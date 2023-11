Midland en partenariat avec Rio Tinto confirme de hautes teneurs en lithium jusqu’à 7,2 % Li2O et identifie de nouvelles pegmatites à spodumène additionnelles sur Galinée

MONTRÉAL, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), a le plaisir de livrer de nouveaux résultats d’analyses ainsi qu’une mise à jour sur les travaux complétés et à venir, suite à l’identification d’une série de dykes de pegmatites à spodumène sur le projet Galinée à environ 8 kilomètres à l’est du gîte de lithium Adina qui est détenu par Winsome Resources (« Winsome ») (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 septembre 2023). Le projet Galinée est présentement détenu à 100% par Midland et fait partie d’une entente d’option signée avec RTEC en juin 2023 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 juin 2023). Les équipes de terrain ont débuté les travaux sur Galinée à la suite de la levée complète des interdictions d’accès à la Baie-James qui avaient été causées par les feux de forêt de l’été de 2023. Le programme de terrain, qui a débuté vers la fin du mois d’août et qui s’est poursuivi jusqu’au 12 octobre, inclut également des travaux sur d’autres projets sous la même entente d’option, tels que Corvette, Chisaayuu, et Mythril Est.



Faits saillants :

Dykes de pegmatites à spodumène identifiés sur près de 600 mètres de long à l’indice Iceberg avec de hautes teneurs en échantillons choisis jusqu’à 7,2 % Li 2 O;

Nouveaux affleurements additionnels à spodumène trouvés à 500 mètres au sud et à 900 mètres au sud-ouest d’Iceberg;

Levé LiDAR complété sur Galinée, Chisaayuu, Corvette et Mythril Est ;

Levé MAG-RAD haute résolution complété sur Galinée;

Planification de forages en cours.

Les résultats d’analyses ont été reçus pour les 26 échantillons prélevés sur la découverte de lithium Iceberg. Des échantillons choisis à hautes teneurs ont retourné jusqu’à 7,2 % Li 2 O, incluant 6 échantillons titrant entre 5,0 % Li 2 O et 7.2 % Li 2 O, 6 échantillons avec des teneurs entre 3,0 % Li 2 O et 5,0% Li 2 O et 3 autres échantillons titrant entre 1,0 % Li 2 O et 3,0 % Li 2 O. Les autres échantillons ont tous retourné des valeurs anomales en lithium en-dessous de 1% Li 2 O.

L’indice Iceberg a été découvert le long de plusieurs affleurements identifiés par les équipes de terrain en quelques jours seulement de prospection. Une combinaison de lampe ultraviolette (UV) ainsi qu’un appareil LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy) ont été utilisés afin d’identifier avec certitude le spodumène, dont certains cristaux qui atteignent une taille de plus de 60 centimètres de longueur (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 septembre 2023). La découverte d’Iceberg consiste en plusieurs affleurements à spodumène, alignés est-ouest sur maintenant plus de 600 mètres et encaissés dans un mélange d’amphibolite et de granodiorite. En ciblant des changements de reliefs subtils dans des endroits couverts de végétation et de sédiments, deux nouveaux affleurements de pegmatites à spodumène grossier ont été trouvés 500 et 900 mètres au sud et sud-ouest de l’indice Iceberg. Les résultats d’analyses sont en attente.

Le projet Galinée est situé à environ 4 kilomètres directement à l’est de l’indice Adina qui est détenu par Winsome. Cet indice est localisé à la limite entre les amphibolites de la Formation de Trieste au sud et les intrusifs felsiques au nord. Ce contact est marqué par une structure majeure qui contrôle vraisemblablement la mise en place des pegmatites de l’indice Adina. Cette nouvelle découverte, sur Galinée, de dykes de pegmatites à spodumène a été faite sur ce même contact hautement favorable qui est présent sur la propriété sur plus de 7 kilomètres et qui n’a jamais fait l’objet de travaux d’exploration pour le lithium par le passé. Ce premier programme d’exploration comprenait de la prospection, de la cartographie géologique ainsi qu’un levé LiDAR de haute résolution. Suivant la découverte, un levé aéroporté magnétique et radiométrique de haute résolution a été complété. Nous espérons que les données du LiDAR et du levé magnétique et radiométrique guideront les travaux futurs visant à étendre l’empreinte d’affleurement à spodumène sur le projet Galinée. Une première campagne de forage sur Galinée est actuellement en planification.

Les travaux d’exploration initiaux sur les projets Chisaayuu, Corvette et Mythril Est ont permis à identifier plusieurs pegmatites. Aucune des phases minérales de lithium n’a été observée à présent, mais des études géochimiques de ces pegmatites sont présentement en cours pour déterminer leurs potentiels et guider les travaux futurs.

Tableau 1 : Résultats d’analyses des échantillons d’affleurement et de blocs à Iceberg





Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

Les minéralisations en lithium présentes au gîte d’Adina de Winsome peuvent ne pas être représentatives des minéralisations rencontrées sur le projet Galinée de Midland.

Contrôle de la qualité

Les échantillons ont été analysés aux laboratoires géochimiques de ALS avec une fusion des éléments majeurs, des éléments en traces et ultratrace avec une méthode de digestion quatre acides (méthodes ME-ICP06, ME-MS81 et ME-MS61L). Les échantillons rapportés >4500 ppm Li avec la méthode de digestion par quatre acides ont été réanalysés par une méthode de fusion avec peroxyde de sodium qui est spécifique pour le roche dures de lithium (Li-ICP82b).

Dans cet ensemble de 26 échantillons, RTEC a inclus un blanc de quartz et deux standards CRMS commerciaux (OREAS 751 et OREAS 753). ALS a inclus quatre doubles maison et 31 CRMS additionnels.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels RTEC, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

La personne qualifiée et VP Exploration Mario Masson a préparé ce communiqué et a vérifié les données du projet Galinée en tant que personne qualifiée chez Midland selon le Règlement 43-101. La personne qualifiée a vérifié les données selon la clause 3.2 – et est confiant de l’identification du spodumène en utilisant les méthodes décrites.

