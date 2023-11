Les fédérations de motoneige et de quad s’entendent sur le partage des sentiers au Québec

BOIS-DES-FILION, Québec, 04 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle entente de partenariat a été conclue le 4 novembre 2023 entre la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) et la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec quant au partage de sentiers partout au Québec.



Bien que les deux organismes préconisent des sentiers distincts pour la pratique de leur loisir, certaines situations font en sorte qu’ils doivent partager les mêmes voies.

Afin de faciliter la cohabitation, la nouvelle convention de partenariat a établi les principaux objectifs suivants:

Bien définir les types de sentiers faisant partie de l’entente;

Encadrer la création ou l’aménagement de sentiers mixtes sécuritaires selon les contraintes physiques;

Gérer le fonds de départage des sentiers où chacune des fédérations injectent 50 000$ annuellement pour un fonds total de 100 000$ incitant au départage;

Déterminer le partage des frais et l’établissement du financement;

Établir une politique commune de résolution de conflits entre les clubs lors du partage ou du départage de sentiers;

Présenter la composition et les mandats du comité motoneige-quad dans l’application de la nouvelle convention de partenariat.

La dernière entente, qui avait été signée en 2018 et prenait fin en 2021, a été prolongée d’un commun accord jusqu’à ce que les deux organisations puissent entreprendre les démarches de révision en avril 2022.

Comme le mentionne le président du CA de la Fédération Québécoise des Clubs Quads, « La FQCQ tente par tous les moyens de développer des ententes avec ses partenaires et autres Fédérations afin d’optimiser l’utilisation des fonds provenant de la vente des droits d’accès aux bénéfices de ses membres pour offrir des sentiers permanents et sécuritaires à tous les utilisateurs. La signature de cette entente en est une autre démonstration. »

« En tant que président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), je tiens à saluer les efforts de collaboration qui ont été déployés dans le renouvellement de cette entente. Tout comme la Fédération québécoise des clubs Quads, la sécurité de nos membres est au cœur de nos actions. En ce sens, il va de soi que l’entente soit revue et renouvelée entre nos deux organisations. » Réal Camiré, président de la FCMQ.

La nouvelle entente sera applicable pour une période de trois ans avec possibilité de renouvellement automatique pour deux années supplémentaires si aucune modification n’est requise. Les deux fédérations feront signer des ententes à tous les clubs concernés par des sentiers mixtes et leur remettront un guide clair et détaillé de l’application de la politique motoneige-quad récemment produite.

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) a comme mandat le développement sécuritaire du loisir du quad au Québec. Elle est composée de 109 clubs membres qui regroupent plus de 60 000 quadistes. Elle représente aussi un réseau de plus de 33 000 kilomètres de sentiers d’hiver, d’été et quatre-saisons, qui génère des retombées économiques annuelles de plusieurs milliards de dollars et qui compte plus de 2 500 bénévoles œuvrant au sein des clubs à l'entretien des sentiers, à la sécurité et aux activités locales.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est un organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-quatre années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses membres et de toutes personnes concernées par l’activité. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l’entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

Sources :

Fédération Québécoise des Clubs Quads

Sophie St-Pierre

Dir. Communication marketing

communication@fqcq.qc.ca

514 252-3050 #2222

Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec

Alexandra Frappier

Dir. Des communications et du marketing

afrappier@fcmq.qc.ca

514 252-3076 #3779