un traitement antiandrogénique (« TAA ») dans le cancer de la prostate résistant à la castration (« CPRC ») se poursuivent, ainsi qu’en association avec l’afatinib dans le CPNPC NRG1+

Nous avons partagé des données cliniques intermédiaires actualisées sur notre programme Zeno (essai eNRGy et programme d’accès précoce [« EAP »]) chez des patients atteints d’un CPNPC et d’un ACP NRG1+ lors du congrès 2023 de la Société européenne d’oncologie médicale (« ESMO »).

Les données rapportées proviennent de l’essai eNRGy de phase I/II et de l’EAP qui évaluent l’innocuité et l’activité anti-tumorale de Zeno en monothérapie dans le cancer NRG1+.

Efficacité durable du zénocutuzumab, un anticorps bispécifique anti-HER2 x anti-HER3, dans le CPNPC NRG1+

Les observations faites dans la présentation sont les suivantes :

Au 31 juillet 2023, date limite de recueil des données, 105 patients atteints d’un CPNPC NRG1+ ont été traités par Zeno. 78 patients présentant une maladie mesurable ont été traités avant le 13 février 2023, ce qui a permis un suivi potentiel ≥ 24 semaines, et ont répondu aux critères de la population d’analyse principale. Taux de réponse globale (« TRG ») de 37,2 % (29/78 ; IC à 95 % : 26,5–48,9) selon les critères RECIST (critères d’évaluation de la réponse dans les tumeurs solides) v1.1 par évaluation de l’investigateur Taux de bénéfice clinique (« TBC ») de 61,5 % (IC à 95 % : 49,8–72,3) Durée de la réponse (« DR ») médiane de 14,9 mois (IC à 95 % : 7,4–20,4) et 20 des patients ont poursuivi leur traitement à la date limite de recueil des données



Efficacité durable du zénocutuzumab, un anticorps bispécifique anti-HER2 x anti-HER3, dans l’ACP NRG1+

Les observations faites dans la présentation sont les suivantes :

Au 31 juillet 2023, date limite de recueil des données, 44 patients atteints d’un ACP NRG1+ ont été traités par Zeno. 33 patients présentant une maladie mesurable ont été traités avant le 13 février 2023, ce qui a permis un suivi potentiel ≥ 24 semaines, et ont répondu aux critères de la population d’analyse principale. TRG de 42,4 % (IC à 95 % : 25,5–60,8) selon les critères RECIST v1.1 par évaluation de l’investigateur ; 1 (3 %) patient a obtenu une réponse complète et 13 (39 %) patients ont obtenu une réponse partielle TBC de 72,7 % (IC à 95% : 54–87) 82 % des patients ont présenté une réduction tumorale Sur les 27 patients dont les taux de CA 19-9 ont pu être évalués, 78 % ont présenté une diminution ≥ 50 % des valeurs de CA 19-9 par rapport à l’inclusion DR médiane de 9,1 mois (IC à 95 % : 5,5–12,0) ; et 6 patients ont poursuivi leur traitement à la date limite de recueil des données



Résultats des deux présentations en matière d’innocuité : Zeno a démontré un bon profil d’innocuité parmi les 189 patients atteints de cancer NRG1+ ayant été traités à la date limite du recueil des données avec 750 mg Q2S en monothérapie, avec seulement 6 % des patients présentant des toxicités de grade 3–4.

Une présentation de poster supplémentaire aura lieu lors du congrès 2023 de l’ESMO Asie à Singapour du 1er au 3 décembre 2023.

Détails de la présentation :

Titre : Efficacité durable du zénocutuzumab, un anticorps bispécifique anti-HER2 x anti-HER3, dans le cancer du poumon non à petites cellules (« CPNPC ») avancé à fusion NRG1 positive (« NRG1+ »)

Catégorie de séance : Séance d’affiches

Date : samedi 2 décembre 2023

Heure : 17 h 50–18 h 45 (heure de Singapour)

No de présentation : 595P

Merus a récemment rencontré les représentants de la Food & Drug Administration (« FDA ») des États-Unis dans le cadre de nos deux procédures portant sur la demande d’approbation de thérapie innovante (« Breakthrough Therapy ») et, sur la base de ces discussions productives et collaboratives, nous pensons que nous disposerons de suffisamment de données cliniques au cours du premier semestre 2024 pour étayer d’éventuelles demandes de licence de produit biologique (« BLA ») pour le CPNPC NRG1+ et l’ACP NRG1+.

Merus estime que l’obtention d’un accord de partenariat de commercialisation constituera une étape essentielle dans la mise à disposition de Zeno aux patients atteints d’un cancer NRG1+, s’il est autorisé.

Zeno en association avec un TAA dans le CPRC

Merus évalue également Zeno en association avec un TAA (enzalutamide ou abiratérone) dans le CPRC, indépendamment du statut NRG1+. À la date limite de recueil des données, le 12 septembre 2023, 10 patients ont été traités. Ils étaient âgés de 55 à 86 ans, avaient reçu une moyenne de trois lignes de traitement antérieures et avaient été exposés à Zeno en moyenne pendant 16,4 semaines ; trois patients étant encore sous traitement à la date limite de recueil des données. L’association de Zeno et d’un TAA a été globalement bien tolérée, sans aucun EI lié au traitement de grade 3 ou supérieur signalé. La variation maximale du taux de PSA par rapport à l’inclusion était comprise entre +300 % et -35 %. Sept patients ont arrêté le traitement en raison de la progression de la maladie. Trois patients étaient toujours sous traitement à la date limite de recueil des données et font toujours l’objet d’un suivi relatif à l’efficacité et à l’innocuité du traitement. La meilleure réponse globale selon les critères RECIST v1.1 modifiés par le PCWG3 par tomodensitométrie et/ou scintigraphie osseuse chez 9 patients évaluables à la date limite de recueil des données est une maladie stable chez 7 patients et une progression de la maladie chez 2 patients. Un patient a été exclu de la population visant à évaluer l’efficacité parce qu’il avait reçu moins de deux cycles de traitement par Zeno.

Merus prévoit de poursuivre le suivi de ces patients et d’évaluer ces données afin de déterminer les possibilités de poursuivre l’exploration de cette indication. La société mène également des travaux translationnels sur des biomarqueurs potentiels en dehors des tumeurs NRG1+, dans le CPRC et au-delà, qui pourraient étayer les opportunités de développement de Zeno dans d’autres domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits.

MCLA-129 (Biclonics® anti-EGFR x anti-c-MET) : tumeurs solides

Le recrutement se poursuit dans les cohortes d’extension de l’essai de phase I/II ; présentation de la mise à jour des données cliniques prévue au congrès 2023 de l’ESMO Asie.

MCLA-129 est en cours de développement clinique dans le cadre d’un essai clinique en ouvert de phase I/II visant à évaluer MCLA-129 en monothérapie chez des patients atteints d’un CPNPC avec un saut de l’exon 14 de la MET (« METex 14 ») et d’un CETC, ainsi que MCLA-129 en association avec Tagrisso®, un inhibiteurs de la tyrosine kinase (« ITK ») de l’EGFR de troisième génération, chez des patients atteints d’un CPNPC présentant une mutation (« EGFRm ») du gène de l’EGFR mutant n’ayant jamais reçus de traitement et chez des patients atteints d’un CPNPC EGFRm ayant progressé sous Tagrisso®.

Merus a abandonné la cohorte CPNPC avec mutation de l’exon 20 de l’EGFR en raison de la concurrence sur ce marché de niche.

Les résumés sur l’anticorps bispécifique MCLA-129 en tant que traitement de première intention pour le CPNPC précédemment traité et le CETC précédemment traité, ont été sélectionnés pour être présentés au congrès 2023 de l’ESMO Asie.

Détails de la présentation :

Titre : Efficacité et innocuité du MCLA-129, un anticorps bispécifique anti-EGFR x anti-c-MET, associé à l’osimertinib, en traitement de première ligne ou après progression sous osimertinib dans le cancer du poumon non à petites cellules (« CPNPC »).

Catégorie de séance : Mini-séance orale 2

Séance : Cancer thoracique

Date : dimanche 3 décembre 2023

Heure : 9 h 40–9 h 45 (heure de Singapour)

No de présentation : 516MO

Titre : Efficacité et innocuité du MCLA-129, un anticorps bispécifique anti-EGFR/c-MET, dans le cancer épidermoïde de la tête et du cou (« CETC »)

Catégorie de séance : Séance d’affiches

Date : samedi 2 décembre 2023

Heure : 17 h 50–18 h 45 (heure de Singapour)

No de présentation : 362P

MCLA-129 fait l’objet d’un accord de collaboration et de licence avec Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), qui permet à Betta de développer MCLA-129 et éventuellement de le commercialiser exclusivement en Chine, tandis que Merus conserve les droits mondiaux en dehors de la Chine.

MCLA-145 (Biclonics® anti-CD137 x anti-PD-L1) : tumeurs solides

L’essai de phase I se poursuit en association avec Keytruda® (pembrolizumab), un inhibiteur de PD-1

MCLA-145 est en cours de développement clinique dans le cadre d’un essai clinique mondial de phase I en ouvert visant à évaluer MCLA-145 chez des patients présentant des tumeurs solides. L’essai est en phase d’extension de dose et évalue l’association de MCLA-145 avec Keytruda®.

Collaborations

Incyte Corporation

Depuis 2017, Merus travaille avec Incyte Corporation (Incyte) dans le cadre d’un accord de collaboration et de licence mondial axé sur la recherche, la découverte et le développement d’anticorps bispécifiques utilisant la plateforme technologique Biclonics® exclusive de Merus. L’accord accorde à Incyte certains droits exclusifs pour un maximum de dix programmes d’anticorps bispécifiques et monospécifiques. La collaboration progresse, avec plusieurs programmes à différents stades de développement préclinique et clinique. Pour chaque programme dans le cadre de cette collaboration, Merus reçoit un remboursement pour les activités de recherche et est éligible pour recevoir des jalons potentiels de développement, de réglementation et de commercialisation ainsi que des redevances sur les ventes pour tout produit, s’il est autorisé. En outre, Incyte a annoncé, en 2023, que l’INCA33890, un nouvel anticorps bispécifique TGFBr2xPD-1 développé dans le cadre de cette collaboration, est en cours d’évaluation dans le cadre d’essais cliniques. Merus a atteint un jalon et a reçu un paiement de 2,5 millions de dollars lié à l’avancement de ce programme au troisième trimestre 2023. Merus a également atteint un jalon supplémentaire de 1 million de dollars pour la désignation de produit candidat au cours du trimestre. Il s’agit du troisième programme à faire l’objet d’une désignation de produit candidat dans le cadre de cette collaboration.

Loxo Oncology at Lilly

En janvier 2021, Merus et Loxo Oncology at Lilly, un groupe de recherche et développement d’Eli Lilly and Company (Lilly), ont annoncé une collaboration de recherche et un accord de licence exclusif pour développer jusqu’à trois thérapies d’anticorps bispécifiques engageant les CD3 et redirigeant les lymphocytes T, à l’aide de la plateforme Biclonics® de Merus et de l’ensemble de CD3 exclusif, ainsi que de l’expertise scientifique et de conception rationnelle des médicaments de Loxo Oncology at Lilly. La collaboration progresse avec plusieurs programmes de recherche actifs en cours.

Activités de l’entreprise

Appel public à l’épargne : 172 millions de dollars de produit brut

En août 2023, Merus a clôturé un appel public à l’épargne, avec un produit brut d’environ 172 millions de dollars, y compris l’option de 30 jours des preneurs fermes pour acheter des actions ordinaires supplémentaires au prix de l’appel public à l’épargne. Le produit net de l’offre devrait être utilisé pour faire progresser le développement clinique de nos produits candidats, pour la recherche préclinique et le développement technologique, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

La piste de trésorerie, les liquidités existantes, les équivalents de trésorerie et les titres négociables devraient permettre de financer les activités de Merus jusqu’en 2027

Au 30 septembre 2023, Merus disposait de 446 millions de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables. Sur la base de l’actuel plan de marché actuel de la société, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables existants devraient permettre de financer les activités de Merus jusqu’en 2027.

Résultats financiers du troisième trimestre 2023

Les revenus de collaboration pour le trimestre clos le 30 septembre 2023 ont augmenté de 4,4 millions de dollars par rapport au trimestre clos le 30 septembre 2022, principalement en raison de l’obtention de jalons de 3,5 millions de dollars de la part d’Incyte. La variation des taux de change n’a pas eu d’impact significatif sur les revenus de collaboration.

Les frais de recherche et de développement pour le trimestre clos le 30 septembre 2023 ont diminué de 5,5 millions de dollars par rapport au trimestre clos le 30 septembre 2022, principalement en raison d’une diminution des services cliniques externes et des coûts de fabrication des médicaments.

Les frais généraux et administratifs pour le trimestre clos le 30 septembre 2023 sont restés stables par rapport au trimestre clos le 30 septembre 2022.

Les revenus de collaboration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 ont augmenté de 4,1 millions de dollars par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2022, principalement en raison de 3,5 millions de dollars de jalons gagnés auprès d’Incyte.

Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 ont diminué de 0,4 million de dollars par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2022, principalement en raison d’une diminution des services cliniques externes et des coûts de fabrication des médicaments.

Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 ont augmenté de 7,1 millions de dollars par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2022, principalement en raison d’une augmentation des charges de rémunération à base d’actions, des charges liées au personnel et des frais de conseil.

Les autres produits (pertes), nets, se composent des intérêts perçus et des frais payés sur notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie détenus en compte, de la désactualisation des revenus d’investissement et des (pertes) gains de change nets sur notre trésorerie, nos équivalents de trésorerie et nos titres négociables libellés en devises. Les autres gains ou pertes sont liés à l’émission et au règlement d’instruments financiers.

MERUS N.V. CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) (Amounts in thousands, except share and per share data) September 30,

2023 December 31,

2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 241,868 $ 147,749 Marketable securities 146,702 142,480 Accounts receivable 3,434 4,051 Prepaid expenses and other current assets 12,828 12,163 Total current assets 404,832 306,443 Marketable securities 57,259 36,457 Property and equipment, net 12,176 12,222 Operating lease right-of-use assets 11,323 12,618 Intangible assets, net 1,771 1,950 Deferred tax assets 702 2,041 Other assets 4,123 4,811 Total assets $ 492,186 $ 376,542 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 3,843 $ 9,834 Accrued expenses and other liabilities 35,712 35,590 Income taxes payable 137 2,400 Current portion of lease obligation 1,607 1,684 Current portion of deferred revenue 23,019 29,418 Total current liabilities 64,318 78,926 Lease obligation 10,506 11,790 Deferred revenue, net of current portion 23,974 38,771 Total liabilities 98,798 129,487 Commitments and contingencies - Note 6 Stockholders’ equity: Common shares, €0.09 par value; 67,500,000 shares authorized at September 30, 2023 and December 31, 2022; 57,729,180 and 46,310,589 shares issued and outstanding as at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively 5,874 4,751 Additional paid-in capital 1,117,855 870,874 Accumulated other comprehensive income (37,433 ) (30,448 ) Accumulated deficit (692,908 ) (598,122 ) Total stockholders’ equity 393,388 247,055 Total liabilities and stockholders’ equity $ 492,186 $ 376,542





MERUS N.V. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (UNAUDITED) (Amounts in thousands, except share and per share data) Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2023 2022 2023 2022 Collaboration revenue $ 11,033 $ 6,581 $ 35,008 $ 30,920 Total revenue 11,033 6,581 35,008 30,920 Operating expenses: Research and development 36,810 42,307 99,973 100,378 General and administrative 12,591 12,469 44,040 36,917 Total operating expenses 49,401 54,776 144,013 137,295 Operating loss (38,368 ) (48,195 ) (109,005 ) (106,375 ) Other income, net: Interest income, net 4,522 866 9,312 1,288 Foreign exchange gains (loss) 11,952 23,041 7,062 55,378 Other gains, net — — — 1,059 Total other income (loss), net 16,474 23,907 16,374 57,725 Net loss before income taxes (21,894 ) (24,288 ) (92,631 ) (48,650 ) Income tax expense 1,118 327 2,155 572 Net loss $ (23,012 ) $ (24,615 ) $ (94,786 ) $ (49,222 ) Other comprehensive loss: Currency translation adjustment (10,722 ) (19,475 ) (6,985 ) (45,444 ) Comprehensive loss $ (33,734 ) $ (44,090 ) $ (101,771 ) $ (94,666 ) Net loss per share attributable to common stockholders: Basic and diluted $ (0.43 ) $ (0.53 ) $ (1.91 ) $ (1.11 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic and diluted 53,869,762 46,056,719 49,532,722 44,451,997

