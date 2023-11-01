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《方舟：生存升級》ARK Survival Ascended在銷售后 24 小時內就躍居 Steam 遊戲銷量榜首

《方舟：生存升級》現已躋身 Steam平臺上最受歡迎、玩家最多的排名前八名遊戲。

在推出後五天內，同時在線玩家人數達到 9.8 萬的歷史峰值。

加利福尼亞州卡爾弗城, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商蝸牛遊戲公司（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）今天宣佈，新上市的《方舟：生存升級》 在遊戲銷售后的24小時內就成為Steam平臺上銷售量第一的遊戲。

《方舟》（ARK）系列的最新作品完全重構了方舟的美術和世界，通過利用最新的遊戲虛幻 5 引擎 Unreal Engine 5。

《方舟》（ARK）世界內，外的玩家們都在做什麼？

  • 在開始銷售的第一天，在最受歡迎的直播平臺Twitch 上，玩家們觀看了超過 560 萬分鐘的《方舟：生存升級》——這相當於近 3,910 天或 10.7 年。
  • 《方舟：生存升級》發佈當天在YouTube遊戲直播中排名第一。
  • 此外，該遊戲是 Twitch 上最受歡迎的 6 款遊戲之一，銷售上市第一天的同時觀看人數達到 12.9 萬。

“我代表蝸牛遊戲和長期的合作夥伴野卡工作室，感謝來自世界各地的社區和數百萬新的，舊的 ”倖存者“，他們身臨其境，體驗全新的恐龍生存之旅。 《方舟：生存升級》是個由熱忱的團隊共同努力將虛幻5技術帶入方舟（ARK）神話世界里的成果。 我們很高興《方舟：生存升級》能在主機平臺上即將推出，並致力於確保《方舟》（ARK）會繼續創新和開創創造力的新時代，特別是在跨平臺自主改裝系統方面。 “ 蝸牛遊戲首席執行官 Jim Tsai。

關於蝸牛遊戲
蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定。 前瞻性聲明出現在本新聞稿中的多個地方，包括但不限於有關蝸牛的意圖、信念或當前期望的聲明。 這些前瞻性陳述包括有關蝸牛業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 蝸牛就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略;推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存升級》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》;對未來增長重要驅動力的預期;其保留和增加玩家基礎、開發新遊戲和增強現有遊戲的能力;來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、 公共和私營互聯網公司;與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係;對未來增長和業績的預期;以及上述任何內容所依據的假設。

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