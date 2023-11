Saputo annonce des initiatives d’optimisation du réseau dans son Secteur USA

MONTRÉAL, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite au démarrage de son installation ultramoderne de Reedsburg, au Wisconsin, récemment convertie à la fabrication de fromage de chèvre, Saputo inc. (TSX: SAP) (Saputo, nous ou la Société) annonce aujourd’hui la fermeture permanente de son usine de Lancaster, au Wisconsin. La Société a l’intention de transférer vers l’usine de Reedsburg la production de son usine de Lancaster, de même que celle de son usine de Belmont, au Wisconsin, dont la fermeture a été annoncée précédemment. La fermeture des usines de Lancaster et de Belmont est prévue pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024.

« Conformément à notre plan stratégique mondial, les initiatives d’optimisation du réseau annoncées aujourd’hui nous permettront d’accroître notre efficacité opérationnelle et l’utilisation de nos capacités dans le Secteur USA, tout en améliorant davantage notre structure des coûts, a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d’administration et président et chef de la direction. Le démarrage de notre usine de Reedsburg marque un nouveau jalon dans le parcours que nous avons entrepris pour renforcer la compétitivité et le rendement à long terme de nos activités de fromage aux États-Unis. »

Les coûts liés à la fermeture de l’usine de Lancaster s’élèveront à environ 6 millions de dollars canadiens après impôts, ce qui comprend une dépréciation des immobilisations sans effet sur la trésorerie d’environ 4 millions de dollars canadiens après impôts. Ces coûts commenceront à être comptabilisés dans le troisième trimestre de l’exercice 2024. Environ 100 employés seront touchés par la fermeture de l’usine de Lancaster. Ils se verront offrir la possibilité d’être réaffectés dans d’autres installations de Saputo et, si aucun poste n’est disponible, ils recevront une indemnité de cessation d’emploi et des services pour faciliter la transition de carrière.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram, et LinkedIn.

