Les camions électriques Volvo VNR livrent des produits d'épicerie et des émissions d'échappement nulles à Loblaws, le chef de file de la vente au détail d'épicerie au Canada

MONTREAL, Quebec, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée, client de Volvo Trucks en Amérique du Nord, le plus grand détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques au Canada avec des marques et des bannières grand public bien connues, notamment le Choix du Président, No Name, No Frills et Maxi, a déployé deux camions électriques Volvo VNR pour desservir ses épiceries en la grande région de Montréal. Les camions électriques Volvo VNR ultra-silencieux et sans émissions d’échappement offrent un air plus pur et un bruit réduit et seront utilisés pour transporter des produits vers les magasins de l’entreprise dans la région du Grand Montréal.



« Il s'agit d'une opportunité gagnant-gagnant de soutenir les clients qui partagent notre engagement envers un avenir durable. Nous sommes donc honorés de faire partie de ce voyage avec Loblaw alors qu'ils travaillent à faire évoluer leur flotte vers des solutions sans énergie fossile », a déclaré Peter Voorhoeve, président de Volvo Trucks Amérique du Nord. « Loblaw achète des camions Volvo depuis plus de 25 ans et nous avons travaillé pour leur fournir des solutions fiables, efficaces et innovantes qui répondent à leurs besoins changeants. Aujourd'hui, avec l'adoption du Volvo VNR électrique, nous portons notre partenariat à un nouveau niveau, en nous unissant dans notre engagement à décarboner le secteur des transports. »

Le Volvo VNR électrique de Classe 8 a été conçu comme une solution sans émissions d'échappement pour les exploitants de flottes prenant en charge la distribution locale et régionale, le ramassage et la livraison, ainsi que la distribution de produits alimentaires et de boissons. Loblaw a déployé deux camions Volvo VNR électriques 6x4 dotés d'une configuration à six batteries et d'une autonomie allant jusqu'à 442 kilomètres (275 milles), qui fonctionneront tous deux à partir du centre de distribution de l'entreprise à Boucherville, au Québec, sur des itinéraires couvrant environ 200 kilomètres par jour sur deux quarts de travail de huit heures.

Loblaw a ajouté le Volvo VNR électrique à zéro émission d'échappement pour soutenir les initiatives de développement durable de l'entreprise et réduire l'impact environnemental de ses opérations, alors qu'elle s'efforce d'atteindre zéro émission nette d'ici à 2040. L'entreprise prévoit d'étendre progressivement l'adoption des camions électriques à batterie pendant leurs travaux vers leur objectif de transition complète vers des cabines de jour sans émissions d’échappement d'ici à 2030.

« Nous exploitons des magasins à moins de 10 kilomètres de 90 % des Canadiens, ce qui signifie que nous effectuons des milliers de livraisons chaque jour et des millions par année », a déclaré Rob Wiebe, directeur administratif de Loblaw. « Il est essentiel de trouver des solutions viables pour décarboner notre flotte de transport, alors que nous travaillons à lutter contre le changement climatique. C’est grâce à l’innovation et à la fiabilité d’organisations comme Volvo Trucks North America que nous pourrons atteindre cet objectif. »

Pour soutenir ses camions électriques à batterie, Loblaw a installé quatre chargeurs, dont un chargeur rapide haute puissance de 175 kW. Les camions élecTéléphonetriques Volvo VNR ont une capacité de batterie de 565 kWh et peuvent être complètement chargés en 90 minutes environ. Les camions seront entretenus par Camions Volvo Montréal, qui a été nommé l'un des deux premiers concessionnaires canadiens à obtenir la désignation de concessionnaire de véhicules électriques certifiés Volvo Trucks.





LÉGENDE : Les Compagnies Loblaw prennent livraison de leurs deux premiers camions électriques Volvo VNR pour desservir les magasins de la grande région de Montréal. Sur la photo (de gauche à droite) Matthew Blackman, vice-président régional pour le Canada, Volvo Trucks North America avec Michel Larocque, président de Camions Montréal; Wayne Scott, directeur principal, maintenance des transports, Les Compagnies Loblaw Ltée. et Paul Kudla, directeur général pour le Canada, Volvo Trucks Amérique du Nord.





Volvo Trucks North America, dont le siège social est situé à Greensboro, en Caroline du Nord, est l'un des principaux constructeurs de camions lourds en Amérique du Nord. Son engagement Uptime Services est assuré par un réseau de près de 400 concessionnaires agréés à travers l'Amérique du Nord et par le Volvo Trucks Uptime Center ouvert 24h/24 et 7j/7. Chaque camion Volvo est assemblé dans l'usine de fabrication Volvo Trucks de New River Valley à Dublin, en Virginie, qui répond à la norme internationalement reconnue ISO 9001 pour la qualité et à la norme 14001 pour le respect de l'environnement et détient une double certification ISO 50001/Performance énergétique supérieure au niveau platine, indiquant une excellence soutenue dans la gestion de l’énergie. Volvo Trucks North America fournit des solutions de transport complètes à ses clients, proposant une gamme complète de véhicules diesel, à carburant alternatif et entièrement électrique, et fait partie de l'organisation mondiale de Volvo Trucks.

Volvo Trucks propose des solutions de transport complètes pour les clients professionnels exigeants avec sa gamme complète de camions moyens et lourds. Le support client est fourni via un réseau mondial de revendeurs avec 2 300 points de service dans environ 130 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 12 pays à travers le monde. En 2022, approximativement 145 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux de camions, d'autobus, d'équipements de construction et de moteurs marins et industriels. Le groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Le travail de Volvo Trucks est basé sur les valeurs fondamentales de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.

