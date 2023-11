Une nouvelle étude révèle les avantages de l'écoconduite sur le plan des coûts et de la sécurité

La quantité de carburant utilisée par trajet et les primes d'assurance sont deux des postes de dépenses les plus importants pour les entreprises de transport.

Il a été constaté qu'un style de conduite écologique réduit de manière considérable les risques de collisions et de collisions évitées de justesse.

L'écoconduite permet de réduire les coûts de carburant, d'éviter l'augmentation des primes d'assurance et de diminuer les atteintes à l'environnement.



OTTAWA, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) publie Quantication des avantages de l’écoconduite pour les employeurs du secteur des transports, faisant état des résultats d'une étude de 2022 menée avec le soutien financier de Ressources naturelles Canada. L'étude a cherché à déterminer si l'adoption d'un style de conduite écologique réduirait les risques de collision et permettrait aux entreprises de transport d’amoindrir leurs coûts d'exploitation.

Quatre entreprises commerciales ont participé à cette étude qui porte sur 2 604 conducteurs et 341 391 038 kilomètres de conduite. La documentation analysée dans le cadre de cette étude montre que l'écoconduite peut entraîner des économies de carburant allant jusqu'à 15 %. De plus, le fait de disposer d'un système de surveillance embarqué qui donne aux conducteurs des informations en temps réel peut réduire de manière considérable le risque de collisions sur la route. Cette pratique présente l'avantage, tant pour le secteur du transport routier que pour le public en général, de prévenir les collisions et, ainsi, d'améliorer la sécurité et de diminuer les coûts d'assurance.

« La quantité de carburant utilisée par trajet et les primes d'assurance sont les deux postes de dépenses les plus importants pour les entreprises de transport, » explique le Directeur du service d'ingénierie de la sécurité routière de la FRBR, Craig Lyon. « Toujours selon ce dernier, ces coûts ont considérablement augmenté dans l'industrie du transport au cours des dix dernières années. »

À mesure que le prix du carburant poursuit sa hausse vertigineuse dans la foulée des événements mondiaux, les augmentations des coûts opérationnels de l'industrie des transports se répercutent sur les consommateurs et les ménages qui doivent déjà faire face à la cherté du carburant, de l'alimentation et du logement. Cette flambée des prix pèse également sur le coût de l'assurance des parcs de véhicules, de plus en plus d'assureurs procèdent à des révisions drastiques de leurs primes, même pour les collisions mineures.

Le réseau routier canadien s'étendant sur près de 900 000 kilomètres et plus de 90 % des marchandises étant livrées par camion, les fluctuations, même minimes, du prix des carburants peuvent entraîner des conséquences importantes sur les coûts d'exploitation des entreprises de transport. Face à ces difficultés, les employeurs du secteur des transports ont la possibilité de gérer les coûts du carburant et des collisions et de les réduire, non seulement pour améliorer leurs résultats financiers, mais aussi pour rester concurrentiels sur le marché.

Les résultats de l'étude révèlent que l'écoconduite permet de réduire :

de 7 % les risques de freinage brusque;

de 8 % de la probabilité d'un virage serré à gauche;

de 8 % de la probabilité d'un virage serré à droite;

de 4 % des risques de collision.

Milad Delavary, chercheur associé de la FRBR ajoute: « Il existe une stratégie simple, mais efficace pour rendre les flottes de véhicules commerciaux plus économes en carburant : modifier les styles de conduite, notamment en adoptant certaines vitesses, en conduisant en douceur et en choisissant son itinéraire. Ces pratiques permettent non seulement de réduire laconsommation de carburant et les émissions, mais aussi de la sécurité des exploitants de flottes, ce qui peut en fin de compte accroître la productivité, réduire les collisions et diminuer les primes d'assurance. »

Téléchargez le rapport et la fiche technique :

Effets de l’écoconduite sur le risque de collision des conducteursde véhicules utilitaires

Quantification des avantages de l’écoconduite pour lesemployeurs du secteur des transports

À propos de la Fondation de recherche sur les blessures de laroute :

La vision de la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) est de s’assurer que les gens qui utilisent les routes rentrent chez eux en toute sécurité chaque jour en éliminant les décès sur la route, les blessures graves et leurs coûts sociaux. La mission de la FRBR est d’être une source de connaissances pour la sécurité des usagers de la route et un chef de file mondial en matière de recherche, de développement de programmes et de politiques, d’évaluation et de transfert de connaissances. La FRBR est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui dépend de bourses, de contrats et de dons afin d’offrir des services au public. Pour plus d’informations, visitez tirf.ca ou vous pouvez consulter tous les sites Web de la FRBR et les médias sociaux sur le site https://linktr.ee/tirfcanada.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Karen Bowman

Directrice, communications et programmes

Fondation de recherche sur les blessures de la route

613 238-5235 (bureau)

1 877 238-5235 (sans frais)

tirf@tirf.ca

