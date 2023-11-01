费萨尔国王专科医院和研究中心使用早期癌症检测技术对 50 种基因进行检测

沙特阿拉伯，利雅得, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 通过对来自不同年龄段的多位患者进行成功的液体活检实现了一个重要的里程碑。这一创新方法为传统组织活检提供了更为安全的替代方案值得一提的是，KFSH&RC 是中东地区第一家采用这种尖端技术的医疗机构。

这一开创性方法的特征是它能够检测约 50 种与癌症相关的基因以及 3,000 多种基因突变。这一技术也代表了患者护理领域的一次关键进步，通过使用这项技术，医生将无需从患处提取组织样本进行检测。这革命性的一步将极大地改善医疗保健的效果，同时提升患者的整体体验。

相较于传统组织活检手段，液体活检有着多项优势。它对患者造成的创伤更小，只需采集 10 ml 的血液样本，并且这份样本在治疗期间还可以重复使用。此外，液体活检还能十分精确地快速检测肿瘤标志物、预测治疗反应、识别新出现突变以及确认肿瘤复发。这项技术标志着癌症医学的一项重大进步。

液体活检技术为那些正面临需要不通过手术介入获取患处组织样本的挑战的患者（如肺癌患者等）提供了一个比传统活检更加安全的替代方案。老年患者尤其受益于这项技术，因为传统的肺组织活检可能会在他们身上引发严重的并发症，这使得传统活检不适用于他们。

作为 10 月 29 日至 31 日间在利雅得召开的国际医疗器械展览会 (Global Health Exhibition) 的战略医疗保健合作伙伴，KFSH&RC 将在同期展览中设立其展馆，届时参观者将能在 KFSH&RC 展馆中考察包括液体活检技术在内的多项医疗保健解决方案和技术。

液体活检技术也为 KFSH&RC 其他阶段的癌症治疗带来了希望。通过常规化这项检测，将能在本地的社区中就能够引发肿瘤的基因突变建立起一个数据库，这个数据库将有助于在肿瘤形成前早期诊断癌症，此外，它还能够帮助医生在治疗期间跟踪患者病情的变化，以及时调整治疗方案，防止病情恶化。

这项成就是 KFSH&RC 就利用先进技术增强卓越运营与患者护理的持续承诺的一部分。液体活检有助于为癌症患者管理做出迅速的临床决策，并通过完全的自动化缩短检测时间和流程。

费萨尔国王专科医院和研究中心是全球知名的提供专业医疗保健服务的医疗机构之一，它引领创新，同时承担着先进医疗研究和教育中心的职责。此外，费萨尔国王专科医院和研究中心还通过与重要的地方、地区和国际组织合作，积极致力于推动医疗技术的发展并提升全球医疗标准，旨在提供世界一流的临床治疗、医学研究以及教育服务。

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