Wish s'associe à Octopia, entreprise française de SaaS e-commerce, pour étendre sa base de commerçants européens

PARIS, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ContextLogic Inc. (d/b/a Wish) (NASDAQ : WISH), l'une des plus grandes plateformes de e-commerce mobile au monde, a annoncé cette semaine un accord avec Octopia, fournisseur français de solutions SaaS pour le e-commerce, qui permettra à des centaines de commerçants basés en Europe de vendre sur la plateforme de Wish. Dans le cadre de cet accord, qui entrera en vigueur courant T4 2023, Wish n'autorisera que les commerçants dont l'évaluation est de 4, 5 ou plus, en lien avec la stratégie déployée par Wish pour améliorer la gamme des annonces sur sa plateforme.



Les commerçants utilisant Octopia - dont beaucoup de marques reconnues - proposent des produits couvrant l'électronique grand public, la beauté, la mode, la maison, le jardin et les loisirs. La plupart de ses commerçants sont basés en Europe, et une grande partie d'entre eux en France.

« Notre priorité est d'améliorer et d'élargir la gamme de produits référencés sur notre plateforme. C'est pourquoi le partenariat avec Octopia, qui dispose d'un large portefeuille de commerçants de qualité, constitue une étape évidente », déclare Alan Small, directeur du développement commercial, EMEA chez Wish. « L'étendue et la profondeur des commerçants qu'Octopia apporte à Wish sont vraiment uniques. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de déployer notre partenariat dans les mois à venir. »

Grâce à ce partenariat, les commerçants et les marques présents sur la plateforme Octopia pourront rapidement et facilement vendre à des millions de consommateurs sur celle de Wish. Les commerçants Octopia auront un accès gratuit à un module d'intégration sur la plateforme qui les connectera directement au tableau de bord des marchands de Wish. Le module synchronisera leurs produits et leurs commandes entre Octopia et Wish. Ils bénéficieront également d'une série de supports marketing et commerciaux et d'un certain nombre d'incitations.

Wish bénéficiera du statut officiel de "Trusted Partner" sur Octopia et d'une page de renvoi spéciale sur la plateforme Octopia.

« Nous sommes ravis d'accompagner Wish dans son développement et dans l'élargissement de son catalogue aux vendeurs de qualité proposé par Octopia », déclare Paul Garcia, directeur commercial d'Octopia.

Au début de l'année, Wish a mis en place des frais d'expédition forfaitaires pour les clients de ses principaux marchés. Les frais d'expédition forfaitaires sont appliqués à tous les articles éligibles d'une valeur supérieure à 10 €, sans frais supplémentaires pour les commerçants.

À propos de Wish

Fondée en 2010 et basée à San Francisco, Wish est l'une des plateformes mondiales de e-commerce les plus importantes et à la croissance la plus rapide, connectant des millions de consommateurs dans plus de 60 pays à des milliers de commerçants dans le monde entier. Wish associe des capacités technologiques et de science des données à une expérience d'achat mobile innovante basée sur la découverte pour créer une expérience d'achat hautement visuelle, divertissante et personnalisée pour ses utilisateurs. Pour plus d'informations sur l'entreprise ou pour télécharger l'application mobile Wish, visitez le site www.wish.com ou suivez @Wish sur Facebook , Instagram et TikTok ou @WishShopping sur Twitter et YouTube .

A propos d'Octopia

Octopia est une société française qui a développé une solution de place de marché complète et modulable. Grâce à sa technologie robuste et évolutive, son catalogue de plus de 15 000 vendeurs qualifiés, son expertise logistique et son expérience d'opérateur de marketplace depuis plus de dix ans, Octopia permet à tous les commerçants physiques et pureplayers d'accélérer leur activité e-commerce. Octopia accompagne les commerçants d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient avec des solutions adaptées à chaque marché, leur permettant de monter en puissance rapidement, en bénéficiant des outils et du savoir-faire des leaders.

