Opération ruban rouge — prévention de la conduite avec capacités affaiblies durant les Fêtes

WINNIPEG, Manitoba, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouvellement retraitée, Beryl Hansen avait bien hâte d’entreprendre un nouveau chapitre dans sa vie ; tragiquement, ses plans ne sont jamais concrétisés puisqu’elle a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies durant sa promenade habituelle dans son voisinage de Portage la Prairie. Aujourd’hui, Tanya Hansen Pratt, sa fille et la nouvelle présidente nationale de MADD Canada, donnera le coup d’envoi de l’Opération ruban rouge 2023, la campagne du temps des Fêtes axée sur la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.



« Les décès et les blessures causés par la conduite avec capacités affaiblies sont entièrement évitables. La mort de ma mère était entièrement évitable, déplore Mme Hansen Pratt. MADD Canada mène chaque année cette campagne pour solliciter la participation du public dans cet effort de prévention de la conduite avec capacités affaiblies et des décès et des blessures tragiques qui en découlent. »

Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des milliers sont blessés dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Comme le temps des Fêtes est une importante saison de célébrations et de réjouissances, les risques associés à la conduite avec capacités affaiblies sont d’autant plus élevés. L’Opération ruban rouge rappelle aux Canadiens et Canadiennes l’importance de conduire de manière sobre et de planifier un transports sécuritaire lorsqu’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.

MADD Canada et la section MADD Winnipeg marqueront aujourd’hui le lancement de l’Opération ruban rouge au quartier général de la GRC à Winnipeg entourés d’invités spéciaux, dont des représentants de la GRC : Danny Smyth, chef du service de police de Winnipeg ; Wayne Mosienko, chef adjoint des opérations paramédicales de Winnipeg ; Lynette McMann, vice-président des opérations, KAG Canada, et Laura Miller, directrice des affaires publiques et des communications, Uber. KAG Canada et Uber Canada sont les commanditaires officiels de cette édition de la campagne Opération ruban rouge.

Du 1er novembre 2023 au 8 janvier 2024, les bénévoles de MADD Canada aux quatre coins du pays distribueront des milliers de rubans rouges et d’autocollants pour les véhicules en invitant le public à les afficher en témoignage de leur engagement à l’égard de la conduite sobre. Ces rubans rendent également un hommage éloquent aux centaines de Canadiens tués et aux milliers de Canadiens blessés chaque année dans des collisions mettant en cause l’alcool, la drogue ou un mélange des deux. Chaque année, les affiches et les signets de l’Opération ruban rouge rendent hommage à une victime de la conduite avec capacités affaiblies ; cette année, c’est Beryl Hansen qui sera le visage de la campagne. D’autre matériel de campagne a été prévu pour contribuer à la diffusion du message de la conduite sobre, dont des messages d’intérêt public (pour la radio et la télévision) conjointement avec une vaste campagne sur les médias sociaux.

MADD Canada tient à remercier tous les commanditaires de l’Opération ruban rouge 2023 de leur généreux soutien : KAG Canada, Uber Canada, Groupe financier BMO, Irving Oil ltée et Cascades. Cliquez ici pour consulter la liste complète des commanditaires et des partenaires « boîtes de don ».

Cette année, l’Opération ruban rouge comprend un volet « illumination en rouge » — plus de 40 sites d’intérêt, immeubles du gouvernement et autres structures seront illuminés en rouge pour contribuer à la diffusion du message de la conduite sobre et à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies. Parmi ces sites, notons l’Assemblée législative du Manitoba qui sera illuminée en rouge ce soir pour marquer le lancement de la campagne. Pour voir la liste complète des sites partout au Canada qui seront illuminés en rouge, consulter Partenaires — sites i l luminés en rouge .

Les rubans rouges et autocollants pour les voitures de MADD Canada sont disponibles auprès des sections et leaders communautaires partout au pays, par le biais de notre site internet au www.madd.ca ou en transmettant un courriel à info@madd.ca .

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-800-665-6233, poste 233, mcmorin@madd.ca