Première collaboration entre Keeper Security et Ingram Micro pour développer l’accès aux solutions de cybersécurité

Signature d’un accord de distribution en réponse à la montée de la cybercriminalité en Europe

LONDRES, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keeper Security , le leader en matière de solutions logicielles de cybersécurité appuyées sur une sécurité zero trust et zero knowledge, et dédiées à la protection des mots de passe et clés d’accès, mais aussi à la gestion des accès privilégiés, des secrets et des accès à distance sécurisés, annonce aujourd’hui le début d’une collaboration avec Ingram Micro, Inc. visant la distribution de ses produits au sein d’un réseau de revendeurs à valeur ajoutée et de fournisseurs de solutions technologiques à travers l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La collaboration avec Ingram Micro, un leader mondial des solutions technologiques et chaîne d’approvisionnement, renforcera la présence de Keeper et contribuera à améliorer la sécurité collective des entreprises en Europe grâce à la richesse de son offre en solutions de cybersécurité.



Keeper Security transforme la protection des mots de passe, données confidentielles et informations sensibles pour les particuliers et les entreprises du monde entier. La solution développée par Keeper est l’une des rares plateformes de cybersécurité à exploiter un véritable modèle de sécurité zero trust et zero knowledge. Son cadre unique de cryptage et de ségrégation des données est conçu pour neutraliser les cyberattaques. Les solutions de Keeper se déploient en quelques minutes et s’intègrent harmonieusement à n’importe quelle pile technologique pour éviter les atteintes à la sécurité, réduire les frais liés au service d’assistance et garantir la conformité aux normes de sécurité applicables.

Ingram Micro est partenaire de la plupart des marques internationales de la technologie, et cible près de 90 % de la population mondiale. Ingram Micro se démarque par la conjonction de trois principaux facteurs : sa portée, sa gamme diversifiée de solutions, et la convivialité d’utilisation de sa plateforme d’expérience numérique, Ingram Micro Xvantage™. Ingram Micro commercialise ses produits dans près de 200 pays et compte environ 26 000 collaborateurs au service de plus de 161 000 clients et de 1 500 partenaires fournisseurs dans le monde entier.

« Nous sommes absolument ravis de ce partenariat avec l’un des plus importants distributeurs informatiques du monde, leader dans son domaine. À l’heure où nous évoluons en développant les transactions B2B, les collaborations avec des entreprises qui partagent notre vision et qui ont à la fois l’expérience et les parts de marché nécessaires sont essentielles à la multiplication de nos efforts » a déclaré John Andrews, Vice-président de la division commerciale internationale chez Keeper Security. Et de poursuivre : « Ingram Micro est un pilier du marché, leader dans son domaine et à l’origine d’une distribution technologique avant-gardiste. Notre alliance contribuera à dynamiser l’approche de milliers de revendeurs, petits ou grands, en matière de violation d’identifiants. La recherche démontre en effet que ce type de violation de données représente plus de 80 % des attaques actuelles ».

« Ingram Micro est aux côtés de ses partenaires et accompagne leurs clients dans la lutte contre les nombreux cybercriminels qui cherchent à pirater leurs protocoles de sécurité pour voler leurs données » a observé Robert Stockford, Directeur EMOA de la cybersécurité chez Ingram Micro, avant de terminer : « Le manque de sécurisation des mots de passe et des identifiants étant à l’origine de la plupart des violations, nous nous réjouissons de cette collaboration avec Keeper, un fournisseur si prisé en matière de solutions de gestion des mots de passe. Leurs solutions s’intègrent parfaitement dans notre offre globale de cybersécurité, et représentent aux yeux de nos partenaires une solution facile à gérer, appuyée sur une sécurité zero trust et zero knowledge permettant de bien protéger les données de leurs clients ».

Keeper propose toute une gamme de solutions primées en matière de gestion de mots de passe, de clés d'accès, de secrets, d’accès privilégiés ou d’accès à distance sécurisé pour les particuliers et les professionnels. Une série de fonctionnalités distingue Keeper de ses concurrents, et notamment la surveillance du dark web, le stockage sécurisé de fichiers, l’intégration de l’authentification unique, les rapports de conformité et le journal complet des connexions. Les solutions de Keeper s’adaptent aux infrastructures de toute taille, depuis les petits cabinets à domicile jusqu’aux grosses multinationales, sans oublier les plus grandes institutions publiques.

Sa dernière innovation, KeeperPAM™, est conçue pour une gestion des accès privilégiés (ou PAM en anglais - Privileged Access Management) de nouvelle génération, qui en bouleverse le marché traditionnel. Cette solution rassemble la gestion des mots de passe, des secrets et des accès privilégiés à l’échelle de l'entreprise au cœur d’une plateforme SaaS unique, rentable, facile à utiliser et simple à déployer. KeeperPAM permet un accès selon le principe du moindre privilège, assorti d’une sécurité zero trust et zero knowledge. Brevetée, cette solution de cybersécurité permet aux entreprises d’atteindre une visibilité et une sécurité intégrales, mais aussi un contrôle et un reporting complets pour chaque utilisateur privilégié, et sur chaque appareil de l’entreprise.

Grâce à Ingram Micro, les produits de Keeper sont désormais disponibles en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et les partenaires étudient une campagne d’expansion supplémentaire en Europe. Découvrez comment devenir partenaire revendeur d'Ingram Micro et accédez pleinement à sa plateforme numérique intégrée, Ingram Micro Xvantage™. Xvantage fournit des informations en temps réel sur les achats, le suivi, l’analyse de données, et bien plus encore pour amener les entreprises à une prise de décision plus stratégique. En savoir plus sur la gamme complète de produits primés de Keeper sur KeeperSecurity.com .

À propos de Keeper Security

Keeper Security transforme la cybersécurité pour les organisations du monde entier grâce à une solution de gestion des accès privilégiés de nouvelle génération. Assorties d’un niveau de sécurité zero trust et zero knowledge, les solutions de cybersécurité développées par Keeper disposent d’un agrément FedRAMP, le programme fédéral de conformité à la gestion des risques, et d’un agrément StateRAMP, l’organisation en charge de la promotion des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Par ailleurs, elles sont validées FIPS 140-2, un protocole américain de validation des modules de chiffrement logiciels et matériels, et certifiées SOC 2 et ISO 27001. Les solutions de Keeper ne se déploient pas en quelques mois, mais en quelques minutes, et s’intègrent aisément à n’importe quelle pile technologique pour éviter les violations de données, réduire les coûts du service d’assistance et garantir la conformité. Prisée par des milliers d’organisations pour la protection de chaque utilisateur sur chaque appareil, la société Keeper est leader de l’industrie logicielle avec ses solutions supérieures de gestion des mots de passe, des secrets, des accès privilégiés, des accès à distance sécurisés et de messagerie chiffrée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : KeeperSecurity.com .

