Abcourt débute des forages sur sa propriété Flordin dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d’annoncer qu’une nouvelle campagne de forage débute sur sa propriété Flordin (100% ABI) dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. La foreuse est déjà en action pour réaliser une campagne minimale de 1 300 mètres. Le but de cette campagne est de valider dans le secteur Est de la propriété, la continuité latérale et en profondeur d’un cisaillement aurifère ayant rapporté par le passé 6,49 g/t d’or sur 2,1 m et 22,63 g/t d’or sur 3,5 m (sondage FL-18-254).

À la suite de la compilation des donnés et re-vérification des carottes de forage existantes, l’équipe d’Abcourt a confirmé que la zone minéralisée n’est pas associée à des veines de quartz-carbonate mais plutôt à une zone de cisaillement dans un basalte fortement altéré en ankérite et hématite. La minéralisation consiste en de la fine pyrite cubique disséminée. De plus, l’équipe d’Abcourt pose l’hypothèse que les deux zones aurifères à haute teneur sont probablement reliées ensemble et forment une seule et même zone minéralisée d’épaisseur pluri-métrique à haute teneur en or. Mentionnons également que le cisaillement aurifère a été recoupé à moins de 40 mètres de la surface.

La présente campagne de forage va permettre de mettre en valeur un nouveau potentiel aurifère qui a été sous-évalué par le passé. Mentionnons également que le dernier estimé de ressources minérales (ERM) réalisé en 2023 par la firme Innovexplo est disponible sur SEDAR+ pour consultation. Celui-ci fait état d’une ressource conforme au Règlement 43-101 de 1 530 000 tonnes de catégorie mesurée et indiquée à une teneur de 2,15 g/t d’or pour un total de 107 000 onces d’or. Cette nouvelle campagne de forage va possiblement permettre d’accroître les ressources du gîte principal car la zone de cisaillement nouvellement mise en lumière se situe dans un secteur moins densément foré de la propriété.

Pascal Hamelin, Président et chef de la direction commente : Cette nouvelle campagne de forage sur notre propriété Flordin confirme notre vision de développement futur, qui est de concentrer les efforts d’exploration dans un rayon de 100 km autour de notre usine Géant-Dormant. Avec l’actuelle montée du prix de l’or à près de 2 000 $ US l’once, nous sommes la seule société junior présentement capable de capitaliser et de livrer des onces d’or rapidement. De ce fait, il est impératif de tirer le maximum de nos nombreux projets aurifères potentiels qui peuvent assurer les futures onces d’or de la Société.

Personnes qualifiées

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Figure 1 – Propriété Flordin





À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

