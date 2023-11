Novotech publie des rapports approfondis sur le paysage des essais cliniques sur l’hémophilie et la cholangite biliaire primitive à l’échelle mondiale en 2023

BOSTON, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, le principal organisme de recherche biotechnologique sous contrat (« CRO ») centré sur l’Asie-Pacifique et doté de capacités d’exécution mondiales, a publié aujourd’hui les derniers rapports sur le paysage des essais cliniques sur la cholangite biliaire primitive (« CBP ») et l’ hémophilie à l’échelle mondiale en 2023.



L’équipe d’analystes de Novotech publie chaque mois ces rapports d’experts gratuits. Ils apportent des informations à jour sur les essais cliniques à l’échelle mondiale, en mettant en lumière les régions qui enregistrent le plus grand nombre d’essais et les raisons sous-jacentes. Ils abordent également les défis auxquels sont confrontées les entreprises de biotechnologie dans ces domaines thérapeutiques spécifiques, ainsi que l’évolution future des tendances en matière de traitement et d’investissement.

Selon les conclusions du rapport sur le paysage des essais cliniques sur la cholangite biliaire primitive à l’échelle mondiale , environ 140 essais cliniques actifs sur cette maladie ont été recensés depuis 2018.

La CBP est une affection hépatobiliaire inflammatoire chronique, qui se caractérise par la destruction des conduits biliaires interlobulaires par les lymphocytes T. Lorsqu’elle n’est pas prise en charge de manière appropriée, cette maladie peut évoluer vers une cirrhose biliaire et, in fine, vers une insuffisance hépatique.

Le rapport présente les données les plus récentes, notamment :

Les États-Unis et la Chine sont les premiers pays à financer la recherche sur la CBP, et l’année 2023 a été marquée par une augmentation significative des investissements ;

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine continentale, est très présente dans les essais cliniques sur la CBP. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont également des pays intéressants ;

La CBP touche principalement les femmes, qui représentent plus de 90 % des patients. Elle est généralement diagnostiquée lorsque le patient est âgé de 30 à 40 ans ;

Plusieurs traitements potentiels de la CBP sont à l’étude, notamment les agonistes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, et les agonistes des récepteurs X des farnesoïdes (« FXR », pour farnesoid X receptors) sont considérés comme des traitements de fond, en raison de leur potentiel d’amélioration de la fibrose hépatique. En outre, des études en cours explorent le potentiel des agonistes du facteur de croissance des fibroblastes 19 et des inhibiteurs des NOX ;

La supériorité des médicaments issus de la recherche actuelle n’est pas clairement établie. Des études cliniques complémentaires et des recherches plus approfondies sur les mécanismes de la CBP sont donc nécessaires pour trouver de nouvelles approches thérapeutiques.



TÉLÉCHARGER LE RAPPORT SUR LA CPB ICI EN CLIQUANT ICI

Le rapport sur le paysage des essais cliniques sur l’hémophilie à l’échelle mondiale fait état d’une augmentation substantielle des essais cliniques mondiaux visant à faire progresser le traitement de l’hémophilie depuis 2018. L’accent a été mis sur la région Asie-Pacifique, en particulier sur la Chine continentale et le Japon.

Ces régions sont devenues des centres de recherche solides, dotés d’installations de pointe et soutenus par des structures réglementaires accommodantes.

Parmi les découvertes du rapport, citons :

Les essais européens menés dans un seul pays ont fait montre d’une efficacité remarquable assortie à des périodes de recrutement plus courtes, soulignant la volonté d’améliorer les soins aux patients par le biais d’études cliniques ;

Selon l’étude mondiale menée en 2021 par la Fédération mondiale de l’hémophilie (« FMH »), 233 577 cas d’hémophilie ont été recensés dans le monde.

L’hémophilie A représentait la majorité des cas, avec 185 318 cas déclarés, tandis que l’hémophilie B représentait 37 998 cas ;

Les thérapies émergentes pour le traitement de l’hémophilie, y compris les études de phase 3 sur les thérapies géniques, qui utilisent des vecteurs de virus adéno-associés (« AAV ») pour fournir un traitement à long terme et potentiellement curatif aux patients hémophiles. Des anticorps monoclonaux bispécifiques, des traitements à base de petits ARN interférents (« siRNA ») et des thérapies cellulaires sont également à l’étude.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT SUR L’HÉMOPHILIE EN CLIQUANT ICI

Novotech emploie plus de 3 000 personnes réparties sur 34 sites dans 25 pays, notamment aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

Le CRO offre aux sociétés de biotechnologie une palette unique et inégalée de services de la phase initiale à la phase finale aux États-Unis et en Europe, avec une assise en Asie-Pacifique où l’entreprise s’est forgé une réputation de fournisseur d’essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnu pour ses contributions à la pointe de l’industrie, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le CRO Leadership Award 2023 et le prix Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022. En outre, la société a reçu le prix Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award. Son engagement en faveur de la collaboration se reflète sans conteste dans les 50 accords de partenariat de sites pilotes qu’elle a signés au cours des trois dernières années.

