TELUS, TerreStar et Skylo font la démonstration de la première communication bidirectionnelle entre téléphones intelligents et satellites au Canada

Cette démonstration réussie, y compris l’essai de l’IdO par satellite, ouvre la voie à l’élimination des zones sans couverture et à une connectivité omniprésente

MONTRÉAL, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS, la société canadienne TerreStar Solutions (maintenant Strigo) et Skylo ont utilisé avec succès la connectivité par satellite pour effectuer des appels vocaux et envoyer des messages texte entre des téléphones intelligents, et se connecter à des appareils de l’Internet des objets (IdO). Il s’agit d’une étape audacieuse vers un avenir sans zone non couverte, où tous les Canadiens peuvent se sentir en sécurité et connectés.

« Cet essai révolutionnaire démontre la puissance de la technologie satellitaire et fait avancer la mission de TELUS, qui est d’offrir une connectivité essentielle dans chaque région du Canada, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Cette collaboration avec TerreStar et Skylo jette les bases d’un monde où tout le monde a accès à une connexion pouvant sauver des vies, et où les entreprises et les organismes peuvent fonctionner de manière à la fois durable et efficace dans les régions éloignées. Grâce à cette innovation technologique, nous avons hâte d’offrir à un plus grand nombre de Canadiens la possibilité d’être connectés à ce qui compte le plus. »

À l’avenir, cette technologie révolutionnaire pourrait combler les lacunes existantes dans les réseaux mobiles et créer un monde où la connectivité universelle téléphone-satellite et IdO-satellite pourrait :

garantir aux clients se trouvant dans des zones éloignées, comme les randonneurs ou les campeurs, un accès mobile où qu’ils se trouvent;

fournir une connectivité auxiliaire afin que les services d’urgence ne soient jamais hors de portée, même lorsque des catastrophes naturelles frappent les réseaux et endommagent les tours cellulaires;

améliorer la sécurité des employés et réduire les coûts pour les industries qui doivent réaliser des travaux sur le terrain à distance et surveiller des activités critiques, comme la sylviculture, l’énergie et la recherche scientifique;

permettre le suivi ininterrompu des véhicules du parc automobile et la gestion des stocks pour les entreprises situées dans les zones les plus reculées;

fournir aux agriculteurs un aperçu des données en temps réel, dont la température, l’eau et le site, afin d’améliorer la prise de décision et la durabilité de l’agriculture en région éloignée.



Au moment où les fabricants de puces cherchent à équiper la prochaine génération de téléphones intelligents de capacités 5G par satellite, TELUS explore ces solutions dans l’espoir de présenter ces appareils à ses clients en 2024.

« Cette démonstration réussie marque un tournant dans l’évolution de la connectivité mondiale, affirme Jacques Leduc, président de TerreStar. Avec la convergence des technologies de pointe de TerreStar, TELUS et Skylo, nous entrons dans une ère de connectivité inégalée et de valeur transformatrice pour les clients canadiens. Ensemble, nous traçons la voie vers un avenir où aucun coin du Canada ne sera négligé, et qui procurera la sécurité et la connectivité pour tous. Cette réalisation témoigne de notre engagement inébranlable en faveur d’un Canada inclusif sur le plan numérique. »

« Nous sommes ravis de nous associer à TELUS et à TerreStar pour offrir la connectivité directe par satellite aux clients du Canada, déclare Tarun Gupta, chef de la direction et cofondateur de Skylo. Nous avons pu étendre nos activités au-delà des téléphones intelligents, jusqu’à la technologie des objets connectés et des appareils de l’IdO à faible coût et à faible consommation énergétique. Ce nouveau service révolutionnaire transformera foncièrement la vie des gens et les entreprises, comme aucun autre mode de connectivité ne l’a fait auparavant. »

L’essai a combiné la plateforme technologique du fournisseur de services de réseaux non terrestres (RNT) Skylo, chef de file de l’industrie, le spectre et la plateforme de services de TerreStar, qui couvrent la majeure partie du territoire canadien, et l’expertise de TELUS dans la construction de réseaux de premier plan à l’échelle mondiale. Tous ces éléments ont contribué à l’essai d’octobre qui a permis d’établir des connexions directes à l’aide du satellite géostationnaire de TerreStar.





Légende : Cette technologie utilise un spectre par satellite dédié dans les régions où il n’y a pas de couverture mobile traditionnelle pour permettre l’envoi de textos bidirectionnels entre des téléphones intelligents, les appels et la connexion à des appareils IdO.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial en soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa volonté visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat dans la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de TerreStar Solutions

TerreStar Solutions inc. est un opérateur canadien de services mobiles par satellite dont l’objectif est de fournir des solutions de communication directe aux appareils mobiles et à l’Internet des objets (IdO), afin de pouvoir connecter les gens où qu’ils soient au pays. L’entreprise poursuit son engagement à contribuer au développement d’un écosystème de réseau ouvert basé sur des standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseaux mobiles d’élargir la portée de leurs services à l’ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et au spectre dont elle dispose, TerreStar met de l’avant son service mobile par satellite Strigo (MSS), qui permet de connecter les Canadiens presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. Ce service est notamment utilisé par de nombreuses organisations à but non lucratif et par des groupes autochtones, en phase avec l’engagement de TerreStar envers le bien-être et le progrès des communautés.

Pour en savoir plus sur TerreStar/Strigo, visitez www.strigo.ca, contactez media@strigo.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Skylo

Skylo Technologies est un fournisseur mondial de services de réseaux non terrestres basé à Mountain View, en Californie, qui propose un service permettant aux téléphones intelligents et aux appareils cellulaires IdO de se connecter directement par l’intermédiaire des satellites existants. Les appareils connectés par satellite sont gérés et desservis par les réseaux commerciaux non terrestres vRAN de Skylo, dotés d’une station de base et d’un cœur infonuagiques conformes aux normes 3GPP. Skylo travaille avec les exploitants de satellites existants, les exploitants de réseaux et les fabricants d’appareils en vue de fournir aux abonnés une solution de connectivité en tout lieu et à tout moment qui se déplace de manière transparente entre les réseaux terrestres et les réseaux satellitaires. Skylo se concentre sur la mise en œuvre de services connectés pour les personnes travaillant à l’extérieur et de processus de travail connectés pour les machines en activité dans des secteurs critiques dont l’agriculture, le transport maritime, la logistique et l’exploitation minière, en plus des appareils grand public. Pour en savoir plus, visitez www.skylo.tech, écrivez à info@skylo.tech ou suivrez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Pour les demandes de renseignements des médias et des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Tatianna Goldsney

Relations publiques de TELUS

tatianna.goldsney@telus.com

Michel Lemay

TerreStar/Strigo

michel.lemay@terrestar.ca

Rosa Lear

Skylo

Directrice du marketing

press@skylo.tech

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba5b11c7-16ca-4d3c-ad9f-bbc18f04fcaa/fr