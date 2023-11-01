King Faisal 專科醫院及研究中心利用早期癌症檢測技術檢測 50 種基因

沙特阿拉伯，利雅得, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal 專科醫院及研究中心 (KFSH&RC) 透過成功對不同年齡組的患者進行液體活檢，實現了一個重要的里程碑。這種創新方法為傳統組織活檢提供了更安全的替代方案。值得一提的是，KFSH&RC 是中東地區第一家採用這種尖端技術的醫療機構。

這種突破性方法的特點是能夠檢測大約 50 種與癌症相關的基因和 3,000 多種基因突變。這是在患者護理方面取得的重要進步，無需從患處提取組織進行檢查。這項變革性舉措大大提升了醫療保健效果，並且提升了患者的整體體驗。

液體活檢比傳統的組織活檢具有多種優勢。這種方法創傷較小，只需採集 10 ml 的血液樣本，在治療期間可重複使用。此外，它在快速檢測腫瘤生物標記物、預測治療反應、識別新出現的突變以及確認腫瘤復發方面具有很高的準確性，標誌着癌症科學的重大進步。

該項技術為那些在無需外科手術的情況下難以取得受影響組織的患者提供了一種更安全的替代方法，例如肺癌等病例。這對老年患者特別有益，肺組織活檢可能不適合老年患者，因為可能會出現嚴重的併發症。

作為 10 月 29 日至 31 日在利雅德舉行的國際醫療器械展覽會的戰略健康合作夥伴，KFSH&RC 將在同期展覽中展示其展館，屆時參觀者可以探索液體活檢技術以及各種其他醫療保健解決方案和技術。

液體活檢技術為 KFSH&RC 的其他階段的癌症治療帶來了希望。透過常規使用該測試，可以在當地社區建立一個腫瘤致病突變資料庫，這有助於在腫瘤形成之前早期診斷癌症，此外還可以在治療期間經常追蹤患者病情的變化，以便及時調整治療方案，防止病情惡化。

這項成就是 KFSH&RC 持續承諾的一部分，即利用先進技術來增強卓越營運和病患照護。該項檢測有助於為癌症患者管理做出快速臨床決策，並透過完全自動化縮短測試時間和流程。

KFSH&RC 是世界上提供專業醫療服務的著名機構之一，在創新方面處於領先地位，亦是先進的醫學研究和教育中心。此外，它透過與重要的本地、區域和國際組織合作，積極努力推進醫療技術並提高全球醫療保健標準，旨在提供世界一流的臨床、研究和教育服務。

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