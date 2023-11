Les Fermes Burnbrae dévoile deux nouvelles offres écologiques d’œufs en coquille, produits entièrement à partir d’énergie solaire propre

Produits à la ferme solaire de Burnbrae, les nouveaux œufs sont parmi les plus écoénergétiques vendus au Canada

MONTRÉAL, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Fermes Burnbrae, la première entreprise familiale de production d’œufs au Canada, est fière de lancer deux nouveaux produits de spécialité : les œufs Naturœuf Solaire Parcours libre et Naturœuf Omega Plus Solaire Parcours libre, offrant aux Canadiens des options encore plus nutritives et écologiques dans leurs magasins d’alimentation.



Produits à Woodstock en Ontario, dans une ferme Burnbrae à énergie solaire équipée de systèmes de motorisation, d’éclairage et de ventilation à haut rendement, ces nouveaux produits de spécialité constituent un pas de plus vers l’atteinte des objectifs corporatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise. Les Fermes Burnbrae suit attentivement son empreinte carbone depuis 2018 et s’efforce de réduire son impact sur l’environnement en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d’électricité dans l’ensemble de ses installations.





« Aux Fermes Burnbrae, nous sommes conscients qu’il faut en faire gros pour nos cocos », a déclaré Margaret Hudson, présidente et cheffe de la direction des Fermes Burnbrae. « En tant que plus grande entreprise familiale de production d’œufs au Canada, notre mission est de produire des œufs et des ovoproduits sains et savoureux tout en respectant l’environnement, les personnes et les animaux dont nous nous occupons. Nos produits Naturœuf Solaire Parcours libre témoignent de nos pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de nos valeurs familiales, ainsi que de notre engagement à nourrir les collectivités canadiennes d’un océan à l’autre. »

Les nouveaux produits proviennent de poules élevées en parcours libre dans des poulaillers à aire ouverte où elles ont accès à l’extérieur, et nourries avec des ingrédients sains et des grains entiers. Tous les œufs des Fermes Burnbrae constituent une riche source de protéines, de vitamines et de minéraux, mais les œufs Naturœuf Omega Plus Solaire Parcours libre représentent également une source supplémentaire d’acide gras oméga-3 DHA et de lutéine, qui favorisent la santé du cerveau, du cœur et des yeux, ainsi que le bon fonctionnement du système immunitaire.

Les produits Naturœuf Omega Plus Solaire Parcours libre et Naturœuf Solaire Parcours libre sont offerts au rayon des œufs de certains magasins d’alimentation en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique.

À propos des Fermes Burnbrae

Les Fermes Burnbrae est une entreprise canadienne familiale de sixième génération qui produit des œufs et des ovoproduits depuis 80 ans. Avec des activités de classement, de transformation et d’élevage dans cinq provinces du Canada, expédiant des produits d’un océan à l’autre, l’entreprise est détenue et exploitée par la famille Hudson depuis sa création en 1891. Pour en savoir plus, visitez le fermesburnbrae.com.

