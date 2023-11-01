《方舟：生存升级》ARK Survival Ascended在销售后 24 小时内就跃居 Steam 游戏销量榜首

《方舟：生存升级》现已跻身 Steam平台上最受欢迎、玩家最多的排名前八名游戏。



在推出后五天内，同时在线玩家人数达到 9.8 万的历史峰值。

加利福尼亚州卡尔弗城, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商蜗牛游戏公司（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 "蜗牛"或"公司"）今天宣布，新上市的《方舟：生存升级》在游戏销售后的 24 小时内就成为Steam平台上销售量第一的游戏。

《方舟》（ARK）系列的最新作品完全重构了方舟的美术和世界，通过利用最新的游戏虚幻 5 引擎 Unreal Engine 5。

《方舟》（ARK）世界内，外的玩家们都在做什么？

在开始销售的第一天，在最受欢迎的直播平台Twitch 上，玩家们观看了超过 560 万分钟的《方舟：生存升级》——这相当于近 3,910 天或 10.7 年。

《方舟：生存升级》发布当天在 YouTube 游戏直播中排名第一。

此外，该游戏是 Twitch 上最受欢迎的 6 款游戏之一，销售上市第一天的同时观看人数达到 12.9 万。



"我代表蜗牛游戏和长期的合作伙伴野卡工作室，感谢来自世界各地的社区和数百万新的，旧的 “幸存者”，他们身临其境，体验全新的恐龙生存之旅。《方舟：生存升级》是个由热忱的团队共同努力将虚幻5技术带入方舟（ARK）神话世界里的成果。我们很高兴《方舟：生存升级》能在主机平台上即将推出，并致力于确保《方舟》（ARK）会继续创新和开创创造力的新时代，特别是在跨平台自主改装系统方面。” 蜗牛游戏首席执行官 Jim Tsai。

关于 蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定。前瞻性声明出现在本新闻稿中的多个地方，包括但不限于有关蜗牛的意图、信念或当前期望的声明。这些前瞻性陈述包括有关蜗牛业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 蜗牛就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略；推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存升级》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》；对未来增长重要驱动力的预期；其保留和增加玩家基础、开发新游戏和增强现有游戏的能力；来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司；与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系；对未来增长和业绩的预期；以及上述任何内容所依据的假设。

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