Keeper Security start een samenwerking met Ingram Micro om de toegang tot de cyberbeveiligingsoplossingen van Keeper uit te breiden

De distributeurovereenkomst richt zich op de groeiende impact van cybercriminaliteit op bedrijven in heel Europa

LONDEN, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keeper Security , de toonaangevende leverancier van zero-trust- en zero-knowledge-cyberbeveiligingssoftware die wachtwoorden, wachtwoordsleutels en geprivilegieerde toegang, geheimen en externe verbindingen beschermt, heeft vandaag zijn nieuwe samenwerking aangekondigd met Ingram Micro, Inc. om zijn producten te distribueren naar wederverkopers en leveranciers van technologieoplossingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg. De relatie met Ingram Micro, een wereldmarktleider op het gebied van technologie en supply chain-diensten, zal de voetafdruk van Keeper vergroten en de collectieve beveiligingspositie van bedrijven in heel Europa helpen verbeteren door zijn robuuste aanbod van cyberbeveiligingsoplossingen.



Keeper Security transformeert de manier waarop mensen en organisaties over de hele wereld hun wachtwoorden, vertrouwelijke gegevens en gevoelige informatie beschermen. Het beveiligingsplatform van Keeper is een van de weinige cyberbeveiligingsplatforms die een echt zero-trust en zero-knowledge beveiligingsmodel gebruikt, met een uniek framework voor versleuteling en gegevensscheiding om te beschermen tegen cyberaanvallen. De producten van Keeper kunnen binnen enkele minuten worden geïmplementeerd en naadloos worden geïntegreerd met elke technologische infrastructuur om inbreuken op de beveiliging te voorkomen, klantenservicekosten te verminderen en compliance van de regelgeving te garanderen.

Ingram Micro is het bedrijf achter merken wereldwijd en kan bijna 90 procent van de wereldbevolking bereiken. Het bereik van Ingram Micro, gecombineerd met zijn gevarieerde oplossingenportfolio en het gemak van zakendoen met zijn digitale ervaringsplatform, Ingram Micro Xvantage™, maakt het uniek. Ingram Micro bereikt bijna 200 landen en heeft ongeveer 26.000 medewerkers met meer dan 161.000 klanten en 1.500 leverancierspartners wereldwijd.

“We zijn verheugd om samen te werken met een van de grootste en meest deskundige technologiewederverkopers ter wereld. Naarmate we onze relaties in het B2B-segment ontwikkelen, moeten we ons aansluiten bij gelijkgezinde bedrijven die de ervaring en het marktbereik hebben om onze inzet te versterken”, aldus John Andrews, VP Global Channels bij Keeper Security. “Ingram Micro is een blijvende naam en marktleider met een pionierende nieuwe visie op technologiedistributie. Onze samenwerking zal duizenden wederverkopers, groot en klein, in staat stellen het probleem van gecompromitteerde inloggegevens aan te pakken, waarvan uit onderzoek blijkt dat deze verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van de inbreuken van deze tijd.”

“Ingram Micro Inc. ondersteunt onze partners bij het ondersteunen van hun klanten in de strijd tegen de vele tegenstanders die hun beveiliging proberen te omzeilen om hun gegevens te stelen”, aldus Robert Stockford, EMEA-directeur Cyber Security bij Ingram Micro. “De meeste inbreuken vinden plaats vanwege het falen in de beveiliging van wachtwoorden en inloggegevens, dus we kijken uit naar onze samenwerking met Keeper, een bekroond bedrijf op het gebied van wachtwoordbeheer. De oplossingen van Keeper passen uitstekend bij ons algehele cyberbeveiligingsaanbod en helpen onze partners bij het leveren van een eenvoudig te beheren oplossing op basis van een zero-trust-methodologie om de gegevens van hun klanten veilig te houden.”

Keeper levert een compleet pakket bekroonde consumenten- en zakelijke diensten op het gebied van wachtwoord-, sleutel-, geheim-, verbindings- en geprivilegieerde toegangsbeheer, net als kenmerken die Keeper onderscheiden van zijn concurrenten, waaronder dark web-monitoring, veilige bestandsopslag, integratie van eenmalige aanmelding, compliancerapportage en gedetailleerde logboekregistratie. De oplossingen van Keeper zijn geschikt voor organisaties van elke omvang, van kleine thuiskantoren tot multinationale ondernemingen en de grootste organisaties in de publieke sector.

De nieuwste dienst, KeeperPAM™, biedt de volgende generatie Privileged Access Management (PAM), wat de traditionele PAM-markt verstoort. KeeperPAM biedt geavanceerde wachtwoorden, geheimen en geprivilegieerd verbindingsbeheer binnen een verenigd SaaS-platform dat kosteneffectief, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren is. KeeperPAM maakt least-privilege-toegang mogelijk met zero-trust en zero-knowledge-beveiliging. De gepatenteerde cyberbeveiligingsoplossing stelt organisaties in staat volledige zichtbaarheid, beveiliging, controle en rapportage te realiseren voor elke geprivilegieerde gebruiker op elk apparaat binnen een organisatie.

De producten van Keeper zijn nu verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg via Ingram Micro, waarbij verdere uitbreiding van het partnerschap in Europa wordt bekeken. Ontdek hoe u als wederverkoper kunt samenwerken met Ingram Micro en volledige toegang krijgt tot Ingram Micro Xvantage™, het geïntegreerde digitale platform van Ingram Micro. Xvantage biedt realtime inzichten voor inkoop, tracking, data-analyse en meer om bedrijven te helpen meer strategische beslissingen te nemen. Ga voor meer informatie over het volledige pakket met bekroonde producten van Keeper naar KeeperSecurity.com .

