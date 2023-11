Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du troisième trimestre de 2023 et actualise ses prévisions pour l’exercice 2023

(tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire)

1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Ventes nettes de 870 millions de dollars, en hausse de 2 %

Marge opérationnelle de 17,8 % et marge opérationnelle ajustée 1 de 18,1 %

de 18,1 % Bénéfice dilué par action conforme aux PCGR de 0,73 $ et bénéfice dilué par action ajusté 1 de 0,74 $

de 0,74 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 305 millions de dollars et flux de trésorerie disponibles 1 de 265 millions de dollars

de 265 millions de dollars 113 millions de dollars retournés aux actionnaires au cours du trimestre par voie de dividendes et de rachats d’actions

La Société ramène ses prévisions pour l’exercice 2023 à l’extrémité inférieure des fourchettes déjà communiquées des produits et du bénéfice par action, mais prévoit toujours dégager des flux de trésorerie disponibles supérieurs à 425 millions de dollars

MONTRÉAL, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annonce aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 1er octobre 2023.

« Notre position concurrentielle reste très solide dans un contexte difficile grâce à notre plateforme de fabrication verticalement intégrée qui figure parmi les meilleures du secteur. Notre performance au troisième trimestre a été essentiellement conforme à nos attentes. Nous avons renoué avec la croissance des ventes et notre marge opérationnelle s’est inscrite dans notre fourchette cible », a affirmé Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan.

Au troisième trimestre, la Société a dégagé des ventes nettes de 870 millions de dollars, en hausse de 2 % par rapport aux ventes de 850 millions de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent, l’incidence des périodes comparatives vigoureuses marquées par le réapprovisionnement après la pandémie étant maintenant passée. Nous avons également généré une solide marge opérationnelle ajustée1 de 18,1 %. Par conséquent, le bénéfice dilué par action conforme aux PCGR s’est établi à 0,73 $ et le bénéfice dilué par action ajusté1 à 0,74 $, les deux affichant une baisse attendue par rapport à 0,84 $ au troisième trimestre de l’exercice précédent. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été élevés pour le trimestre, totalisant 305 millions de dollars, et nous avons généré des flux de trésorerie disponibles1 de 265 millions de dollars compte tenu de dépenses d’investissement de 43 millions de dollars. La Société était donc bien placée pour continuer de mettre à exécution ses priorités en matière d’affectation des capitaux au cours du trimestre, et nous avons racheté 2,7 millions d’actions au coût de 80 millions de dollars dans le cadre de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Ce programme, qui a été renouvelé récemment, autorise la Société à racheter un maximum de 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation. Nous avons clos le troisième trimestre avec une dette nette1 de 1 018 millions de dollars et un ratio de levier financier1 de la dette nette équivalant à 1,6 fois le BAIIA ajusté1 des douze derniers mois consécutifs, ce qui s’inscrit tout à fait dans les limites de nos niveaux d’endettement ciblés.

Résultats opérationnels du troisième trimestre de 2023

Les ventes nettes se sont établies à 870 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 2 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, compte tenu des ventes de vêtements de sport de 744 millions de dollars et des ventes de 126 millions de dollars dans la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements.

En ce qui concerne les vêtements de sport, la tendance dans les points de vente a été positive d’un exercice à l’autre, mais les ventes dans cette catégorie ont été essentiellement stables au cours du trimestre. Nous avons tiré parti de l’incidence favorable des expéditions de vêtements molletonnés attribuables aux ventes solides et au réapprovisionnement saisonnier, même si, comme prévu, le ralentissement dans cette catégorie de vêtements de sport a persisté au cours du trimestre. Cet avantage a été contrebalancé par une baisse de volume dans d’autres catégories de vêtements de sport et une légère diminution des prix de vente nets. Les marchés internationaux sont demeurés particulièrement difficiles et les chiffres ont été nettement en deçà de nos attentes, les ventes ayant reculé de 23 % au cours du trimestre par rapport à un an plus tôt en raison du repli de la demande et des pressions sur les prix sur tous les marchés.

Nous avons constaté un élan accru dans la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements pendant le trimestre, les ventes ayant progressé de 16 % sur un an. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la croissance des volumes de ventes, qui reflète l’expansion de notre offre de marques privées et le lancement de nouveaux programmes de sous-vêtements dans le réseau de la vente au détail sur le marché de masse ainsi que la vigueur des ventes d’articles chaussants. Malgré le faible niveau de réapprovisionnement généralisé pour ce qui est des sous-vêtements pour hommes et des chaussettes d’un exercice à l’autre, notre performance demeure solide dans cette catégorie.

Au troisième trimestre, nous avons dégagé un bénéfice brut de 239 millions de dollars, ou 27,5 % des ventes, soit une baisse de 13 millions de dollars et de 220 points de base, respectivement, par rapport à l’exercice précédent. La contraction de la marge brute est attribuable essentiellement à l’augmentation des coûts des matières premières et des intrants utilisés dans la fabrication ainsi qu’à la légère diminution des prix de vente nets. Comme prévu, nous avons constaté une amélioration séquentielle de 170 points de base de la marge brute au troisième trimestre, alors que la pression découlant de l’incidence du coût du coton, qui a atteint un sommet au premier semestre de l’exercice, s’est estompée.

Les charges de vente et charges générales et administratives de 82 millions de dollars sont demeurées stables d’un exercice à l’autre. En pourcentage des ventes, les charges de vente et charges générales et administratives ont diminué de 20 points de base pour s’établir à 9,5 %, ce qui traduit avant tout l’incidence favorable de l’effet de levier sur les ventes.

Au troisième trimestre, nous avons dégagé un bénéfice opérationnel de 155 millions de dollars, ou 17,8 % des ventes, et un bénéfice opérationnel ajusté1 de 157 millions de dollars, ou 18,1 % des ventes, en baisse de respectivement 270 et 190 points de base par rapport à l’exercice précédent, ce qui reflète la contraction de la marge brute et de la marge brute ajustée1.

Compte tenu des charges financières nettes de 21 millions de dollars, en hausse de 11 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent en raison de la hausse des taux d’intérêt et des niveaux d’emprunt nets moyens, ainsi que de l’incidence favorable d’une diminution de la base des actions en circulation, nous avons présenté un bénéfice dilué par action conforme aux PCGR et un bénéfice dilué par action ajusté pour le trimestre de 0,73 $ et de 0,74 $, respectivement, tous deux en baisse comparativement à 0,84 $ à l’exercice précédent.

Au troisième trimestre, nos flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont totalisé 305 millions de dollars, comparativement à 66 millions de dollars un an plus tôt, en raison principalement d’une réduction considérable des besoins en fonds de roulement. Compte tenu des dépenses d’investissement de 43 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse par rapport à 75 millions de dollars à l’exercice précédent, nous avons dégagé des flux de trésorerie disponibles de 265 millions de dollars, tandis que nous avions utilisé des flux de trésorerie disponibles de 7 millions de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. Les dépenses d’investissement ont ralenti étant donné que nous achevons la première phase de notre nouveau complexe de fabrication au Bangladesh, et l’accélération progressive des activités de la première installation se déroule actuellement comme prévu. À la fin du troisième trimestre de 2023, la dette nette se chiffrait à 1 018 millions de dollars et le ratio de levier financier de la dette nette équivalait à 1,6 fois le BAIIA ajusté des douze derniers mois consécutifs, ce qui s’inscrit tout à fait dans les limites de nos niveaux d’endettement ciblés.

Résultats opérationnels depuis le début de l’exercice

Les ventes nettes pour la période de neuf mois close le 1er octobre 2023 se sont élevées à 2 413 millions de dollars, en baisse de 4 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, du fait d’un recul de 7 % des ventes de vêtements de sport partiellement compensé par une augmentation de 10 % dans la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements. La diminution des ventes de vêtements de sport s’explique principalement par les volumes de ventes moins élevés par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, laquelle avait bénéficié du réapprovisionnement des stocks des distributeurs après la pandémie, et par l’incidence défavorable de la gamme de produits attribuable à la conjoncture macroéconomique actuelle. Les tendances dans les points de vente d’un exercice à l’autre pour la catégorie des vêtements de sport ont affiché une amélioration progressive entre le premier et le deuxième trimestre et au début du troisième trimestre. Les ventes de 172 millions de dollars à l’international étaient en baisse de 14 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. L’excellente performance de la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements, dont les ventes ont totalisé 389 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, est attribuable à la croissance des volumes de ventes de sous-vêtements et de chaussettes. Nous tirons avantage du lancement et de l’expansion des programmes de vente au détail pour ces produits sur le marché de masse, après une période d’ajustement des stocks chez les détaillants.

Au cours des neuf premiers mois, nous avons dégagé un bénéfice brut de 644 millions de dollars, soit une baisse de 114 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, attribuable au recul des ventes et à la contraction des marges brutes. La marge brute de 26,7 % a diminué de 340 points de base au cours de la période. Cette baisse s’explique principalement par l’incidence, sur notre coût des ventes, du coût des fibres qui a atteint un sommet et de la hausse du coût des intrants utilisés dans la fabrication, deux éléments qui étaient prévus. Ces facteurs ont été compensés en partie par les prix de vente nets plus élevés.

Les charges de vente et charges générales et administratives de 242 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023 ont diminué de 11 millions de dollars comparativement aux niveaux de l’exercice précédent. Les charges de vente et charges générales et administratives exprimées en pourcentage des ventes nettes se sont établies à 10,0 %, un niveau semblable à celui de l’exercice précédent, la réduction de l’effet de levier sur les ventes ayant été contrebalancée par l’incidence favorable des charges moins élevées, dont celles liées à la rémunération variable, ainsi que de recouvrements de créances clients.

Nous avons dégagé un bénéfice opérationnel de 466 millions de dollars, ou 19,3 % des ventes, compte tenu de l’incidence favorable du profit net sur l’assurance de 77 millions de dollars et du profit de 25 millions de dollars sur la cession-bail d’une de nos installations de distribution aux États-Unis, en partie contrebalancée par la hausse de 35 millions de dollars des coûts de restructuration, par rapport à un bénéfice opérationnel de 511 millions de dollars, ou 20,3 % des ventes, pour les neuf premiers mois de l’exercice précédent. En excluant ces éléments, le bénéfice opérationnel ajusté s’est établi à 398 millions de dollars, ou 16,5 % des ventes, soit une baisse de 105 millions de dollars, ou 350 points de base d’un exercice à l’autre, ce qui reflète surtout la baisse des ventes et la pression exercée sur la marge brute au cours des neuf premiers mois, comme il est mentionné plus haut.

Compte tenu de la hausse de 58 millions de dollars des charges financières nettes en raison de la hausse des taux d’intérêt et des niveaux d’emprunt nets moyens ainsi que de l’incidence favorable d’une diminution de la base des actions en circulation, nous avons présenté un bénéfice dilué par action conforme aux PCGR et un bénéfice dilué par action ajusté pour les neuf premiers mois de 2,14 $ et de 1,82 $, respectivement, en baisse par rapport à un bénéfice dilué par action conforme aux PCGR et un bénéfice dilué par action ajusté de 2,46 $ à l’exercice précédent. Le bénéfice net conforme aux PCGR tient compte de l’incidence après impôt des profits nets et des charges de restructuration décrits ci-dessus.

Perspectives

Conformément à notre stratégie de croissance durable, nous restons déterminés à accroître notre part de marché dans les principales catégories en lançant de nouveaux programmes de vente au détail et en continuant de mettre à profit notre plateforme de fabrication verticalement intégrée de premier plan, incluant le démarrage de notre nouveau complexe de fabrication au Bangladesh. Notre troisième trimestre s’est déroulé essentiellement comme prévu, et nous nous attendons toujours à voir nos produits augmenter au quatrième trimestre par rapport à une période comparative plus calme à l’exercice précédent. Cela dit, nous prévoyons désormais que les produits et le bénéfice par action pour l’exercice complet se situeront à l’extrémité inférieure de la fourchette déjà communiquée, puisque la demande affiche une tendance à la baisse sur certains marchés en raison de l’environnement macroéconomique. En conséquence, nous avons ajusté nos prévisions pour l’exercice 2023 comme suit :

Prévisions pour l’exercice 2023 émises le 3 août 2023 Mise à jour Stabilité ou baisse dans le bas d’une fourchette à un seul chiffre des produits pour l’exercice complet À l’extrémité inférieure de la fourchette présentée Marge opérationnelle ajustée légèrement en deçà de l’extrémité inférieure de notre fourchette cible annuelle actuelle de 18 % à 20 % pour l’exercice complet Maintenu Bénéfice dilué par action ajusté dans une fourchette de 2,55 $ à 2,65 $, compte tenu de l’incidence des rachats d’actions présumés de 5 % du flottant en 2023

À l’extrémité inférieure de la fourchette présentée Maintien des dépenses d’investissement à l’extrémité inférieure de notre fourchette cible annuelle de 6 % à 8 % Maintenu Solides flux de trésorerie disponibles supérieurs à 425 millions de dollars pour l’exercice complet Maintenu



Les prévisions ci-dessus supposent qu’il n’y aura pas de détérioration significative découlant des conditions du marché, notamment en ce qui a trait aux prix et à l’inflation, et reflètent les hypothèses mentionnées plus haut. En outre, elles reflètent nos attentes en date du 2 novembre 2023 et sont assujetties à des incertitudes commerciales et à des risques importants, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et de notre rapport de gestion annuel pour l’exercice clos le 1er janvier 2023. Le conseil peut modifier, prolonger ou mettre fin aux programmes de rachat d’actions actuel ou futurs à tout moment.

Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration

Gildan a annoncé aujourd’hui la nomination de Sharon Driscoll au conseil d’administration de la Société, ce qui porte le conseil d’administration de la Société à onze membres. Elle siégera au comité d’audit et des finances et au comité de la rémunération et des ressources humaines du conseil d’administration. « Sharon est une chef d’entreprise chevronnée et ses plus de 15 ans d’expérience en tant que cadre supérieur dans les domaines de la finance et de la stratégie dans des sociétés de vente au détail et de distribution cotées en bourse et privées font d’elle un ajout idéal à notre conseil d’administration », a déclaré le président du conseil d’administration de Gildan, Donald C. Berg. « Nous souhaitons la bienvenue à Sharon et nous nous réjouissons à l’idée de connaître ses nouvelles perspectives. »

Mme Driscoll est administratrice de sociétés et siège actuellement au conseil d’administration d’Empire Company Limited (TSX) et d’Imperial Oil Limited (TSX et NYSE). Jusqu’à sa retraite en septembre 2023, Mme Driscoll a occupé des postes de direction chez RB Global Inc. (TSX et NYSE), notamment ceux de chef de la direction financière, de co-chef de la direction et de conseillère auprès du chef de la direction. Auparavant, elle a occupé d’autres postes de haute direction, notamment celui de chef de la direction financière chez Katz Group Canada Limited, de chef de la direction financière chez Sears Canada Inc., ainsi que des rôles au sein du leadership financier chez Les Compagnies Loblaw Limitée. Mme Driscoll est comptable professionnelle agréée et détient un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université Queen’s.

Déclaration du dividende trimestriel

Le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende en trésorerie de 0,186 $ par action, qui sera versé le 18 décembre 2023 aux actionnaires inscrits en date du 22 novembre 2023. Ce dividende est un « dividende admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute autre législation provinciale applicable se rapportant aux dividendes admissibles.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours du troisième trimestre, la Société a procédé à un rachat d’actions dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités se terminant le 8 août 2023 et, à la suite du renouvellement de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités ayant pris effet le 9 août 2023, la Société a continué à racheter des actions. Un total de 2 659 400 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d’annulation au cours du troisième trimestre pour un coût total d’environ 80 millions de dollars.

La direction de Gildan et le conseil d’administration sont d’avis que le rachat d’actions ordinaires constitue une utilisation appropriée des ressources financières de Gildan et que le rachat d’actions aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités n’empêchera pas Gildan de continuer à viser une croissance interne et à rechercher des acquisitions complémentaires.

Données sur les actions en circulation

En date du 31 octobre 2023, 172 199 799 actions ordinaires étaient émises et en circulation, tandis que 2 286 334 options sur actions et 77 302 unités d’actions incessibles dilutives (les « UAI visant des actions nouvelles ») étaient en circulation. Chaque option sur actions confère au porteur le droit d’acheter, à un prix d’exercice prédéterminé, une action ordinaire à la fin de la période d’acquisition des droits. Chaque UAI visant des actions nouvelles confère au porteur le droit de recevoir une action ordinaire nouvelle à la fin de la période d’acquisition des droits, sans qu’aucune contrepartie monétaire ne soit versée à la Société.

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec le rapport de gestion de Gildan et ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités au 1er octobre 2023 et pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes à cette date qui seront déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et qui seront disponibles sur le site Web corporatif de Gildan.

Certains légers écarts attribuables à des facteurs d’arrondissement peuvent exister entre les états financiers consolidés résumés et les tableaux sommaires qui se trouvent dans le présent communiqué de presse.



Information financière supplémentaire

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES (NON AUDITÉES)

(en millions de dollars, sauf les montants

par action ou à moins d’indication contraire) T3 2023 T3 2022 Variation

(%) Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Variation

(%) Ventes nettes 869,9 850,0 2,3 % 2 413,2 2 520,5 (4,3 ) % Bénéfice brut 239,2 252,2 (5,2 ) % 643,5 757,6 (15,1 ) % Bénéfice brut ajusté1) 239,2 252,2 (5,2 ) % 640,4 756,3 (15,3 ) % Charges de vente et charges générales et administratives5) 82,2 82,2 n. s. 242,1 252,7 (4,2 ) % Profit sur une cession-bail — — n. s. (25,0 ) — n. s. Profits nets sur l’assurance — — n. s. (74,2 ) — n. s. Coûts (recouvrement de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 2,0 (4,6 ) n. s. 34,9 (5,8 ) n. s. Bénéfice opérationnel 155,0 174,6 (11,2 ) % 465,7 510,8 (8,8 ) % Bénéfice opérationnel ajusté1) 157,0 170,0 (7,6 ) % 398,3 503,7 (20,9 ) % BAIIA ajusté1) 188,3 201,0 (6,3 ) % 489,2 600,5 (18,5 ) % Charges financières 20,7 9,3 122,6 % 58,4 23,7 146,4 % Charge d’impôt sur le résultat 6,9 12,2 (43,4 ) % 27,0 29,4 (8,2 ) % Bénéfice net 127,4 153,0 (16,7 ) % 380,3 457,6 (16,9 ) % Bénéfice net ajusté1) 129,4 153,4 (15,6 ) % 323,4 457,5 (29,23 ) % Bénéfice de base par action 0,73 0,84 (13,1 ) % 2,14 2,47 (13,4 ) % Bénéfice dilué par action 0,73 0,84 (13,1 ) % 2,14 2,46 (13,0 ) % Bénéfice dilué par action ajusté1) 0,74 0,84 (11,9 ) % 1,82 2,46 (26,0 ) % Marge brute2) 27,5 % 29,7 % (2,2 ) pp 26,7 % 30,1 % (3,4 ) pp Marge brute ajustée1) 27,5 % 29,7 % (2,2 ) pp 26,5 % 30,0 % (3,5 ) pp Charges de vente et charges générales et administratives en pourcentage des ventes3) 9,5 % 9,7 % (0,2 ) pp 10,0 % 10,0 % — Marge opérationnelle4) 17,8 % 20,5 % (2,7 ) pp 19,3 % 20,3 % (1,0 ) pp Marge opérationnelle ajustée1) 18,1 % 20,0 % (1,9 ) pp 16,5 % 20,0 % (3,5 ) pp Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 305,1 65,8 n. s. 307,5 224,1 37,2 % Dépenses d’investissement (42,6 ) (74,5 ) (42,8 ) % (172,4 ) (164,1 ) 5,1 % Flux de trésorerie disponibles1) 264,6 (7,4 ) n. s. 188,4 66,7 n. s.





Au

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 1er octobre

2023 1er janvier

2023 Stocks 1 138,2 1 225,9 Créances clients 449,4 248,8 Dette nette1) 1 018,1 873,6 Levier financier de la dette nette1) 1,6 1,1

1) Mesure financière ou ratio financier non conforme aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les ventes nettes.

3) Les charges de vente et charges générales et administratives exprimées en pourcentage des ventes correspondent aux charges de vente et charges générales et administratives divisées par les ventes nettes.

4) La marge opérationnelle correspond au bénéfice opérationnel divisé par les ventes nettes.

5) La Société a révisé des données comparatives afin de se conformer à la présentation de la période à l’étude en intégrant le poste

« Perte de valeur (reprise de perte de valeur) des créances clients » dans les charges de vente et charges générales et administratives.

n. s. = non significatif



VENTILATION DES PRODUITS

Les ventes nettes par principal groupe de produits sont comme suit :

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T3 2023 T3 2022 Variation

(%) Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Variation

(%) Vêtements de sport 744,4 742,0 0,3 % 2 024,0 2 167,1 (6,6 ) % Articles chaussants et sous-vêtements 125,5 108,0 16,2 % 389,2 353,4 10,1 % 869,9 850,0 2,3 % 2 413,2 2 520,5 (4,3 ) %



Les ventes nettes ont été réalisées auprès de clients situés dans les régions suivantes :

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T3 2023 T3 2022 Variation

(%) Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Variation

(%) États-Unis 787,7 742,3 6,1 % 2 158,7 2 220,2 (2,8 ) % Canada 28,9 38,2 (24,3 ) % 82,7 99,8 (17,1 ) % International 53,3 69,5 (23,3 ) % 171,8 200,5 (14,3 ) % 869,9 850,0 2,3 % 2 413,2 2 520,5 (4,3 ) %



Mesures financières non conformes aux PCGR et ratios connexes

Le présent communiqué de presse comporte des références à certaines mesures financières non conformes aux PCGR ainsi qu’à certains ratios non conformes aux PCGR décrits ci-après. Ces mesures non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé aux termes des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures de la performance établies en conformité avec les IFRS. Les modalités et les définitions relatives aux mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et un rapprochement de chacune d’elles avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable figurent ci-dessous.

Certains ajustements des mesures financières non conformes aux PCGR

Comme mentionné ci-dessus, certains des ratios et des mesures financières non conformes aux PCGR que nous utilisons excluent la variation provoquée par divers ajustements qui influencent la comparabilité des résultats financiers de la Société et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à son rendement commercial. Les ajustements qui ont une incidence sur plus d’une mesure financière ou plus d’un ratio financier non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Coûts (recouvrement de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions

Les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions sont composés de coûts directement liés à des activités de sortie importantes, notamment à la fermeture et à la vente d’installations ou à la relocalisation d’activités commerciales, à des changements importants apportés à la structure de gestion, ainsi qu’à des coûts de transaction et de sortie et des coûts d’intégration engagés à la suite d’acquisitions d’entreprises. Les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions servent d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté. Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 1er octobre 2023, les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions se sont établis respectivement à 2,0 millions de dollars et à 34,9 millions de dollars ((recouvrement de coûts) de 4,6 millions de dollars et (recouvrement de coûts) de 5,8 millions de dollars en 2022). Il y a lieu de se reporter à la rubrique 5.4.6 intitulée « Coûts (recouvrement de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions » du rapport de gestion intermédiaire pour une analyse détaillée de ces coûts et recouvrements.

Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits

Au quatrième trimestre de l’exercice 2019, la Société a lancé une initiative stratégique visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de vêtements à imprimer. Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, la Société a élargi la portée de cette initiative stratégique pour inclure une réduction importante du nombre d’unités de produits dans sa gamme de produits vendus au détail. Cette initiative stratégique avait pour objectifs la cessation des activités de distribution à la pièce et l’abandon des styles et des unités de produits redondants et moins productifs entre les marques, ainsi que de simplifier le portefeuille de produits de la Société et de diminuer la complexité de ses activités de fabrication et de ses entrepôts de distribution. Cette initiative stratégique a notamment entraîné des réductions de valeur des stocks pour ramener la valeur comptable des unités de produits abandonnées à leur valeur de liquidation et la constitution de provisions pour les rendus sur ventes relatifs aux retours de produits liés aux unités de produits abandonnées et la réduction de valeur du matériel de production liés aux unités de produits abandonnées. L’incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits sert d’ajustement pour calculer le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée, le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Les profits et les charges liés à cette initiative s’établissent comme suit :

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 1 er octobre 2023, des recouvrements de néant.

octobre 2023, des recouvrements de néant. Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 2 octobre 2022, des recouvrements de néant et de 1 million de dollars, respectivement, sont inclus dans le coût des ventes.

Profits nets sur l’assurance

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 1er octobre 2023, les profits nets sur l’assurance respectivement de néant et de 77,3 millions de dollars (néant et 0,3 million de dollars en 2022) se rapportent aux deux ouragans qui ont eu des répercussions sur les activités de la Société en Amérique centrale en novembre 2020. Les profits nets sur l’assurance se rapportent à la comptabilisation des recouvrements d’assurance pour les pertes liées à l’interruption des activités et des recouvrements d’assurance pour le matériel endommagé. Les profits sur l’assurance liés aux recouvrements pour les pertes liées à l’interruption des activités se sont élevés respectivement à néant et à 74,2 millions de dollars pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 1er octobre 2023 (néant en 2022), sont comptabilisés dans les profits sur l’assurance et servent d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté. Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 1er octobre 2023, les profits nets et les pertes nettes sur l’assurance se rapportant aux recouvrements pour le matériel endommagé se sont chiffrés à néant et à un profit de 3,1 millions de dollars, respectivement (néant et profit de 0,3 million de dollars en 2022), sont comptabilisés dans le coût des ventes et servent d’ajustement pour calculer le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée, le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Profit sur une cession-bail

Au premier trimestre de 2023, la Société a comptabilisé un profit de 25,0 millions de dollars (15,5 millions de dollars après avoir reflété une charge d’impôt de 9,5 millions de dollars) sur la cession-bail d’un de ses centres de distribution aux États-Unis. L’incidence de ce profit sert d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté

Le bénéfice net ajusté correspond au bénéfice net avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions, la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles (et la reprise de pertes de valeur des immobilisations incorporelles), l’incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits, les profits nets sur l’assurance, le profit sur une cession-bail, et la charge ou le recouvrement d’impôt sur le résultat lié à ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut aussi l’impôt sur le résultat lié à la réévaluation de la probabilité de réalisation d’actifs d’impôt différé antérieurement comptabilisés ou décomptabilisés, ainsi que l’impôt sur le résultat découlant de la réévaluation des actifs et des passifs d’impôt différé à la suite de modifications des taux d’impôt prévus par la loi dans les pays où nous exerçons nos activités. Le bénéfice dilué par action ajusté correspond au bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation. La Société utilise le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté pour mesurer la performance de son bénéfice net d’une période à l’autre et pour prendre des décisions concernant ses activités en cours, sans tenir compte de la variation liée à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments parce qu’ils influencent la comparabilité du bénéfice net et du bénéfice dilué par action et pourraient fausser l’analyse des tendances du bénéfice net relativement à son rendement commercial. La Société estime que la présentation du bénéfice net ajusté et du bénéfice dilué par action ajusté est utile, puisqu’elle aide les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités qui pourraient autrement être rendues imperceptibles par certaines charges et radiations et par certains produits et recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars, sauf les montants par action) T3 2023 T3 2022 Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Bénéfice net 127,4 153,0 380,3 457,6 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Coûts (recouvrement de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 2,0 (4,6 ) 34,9 (5,8 ) Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits — — — (1,0 ) Profits nets sur l’assurance — — (77,3 ) (0,3 ) Profit sur une cession-bail — — (25,0 ) — Charge d’impôt liée aux ajustements qui précèdent — 5,0 10,5 7,0 Bénéfice net ajusté 129,4 153,4 323,4 457,5 Bénéfice de base par action 0,73 0,84 2,14 2,47 Bénéfice dilué par action 0,73 0,84 2,14 2,46 Bénéfice dilué par action ajusté1) 0,74 0,84 1,82 2,46

1) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond au bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits de la Société et des profits nets sur l’assurance. La direction utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance de la Société au niveau de la marge brute d’une période à l’autre, sans tenir compte des variations liées à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments parce qu’ils influencent la comparabilité des résultats financiers et pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à son rendement commercial. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. La Société estime que la présentation du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée est utile, puisqu’elle aide la direction et les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités en ce qui concerne l’efficacité avec laquelle la Société utilise la main-d’œuvre et les matériaux pour fabriquer des biens destinés à ses clients, qui pourraient autrement être rendues imperceptibles par l’incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits et des profits nets sur l’assurance susceptibles de varier d’une période à l’autre. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T3 2023 T3 2022 Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Bénéfice brut 239,2 252,2 643,5 757,6 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits — — — (1,0 ) Pertes nettes (profits nets) sur l’assurance — — (3,1 ) (0,3 ) Bénéfice brut ajusté 239,2 252,2 640,4 756,3 Marge brute 27,5 % 29,7 % 26,7 % 30,1 % Marge brute ajustée1) 27,5 % 29,7 % 26,5 % 30,0 %

1) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. Les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées sont une mesure non conforme aux PCGR qui est prise en compte dans le dénominateur des ratios de la marge ajustée afin de renverser l’incidence intégrale des ajustements liés à la rationalisation des unités de produits. La provision pour les rendus sur ventes était néant pour les deux périodes.

Bénéfice opérationnel ajusté et marge opérationnelle ajustée

Le bénéfice opérationnel ajusté correspond au bénéfice opérationnel avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions. Le bénéfice opérationnel ajusté exclut aussi la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles (et la reprise de pertes de valeur des immobilisations incorporelles), l’incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits de la Société, les profits nets sur l’assurance et le profit sur une cession-bail. La marge opérationnelle ajustée correspond au bénéfice opérationnel ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. La direction utilise le bénéfice opérationnel ajusté et la marge opérationnelle ajustée pour mesurer la performance de la Société au niveau du bénéfice opérationnel, car elle croit qu’ils donnent une meilleure indication de sa performance opérationnelle et facilitent la comparaison entre les périodes de présentation de l’information financière, sans tenir compte des variations liées à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments du calcul parce qu’ils influencent la comparabilité des résultats financiers et pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relatives au rendement de son bénéfice opérationnel et de sa marge opérationnelle. La Société estime que la présentation du bénéfice opérationnel ajusté et de la marge opérationnelle ajustée est utile, puisqu’elle aide les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités en ce qui concerne l’efficacité avec laquelle la Société génère des profits à partir de ses activités principales, qui pourraient autrement être rendues imperceptibles par l’incidence des éléments notés ci-dessus susceptibles de varier d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T3 2023 T3 2022 Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Bénéfice opérationnel 155,0 174,6 465,7 510,8 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 2,0 (4,6 ) 34,9 (5,8 ) Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits — — — (1,0 ) Profits nets sur l’assurance — — (77,3 ) (0,3 ) Profit sur une cession-bail — — (25,0 ) — Bénéfice opérationnel ajusté 157,0 170,0 398,3 503,7 Marge opérationnelle 17,8 % 20,5 % 19,3 % 20,3 % Marge opérationnelle ajustée1) 18,1 % 20,0 % 16,5 % 20,0 %

1) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond au bénéfice opérationnel ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. Les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées sont une mesure non conforme aux PCGR qui est prise en compte dans le dénominateur des ratios de la marge ajustée afin de renverser l’incidence intégrale des ajustements liés à la rationalisation des unités de produits. La provision pour les rendus sur ventes était néant pour les deux périodes.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice avant les charges financières nettes, l’impôt sur le résultat et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, et ne tient pas compte de l’incidence des coûts de restructuration et des autres coûts connexes à des acquisitions. Le BAIIA ajusté exclut aussi la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, la reprise des pertes de valeur des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance, le profit sur une cession-bail et l’incidence de l’initiative stratégique visant la gamme de produits de la Société. La direction se sert du BAIIA ajusté, entre autres mesures, pour faciliter la comparaison de la rentabilité de ses activités de manière cohérente d’une période à l’autre et pour permettre une meilleure compréhension des facteurs et des tendances marquant ses activités. La Société croit aussi que cette mesure est couramment utilisée par les investisseurs et les analystes pour évaluer la rentabilité et la structure de coûts des entreprises du secteur ainsi que pour mesurer la capacité d’une entreprise à assurer le service de la dette et à s’acquitter d’autres obligations de paiement, ou en tant qu’instrument d’évaluation courant. La Société ne tient pas compte de la dotation aux amortissements, qui n’entraîne pas de décaissement de par sa nature et peut varier considérablement selon les méthodes comptables utilisées ou des facteurs non liés aux activités opérationnelles. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars) T3 2023 T3 2022 Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Bénéfice net 127,4 153,0 380,3 457,6 Coûts (recouvrement de coûts) de restructuration et coûts connexes à des acquisitions 2,0 (4,6 ) 34,9 (5,8 ) Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits — — — (1,0 ) Profits nets sur l’assurance — — (77,3 ) (0,3 ) Profit sur une cession-bail — — (25,0 ) — Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 31,3 31,1 90,9 96,9 Charges financières, montant net 20,7 9,3 58,4 23,7 Charge d’impôt sur le résultat 6,9 12,2 27,0 29,4 BAIIA ajusté 188,3 201,0 489,2 600,5



Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, à l’exclusion des flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’entreprises. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles constituent un indicateur important de la solidité et de la situation de trésorerie de l’entreprise et il s’agit d’une mesure clé utilisée par la direction en matière de gestion du capital, car elle indique les flux de trésorerie disponibles, une fois les dépenses d’investissement effectuées, afin de rembourser la dette, de poursuivre les acquisitions d’entreprises et/ou de redistribuer à ses actionnaires. La direction croit que les flux de trésorerie disponibles permettent également aux investisseurs d’apprécier les liquidités dont dispose la Société pour assurer le service de la dette, pour financer des acquisitions et pour verser des dividendes. De plus, les flux de trésorerie disponibles sont une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les analystes afin d’évaluer une entreprise et ses éléments d’actif sous-jacents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars) T3 2023 T3 2022 Cumul

annuel

en 2023 Cumul

annuel

en 2022 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 305,1 65,8 307,5 224,1 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (40,5 ) (45,3 ) (119,1 ) (129,5 ) Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant : Acquisitions (cessions) d’entreprises — (27,9 ) — (27,9 ) Flux de trésorerie disponibles 264,6 (7,4 ) 188,4 66,7



Total de la dette et dette nette

Le total de la dette est défini comme la somme de la dette bancaire, de la dette à long terme, incluant la partie courante, et des obligations locatives, incluant la partie courante, alors que la dette nette correspond au total de la dette duquel sont déduits la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La Société estime que le total de la dette et la dette nette constituent des indicateurs importants pour la direction et les investisseurs afin d’évaluer la situation financière et les liquidités de la Société et de mesurer son levier financier. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars) 1er octobre

2023 1er janvier

2023 Dette à long terme (y compris la partie courante) 1 025,0 930,0 Dette bancaire — — Obligations locatives (y compris la partie courante) 95,6 94,0 Total de la dette 1 120,6 1 024,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie (102,5 ) (150,4 ) Dette nette 1 018,1 873,6



Ratio de levier financier de la dette nette

La Société définit le ratio de levier financier de la dette nette comme étant le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs; ces mesures sont toutes des mesures non conformes aux PCGR. Le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs reflète les acquisitions effectuées pendant la période comme si elles avaient eu lieu au début de cette période. La Société a établi un ratio cible de levier financier de la dette nette à la clôture de l’exercice qui équivaut à une ou deux fois le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs. Le ratio de levier financier de la dette nette sert à évaluer le levier financier de la Société et est utilisé par la direction dans ses décisions à l’égard de la structure du capital de la Société, y compris la stratégie de financement. La Société croit que certains investisseurs et analystes utilisent le ratio de levier financier de la dette nette pour mesurer le levier financier de la Société, y compris sa capacité à rembourser la dette contractée. Le ratio de levier financier de la dette nette de la Société diffère du ratio de la dette nette au BAIIA, qui est un engagement que renferment nos conventions relatives aux prêts et aux effets en raison principalement d’ajustements dans ce dernier liés à la comptabilisation des contrats de location. Par conséquent, la Société estime qu’il s’agit d’une mesure supplémentaire utile. Cette mesure n’a pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 1er octobre

2023 1er janvier

2023 BAIIA ajusté des douze derniers mois consécutifs 652,6 764,2 Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant : (Cessions) acquisitions d’entreprises — — BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs 652,6 764,2 Dette nette 1 018,1 873,6 Ratio de levier financier de la dette nette1) 1,6 1,1

1) Aux fins des conventions relatives aux prêts et aux effets, le ratio de la dette nette totale au BAIIA de la Société était de 1,7 au 1er octobre 2023.

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres de l’information sur nos objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, de même que de l’information sur nos opinions, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions, incluant notamment nos attentes relatives aux ventes nettes, à la marge brute, aux charges de ventes et charges générales et administratives, aux coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions, à la marge opérationnelle, à la marge opérationnelle ajustée, au BAIIA ajusté, au bénéfice dilué par action, au bénéfice dilué par action ajusté, au taux d’imposition, aux flux de trésorerie disponibles, au rendement de l’actif net ajusté moyen, aux ratios de levier financier de la dette nette au BAIIA ajusté, au remboursement de capital et aux dépenses d’investissement, y compris nos prévisions financières décrites dans le présent communiqué de presse à la rubrique « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion le plus récent pour une analyse des facteurs pouvant influencer nos résultats futurs. Les facteurs significatifs et les principales hypothèses qui ont été retenus pour tirer une conclusion ou formuler une prévision ou une projection sont également présentés dans ce document et le présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment :

les changements des conditions économiques et financières générales à l’échelle mondiale ou sur un ou plusieurs des marchés que nous desservons, y compris ceux qui résultent des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de l’apparition de variants de la COVID;

notre capacité à mettre à exécution nos stratégies et nos plans de croissance, y compris notre aptitude à mettre en service l’expansion de la capacité prévue;

notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions et réaliser les synergies et les bénéfices attendus;

l’intensité de la concurrence et notre capacité à la soutenir efficacement;

notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de clients d’envergure;

le fait que nos clients ne soient pas dans l’obligation de passer un minimum de commandes fermes;

notre capacité à prévoir, identifier et réagir à l’évolution des préférences des consommateurs et des tendances de consommation;

notre capacité à gérer efficacement le niveau de notre production et de nos stocks en fonction des fluctuations de la demande des consommateurs;

les fluctuations et la volatilité des cours des matières premières entrant dans la fabrication de nos produits, comme le coton et les fibres de polyester, les colorants et autres produits chimiques par rapport aux niveaux actuels;

notre dépendance à l’égard de fournisseurs clés et notre capacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières, en matières intermédiaires et en produits finis;

l’impact des risques liés aux conditions météorologiques, au climat politique et socioéconomique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux pandémies et aux endémismes, telle la pandémie de COVID-19, propres aux pays où nous exerçons nos activités ou dans lesquels nous vendons nos produits ou auprès desquels nous nous approvisionnons;

la perturbation des activités de fabrication et de distribution causée par des facteurs tels que des enjeux opérationnels, des perturbations au niveau des fonctions logistiques de transport, des conflits de travail, l’instabilité politique ou sociale, les événements liés au climat, les catastrophes naturelles, les épidémies et les pandémies (comme la pandémie de COVID-19) et d’autres événements défavorables imprévus;

la conformité à la réglementation en matière de commerce international, de concurrence, de fiscalité, d’environnement, de santé et de sécurité au travail, de responsabilité de produits, d’emploi, de brevets et de marques de commerce, de gouvernance et de valeurs mobilières, de licences et de permis, de protection de la vie privée, de faillite, de lutte anticorruption, ou de toutes autres lois ou réglementation en vigueur dans les territoires où nous exerçons nos activités;

l’imposition de mesures correctives commerciales ou la modification des droits et des tarifs, des lois et accords sur le commerce international, des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et des programmes de préférences commerciales sur lesquels compte actuellement la Société pour exercer ses activités de fabrication ou pour l’application des mesures de protection qui en découlent;

les facteurs ou circonstances qui pourraient faire grimper notre taux d’impôt effectif, dont le résultat de vérifications fiscales ou la modification de lois ou de traités fiscaux applicables, y compris la mise en place d’un taux d’imposition minimum global de 15 %;

l’évolution ou le risque de violation des lois et règlements sur la sécurité des produits de consommation;

les changements relatifs à nos relations de travail avec nos employés ou aux lois et réglementations sur l’emploi au Canada comme à l’étranger;

une mauvaise presse à la suite de violations réelles, présumées ou perçues, par la Société ou l’un de ses sous-traitants, des droits de la personne, des lois du travail et environnementales ou des normes du travail internationales, ou pour des pratiques de travail ou toutes autres pratiques commerciales contraires à l’éthique;

les changements liés aux arrangements en matière d’octroi de licences à des tiers et de marques sous licence;

notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle;

les problèmes opérationnels liés à nos systèmes d’information découlant de pannes de systèmes, de virus, d’une atteinte à la sécurité et à la cybersécurité, de désastres, de perturbations découlant de la mise à jour ou de l’intégration de systèmes;

une atteinte réelle ou perçue à la sécurité des données;

notre dépendance à l’égard des gestionnaires clés et notre capacité à attirer et/ou à retenir du personnel clé;

les modifications des méthodes et des estimations comptables;

l’exposition aux risques découlant des instruments financiers, dont le risque de crédit lié aux créances clients et à d’autres instruments financiers, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, de même que les risques liés aux prix des marchandises.



Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l’égard de la performance ou des résultats futurs exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence que les opérations ou les éléments non récurrents ou inhabituels annoncés ou qui se produiront après la formulation des énoncés pourraient avoir sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l’incidence des cessions et des acquisitions d’entreprises ou d’autres transactions commerciales, des dépréciations d’actifs, des pertes de valeur d’actifs ou d’autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L’incidence financière de ces opérations et d’éléments non récurrents ou inhabituels peut se révéler complexe et dépend nécessairement des faits propres à chacun d’eux.

Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement à la performance financière future de la Société et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué ont été établis en date de ce dernier et nous ne nous engageons nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, y compris nos prévisions financières actualisées pour l’exercice 2023 à la rubrique « Perspectives », sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.