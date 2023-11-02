Malaysia Healthcare 促进定期筛查预防乳腺癌

提高乳腺癌早期检测尖端筛查程序的普及性

马来西亚，吉隆坡, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malaysia Healthcare 鼓励全球公民定期进行检查和筛查，以此作为预防乳腺癌的关键一步。Malaysia Healthcare 拥有配备创新筛查程序的医疗保健设施，致力于为全球公民提供乳腺癌早期检测服务。



结合乳腺癌宣传月，Malaysia Healthcare 阐明了早期诊断的重要性，以及其多个医疗机构提供的尖端筛查程序。

“如果乳房或腋下（腋窝）出现肿块、乳房任何部位增厚或肿胀、皮肤过敏或凹陷、乳头周围或乳房发红或脱皮、乳头内陷、乳头部位疼痛、乳头分泌物异常（可能包括血液），都应谨慎对待。乳房大小或形状的变化以及不明原因的乳房疼痛也应视为警告信号，”KPJ Perdana 专科医院放射科顾问 Nik Munirah Nik Mahdi 医生说。

“定期进行乳房自我检查至关重要，它可以帮助您了解自己乳房的正常外观和感觉，并发现肿块、疼痛或大小异常变化等症状。除此之外，即使没有发现任何异常情况，也应该每年进行一次临床乳腺检查和筛查，因为乳腺癌在最早期往往不会表现出任何症状，而这正是最容易治疗的阶段。” 双威市双威医疗中心乳腺与内分泌外科顾问 Normayah Kitan 医生说。

“我们大力提倡定期自我检查和经常进行乳房筛查，尤其是 40 岁及以上的女性，以便及早发现乳腺癌。此外，如果发现乳房肿块，建议女性及时就医。早期发现对防治乳腺癌的重要性怎么强调都不为过。”吉隆坡太子阁医疗中心肿瘤整形乳腺外科顾问 Melissa Tan Ley Hui 医生说。

自 1981 年第一家癌症治疗中心开业以来，马来西亚的护理质量已获得国际认可。最近，经济学人智库宣布，该国在亚太地区癌症治疗护理和提供方面排名第二，在总体准备充分的国家中排名第三。

“在讨论癌症时，我们关注的是生存率和复发率，而不是康复率。研究发现，乳腺癌患者在早期发现时，5 年生存率超过 85%，而在 4 期发现时，5 年生存率仅为 19%。研究还表明，患者在接受保乳手术或乳房切除术后，乳腺癌复发的几率为 10%1。在 SJMC，我们提倡早期检测，并对 1 期乳腺癌患者 100% 的 5 年生存率感到自豪。这是本地区最高的生存率之一，我们所提供的优质医疗服务由此可见一斑。随着技术的进步，3D 乳房 X 光检查提高了尽早发现乳腺癌的机会，这是最容易治疗的，有可能挽救生命并改善世界各地女性的预后。通过提供乳腺组织的三维视图，这种筛查能更早地发现异常，减少假阳性和不必要的后续检查。”梳邦再也医疗中心 (SJMC) 乳腺外科顾问（肿瘤整形）Teh Mei Sze 医生表示。

“并非所有乳房肿块都会癌变，因此不要惊慌。然而，尽快让医生检查肿块很重要。乳房超声波检查和乳房 X 光检查有助于医生决定对外观可疑的肿块进行活检。这是为了确定诊断，以便开始治疗。延迟治疗会导致不良结果，” Normayah Kitan 医生说。

KPJ Perdana 专科医院放射科顾问 Nik Munirah Nik Mahdi 医生表示，乳房 X 光检查可在患者可触及乳房肿块前一年发现肿块。乳房 X 光检查的主要好处在于它有可能降低乳腺癌相关死亡率。降低的程度各不相同，从随机试验的约 15% 到 25%，到最新的观察性研究荟萃分析估计的 13% 到 17%。美国国家生物技术信息中心 (NCBI) 2020 年发表的一项研究强调，定期进行乳腺癌筛查似乎与严重和致命乳腺癌病例的显著减少有关。这种减少并不完全归因于治疗方法的改进，在某种程度上也是筛查过程本身的结果。

同时，乳腺肿瘤整形顾问 Melissa Tan Ley Hui 医生强调了 3D 乳房 X 光检查在检测癌症方面的重要性。“我们最先进的 3D 乳房 X 光检查能够生成详细的图像，从而发现隐藏在致密乳腺组织中的小癌细胞。与传统的 2D 乳房 X 光检查相比，这种先进的方法显着提高了准确性，有效减少了假阳性结果的发生。”

“在马来亚大学专科中心 (UMSC)，我们将 3D 乳房 X 光检查（乳腺断层合成术）和磁共振乳腺成像等先进技术与经验丰富的乳腺放射科医生的专业知识相结合，正在彻底改变乳腺健康评估。经证实，乳腺断层合成术的诊断灵敏度为 93%，特异性为 70%。对于有症状的妇女，与传统乳房 X 光检查 (2D) 相比更具优势。我们致力于更快的诊断和干预，确保及时护理，提高治疗成功率。此外，我们医院还为高风险人群（包括具有 BRCA1 和 BRCA2 突变等基因突变的人群）提供专门筛查，以及全面的降低风险手术方案。在 UMSC，我们不仅在推动医疗保健事业的发展，我们还在通过创新和爱心拯救生命。”UMSC 副教授兼乳腺外科顾问 Suniza Binti Jamaris 医生说道。

Malaysia Healthcare 提供包括突破性成像和癌症检测技术在内的各种肿瘤服务，作为卓越的癌症护理中心，Malaysia Healthcare 正稳步发展。马来西亚卓越的医疗保健系统进一步加强了这一优势，使医疗保健旅行者更容易在安全、可信赖的目的地及时获得全面的癌症护理。

要了解更多关于 Malaysia Healthcare 及其服务的信息，请访问 https://malaysiahealthcare.org/ 或访问我们的社交媒体页面：www.facebook.com/MHTCMalaysia 或在 LinkedIn (Malaysia Healthcare Travel Council) 查看。

媒体咨询：

Tutie Ismail

副总裁

传播部

Malaysia Healthcare Travel Council

tutie@mhtc.org.my Chandrika Bhaskaran

高级经理

公共关系与内容传播部

Malaysia Healthcare Travel Council

chandrika.b@mhtc.org.my



关于 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 是马来西亚卫生部下属的政府机构，负责策划国家的医疗旅游业，使其成为关键的出口服务产业。MHTC 成立于 2009 年，致力于整合行业参与者和服务提供商，以“Malaysia Healthcare”品牌推动和发展马来西亚的医疗旅游产业，以期将马来西亚打造成全球领先的医疗旅游目的地。MHTC 与马来西亚 80 多家私营医疗机构紧密合作，这些医疗机构均为 MHTC 的注册会员。

1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21545192/

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ddf1ecb1-fb14-49bb-9dac-0ff86892a299