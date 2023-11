La Légion royale canadienne dévoile le nom de la Mère nationale de la Croix d’argent (éd. 2023)

OTTAWA, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est fière de faire connaître l'histoire de la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, soit Gloria Hooper, de Saint-Claude, Manitoba. Mme Hooper, à l'occasion de la Cérémonie du jour du Souvenir, sera appelée à représenter toutes les mères de la Croix d'argent, alors qu'elle déposera une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.



« Or, ce geste on ne peut plus honorable revêt une profonde signification », de laisser savoir M. Bruce Julian, président national de la Légion. « Mme Hooper porte avec elle non seulement l'héritage de son fils tombé au combat, mais sa présence vient réconforter toutes les mères de la Croix d'argent et leur famille, et exprimer notre souvenir collectif du sacrifice d'un des leurs êtres chers. »

Le fils de Mme Hooper, le sapeur Chris Holopina, était membre de l'Armée canadienne et servait comme sapeur de combat. Chris est décédé le 4 juillet 1996 en Bosnie au cours de l'Opération Alliance. Lui et ses camarades étaient en route pour aider à sauver un groupe de soldats britanniques piégés dans un champ de mines lorsque leur véhicule blindé a quitté la route pour éviter un accident. Leur véhicule a dévalé un ravin et s'est renversé, tuant Chris. Ce dernier aura été le premier Canadien à donner sa vie dans le cadre de cette mission de maintien de la paix.

La Mère nationale de la Croix d'argent agit au nom de toutes les mères canadiennes qui ont perdu un fils ou une fille dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit au combat ou dans le cadre de leurs tâches normales. Du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, Mme Hooper sera appelée à participer à plusieurs événements en l'honneur de Canadiens tombés au champ d'honneur.

La Croix du Souvenir – plus communément appelée la Croix d'argent – a été adoptée le 1er décembre 1919. Elle commémore la perte personnelle et le sacrifice consenti par les veuves et les mères qui perdent un enfant en service actif ou dont la mort est attribuée ultérieurement à ce service.

Chaque année, La Légion royale canadienne reçoit des directions provinciales, et aussi de particuliers canadiens, des propositions de nomination pour le rôle de Mère nationale de la Croix d'argent. Le récipiendaire final est désigné par un Comité de sélection de la Direction nationale.

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

