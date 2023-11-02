Malaysia Healthcare 推動定期篩檢預防乳癌

提高乳癌早期檢測尖端篩檢程序的可及性

馬來西亞，吉隆坡, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malaysia Healthcare 鼓勵全球公民定期檢查和篩檢，以此作為預防乳癌的關鍵步驟。Malaysia Healthcare 擁有配備創新篩檢程序的醫療機構，致力於為全球公民提供乳癌早期檢測服務。



結合國際乳癌關注月，Malaysia Healthcare 闡明了早期診斷的重要性，並詳細介紹了其多個醫療機構提供的尖端篩檢程序。

「個人應警惕乳房或腋下（腋窩）的任何腫塊、乳房任何部位增厚或腫脹、皮膚刺激或凹陷、乳頭區域或乳房周圍發紅或脫屑、乳頭縮陷、乳頭區域疼痛、可能含有血液的異常乳頭溢液。乳房大小或形狀的變化以及不明原因的乳房疼痛也應被視為警告信號，」KPJ Perdana 專科醫院放射科顧問 Nik Munirah Nik Mahdi 醫生如是說。

「定期進行乳房自我檢查對於幫助您了解乳房通常的外觀和手感以及發現腫塊、疼痛或尺寸異常變化等症狀至關重要。除此之外，即使沒有發現任何異常，每年也應該進行臨床乳房檢查和篩檢，因為乳癌通常在最早時不會出現任何症狀，而這是最容易治療的階段。」Normayah Kitan 醫生如是說，他是雙威城 Sunway 醫療中心乳房顧問兼內分泌外科醫生。

「我們強烈建議定期自我檢查和經常進行乳房篩檢，尤其是 40 歲及以上的女性，以便及早發現乳癌。如果發現任何乳房腫塊，也建議女性尋求醫療協助。在對抗乳癌的過程中，早期發現的重要性怎麼強調都不為過。」吉隆坡 Prince Court 醫療中心乳房腫瘤整形外科醫生顧問 Melissa Tan Ley Hui 醫生如是說。

自 1981 年第一家癌症治療中心開業以來，馬來西亞的護理品質已獲得國際認可。最近，經濟學人智庫宣布該國在亞太地區癌症治療和護理服務方面排名第二，在總體上服務最完善的國家中排名第三。

「在討論癌症時，我們關注的是存活率和復發率，而不是康復率。研究發現，於早期發現的乳癌患者的 5 年存活率超過 85%，而於第四階段發現的患者的 5 年存活率為 19%。研究還表明，患者在接受乳房保留手術或乳房切除術後1，乳癌復發的機率為 10%。在 Subang Jaya 醫療中心 (SJMC)，我們提倡早期檢測，並且我們第 1 期乳癌患者的 5 年存活率很高，是 100%，我們為此感到自豪。這是該地區該項數據最高記錄之一，我們提供的優秀護理品質顯而易見。隨着技術的進步，3D 乳房 X 光造影提高了盡早發現乳癌的機會。乳癌在最早期最易治療，因此該技術有可能挽救生命並改善世界各地女性的治療結果。透過提供乳房組織的三維視圖，這種篩檢可以更早發現異常情況，減少假陽性結果和不必要的後續測試。」SJMC 乳腺外科醫生顧問（腫瘤整形）Teh Mei Sze 醫生說。

「並非所有乳房腫塊都會癌變，因此不要驚慌。然而，盡快讓醫生檢查腫塊很重要。乳房超音波檢查和乳房 X 光造影將幫助醫生決定是否對可疑腫塊進行活檢。這是為了確定診斷以便開始治療。延遲治療會導致不良結果，」Normayah Kitan 醫生說。

KPJ Perdana 專科醫院放射科顧問 Nik Munirah Nik Mahdi 醫生表示，乳房 X 光造影可以在病人能夠觸摸到乳房腫塊前一年發現乳房腫塊。乳房 X 光造影篩檢的主要好處在於它有可能降低乳癌相關死亡率。死亡率降低的程度各不相同，從隨機試驗中的約 15% 至 25% 到觀察性研究薈萃分析中最近估計的 13% 至 17%。（美國）國家生物技術資訊中心 2020 年發表的一項研究強調，定期乳癌篩檢似乎與乳癌嚴重和致命病例數量的顯著減少有關。這種減少不僅歸因於治療方法的改進，而且在某種程度上是篩檢過程本身帶來的結果。

同時，乳房腫瘤整形外科顧問 Melissa Tan Ley Hui 醫生強調了 3D 乳房 X 光造影在檢測癌症方面的重要性。「我們先進的 3D 乳房 X 光造影使我們能夠產生詳細的圖像，從而能夠檢測隱藏在緻密乳房組織中的小癌瘤。與傳統的 2D 乳房 X 光造影相比，這種先進的方法顯著提高了準確性，有效地減少了假陽性結果的發生。」

「在 UM 專科中心 (UMSC)，我們有 3D 乳房 X 光造影（斷層乳房 X 光造影）和磁力共振掃描 (MRI) 乳房造影等先進技術，加上經驗豐富的乳房放射科醫生的專業知識，這些正在徹底改變乳房健康評估。斷層乳房 X 光造影已被證明具有 93% 的診斷靈敏度和 70% 的特異度。在有症狀的女性中，與傳統乳房 X 光造影 (2D) 相比，它顯示出優越性。我們致力於更快的診斷和干預，以確保及時護理，並提高治療成功率。此外，我們醫院也為高風險個體（包括具有 BRCA1 和 BRCA2 等基因突變的個體）提供專門篩檢，以及綜合的降低風險的手術選擇。在 UMSC，我們不僅致力於推動醫療保健事業的發展。我們還透過創新和同情心來拯救生命。」UMSC 副教授兼乳腺外科醫生顧問 Suniza Binti Jamaris 醫生說。

憑藉提供廣泛的腫瘤學服務，包括突破性的造影和癌症檢測技術，作為卓越的癌症護理中心，Malaysia Healthcare 正穩步向前發展。該國優秀的醫療保健系統進一步加強了這一點，使醫療旅客更容易在安全且值得信賴的目的地迅速獲得全面的癌症護理。

要了解更多關於 Malaysia Healthcare 及其服務的資訊，請瀏覽 https://malaysiahealthcare.org/ 或瀏覽我們的社交媒體頁面：www.facebook.com/MHTCMalaysia 或在 LinkedIn (Malaysia Healthcare Travel Council) 查看。

媒體諮詢：

Tutie Ismail

副總裁

傳訊部

Malaysia Healthcare Travel Council

tutie@mhtc.org.my Chandrika Bhaskaran

高級經理

公共關係與內容傳播部

Malaysia Healthcare Travel Council

chandrika.b@mhtc.org.my



關於 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 是馬來西亞衛生部下屬的政府機構，負責策劃國家的醫療旅遊業，使其成為關鍵的出口服務產業。MHTC 成立於 2009 年，致力於整合行業參與者和服務提供商，以「Malaysia Healthcare」品牌推動和發展馬來西亞的醫療旅遊產業，以期將馬來西亞打造成全球領先的醫療旅遊目的地。MHTC 與馬來西亞 80 多家私營醫療機構緊密合作，這些醫療機構均為 MHTC 的註冊會員。

1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21545192/

本新聞稿隨附的照片可在以下網址獲取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ddf1ecb1-fb14-49bb-9dac-0ff86892a299