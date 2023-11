Pink Triangle Press annonce une nouvelle initiative promouvant la représentation de la communauté 2ELGBTQ+ à l’écran

La plus importante organisation médiatique 2ELGBTQ+ au Canada donne le coup d’envoi à un nouveau partenariat de recherche avec le Fonds des médias du Canada

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Pink Triangle Press, l’une des plus anciennes organisations médiatiques 2ELGBTQ+ au monde, annonce le lancement d’une initiative visant à encourager la diversité dans les industries canadiennes du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et du jeu vidéo avec le soutien du Fonds des médias du Canada (FMC).Ce nouveau partenariat célébrera et appuiera les professionnels 2ELGBTQ+ œuvrant dans les industries des écrans par l’entremise de recherches, de reconnaissances et de reportages. Ceux‑ci se fonderont sur les résultats d’un sondage multisectoriel qui cernera les manques, les besoins, les problèmes systémiques et les occasions intéressant les professionnels 2ELGBTQ+ dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et du jeu vidéo.« Pink Triangle Press milite depuis longtemps pour les droits des personnes 2ELGBTQ+ et leur visibilité au Canada. Les données tirées de nos recherches, qui s’appuieront sur les commentaires de professionnels de l’industrie, alimenteront d’importantes conversations au sujet de la représentation de la communauté 2ELGBTQ+ et des occasions qui s’offrent à elle à travers les diverses industries des écrans au pays », déclare David Walberg, directeur général de Pink Triangle Press. « Nous engageons ces débats à un moment charnière où la communauté 2ELGBTQ+ est souvent injustement prise à parti publiquement. La représentation des personnes queer et transgenres à l’écran a souvent été dénigrante par le passé, alors il est important d’encourager et de célébrer des récits plus nuancés. C’est évidemment un travail essentiel, et nous remercions le FMC pour son soutien et son leadership. »Le rapport de recherche phare de Pink Triangle Press sera le premier d’une série de « livres roses » étudiant la représentation de la communauté 2ELGBTQ+ à travers l’industrie. Ce premier rapport rose inclura également une analyse approfondie de la représentation des personnes 2ELGBTQ+ au sein d’un échantillon de contenu canadien diffusé en 2023. Le processus vise à célébrer les réussites, à souligner les améliorations possibles à travers l’industrie, et à établir un point de référence auquel comparer les progrès futurs. À travers sa contribution aux rapports roses, l’équipe de rédaction de la publication vedette de Pink Triangle Press, Xtra Magazine, ajoutera au projet la crédibilité du journalisme indépendant et une riche expérience dans la couverture des questions culturelles et de divertissement à travers le prisme 2ELGBTQ+.« Le Fonds des médias du Canada appuie la création de récits plus inclusifs pour toutes les plateformes audiovisuelles. Nous avons encore du travail à faire pour braquer davantage les projecteurs sur les créateurs queer. Pink Triangle Press étant non seulement une figure de proue du militantisme pro-2ELGBTQ+, mais aussi une entreprise pionnière dans les domaines de la culture et du journalisme, le FMC est fier d’appuyer sa vision et son expertise dans le cadre de ce travail primordial », souligne Mathieu Chantelois, premier vice-président, marketing et affaires publiques, pour le FMC. « Sur une note un peu plus personnelle, en tant qu’homme gai père de deux bouts de chou, je souhaite à mes enfants de grandir dans un monde où les ménages comme le mien et ceux des autres personnes 2ELGBTQ+ sont représentés de manière constructive et crédible sur nos écrans. »Le premier livre rose annuel sera offert à l’ensemble de l’industrie en 2024 en tant que ressource utile pour appuyer les industries des écrans et les professionnels 2ELGBTQ+ du Canada. Le tout s’inscrira dans un cadre bilingue représentatif des marchés canadiens anglophone et francophone.À propos de Pink Triangle PressLa mission de Pink Triangle Press (PTP) est de promouvoir les droits et la visibilité des communautés 2ELGBTQ+. Nous sommes depuis 1971 une voix médiatique prépondérante pour les personnes 2ELGBTQ+, que ce soit à travers notre militantisme ou notre journalisme novateur désormais porté par Xtra Magazine, média lauréat de la médaille d’or des Prix d’excellence en publication numérique 2023 dans la catégorie de l’Excellence générale, et la première publication 2ELGBTQ+ au monde à faire partie du Trust Project ( thetrustproject.org ). PTP a pour raison d’être d’inspirer les communautés 2ELGBTQ+ à promouvoir un avenir où nous sommes tous libres de célébrer qui nous sommes et où nos communautés se sentent vues, entendues, et capables de penser, d’agir, de croître et d’exister à travers la planète. En tant qu’organisme à but non lucratif, PTP se consacre entièrement à sa mission : oser libérer l’amour ensemble.À propos du Fonds des médias du CanadaLe Fonds des médias du Canada favorise, développe, finance et appuie la production de contenus canadiens et d’applications pour toutes les plateformes de médias audiovisuels. En outre, il guide les contenus canadiens dans un milieu numérique mondial concurrentiel en soutenant l’innovation propre au secteur, en récompensant les réussites, en favorisant la diversité des voix et en appuyant l’accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP au pays.