Création du Fonds Michel-Nadeau : une nouvelle initiative dédiée aux OBNL

MONTRÉAL, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), en collaboration avec la CDPQ, annonce la création du Fonds Michel-Nadeau. Cette nouvelle initiative philanthropique a pour objectif d’appuyer les organismes à but non lucratif (OBNL) québécoises dans le renforcement de leurs capacités en matière de gouvernance.

Que ce soit dans le domaine de la santé, de la culture ou de l’éducation, les organisations à but non lucratif (OBNL) jouent un rôle essentiel au sein de notre collectivité. Afin de les accompagner dans la réalisation de leur mission, l’IGOPP souhaite faciliter l’accès à son offre de formation et d’accompagnement en proposant une initiative adaptée aux besoins des OBNL.

Par le biais de bourses émises par le Fonds, 5 à 10 OBNL sélectionnés annuellement pourront bénéficier de tarifs préférentiels afin d’obtenir des services d’experts-conseils de l’IGOPP visant l’adoption de bonnes pratiques de gouvernance.

Le Fonds Michel-Nadeau permettra notamment :

d’accompagner les OBNL bénéficiaires dans l’amélioration de leurs processus de reddition de comptes, de transparence et de l’ensemble de leurs pratiques, et ce, afin de solidifier la crédibilité des OBNL auprès de leurs membres et donateurs;





de développer des outils pédagogiques présentant de bonnes pratiques et qui répondront aux besoins des OBNL;





de, ultimement, contribuer au succès des OBNL du Québec.





Des partenaires engagés pour un meilleur partage de connaissances

« Partenaire de longue date de l’IGOPP, la CDPQ est fière de poursuivre son engagement en participant à cette toute nouvelle initiative. Au Québec, ce sont plus de 15 000 OBNL qui, chacun à leur façon, œuvrent au quotidien dans notre collectivité. Des organismes qui doivent faire face, elles aussi, à un contexte socio-économique complexe. Avec le Fonds Michel-Nadeau, nous offrons aux OBNL un accès à des expertises et des ressources en gouvernance adaptées à leur réalité, dans une perspective de durabilité», a indiqué Ani Castonguay, première vice-présidente, Communications et cheffe de la marque, CDPQ.

« Nous sommes très fiers de la création du Fonds Michel-Nadeau en partenariat avec la CDPQ, sans qui cette initiative n’aurait pas été possible. Une gouvernance adaptée aux particularités et aux besoins d’une organisation, intégrant les meilleures pratiques et favorisant une culture d’éthique et de probité, constitue un catalyseur pour réaliser sa mission et assurer sa pérennité. Grâce au Fonds, nous souhaitons accompagner les OBNL sélectionnés dans le déploiement d’une gouvernance à la hauteur de leurs ambitions et de l’importance de leur rôle dans notre société », a déclaré François Dauphin, président-directeur général de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP).

Critères d’admissibilité et période d’inscription

Les OBNL admissibles pourront déposer leur dossier de candidature durant la première période de sélection qui se terminera au 31 décembre 2023.

Pour davantage de détails sur le fonctionnement du Fonds Michel-Nadeau et ses critères d’admissibilité :

Visitez le : https://igopp.org/ligopp/fonds-michel-nadeau/





Écrivez à l’adresse : info@igopp.org





À propos de L’IGOPP

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et de HEC Montréal, ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé, que dans le secteur public.





