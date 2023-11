Lancement officiel de J’assure ma cause, une solution de financement philanthropique innovatrice facilitant le don, par assurance vie, à une cause caritative

Les résidents du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick pourront soutenir les organismes de bienfaisance enregistrés de manière plus significative grâce à une nouvelle solution de financement simple, sécuritaire et efficace

MONTRÉAL, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce matin est lancé un programme innovant intitulé J’assure ma cause. Il s’agit d’une révolution dans le domaine de la philanthropie en offrant aux donateurs la possibilité de souscrire à une assurance vie au profit de la cause qui leur est chère. Grâce à un processus simple et rapide, le donateur souscrit une assurance vie et désigne l’organisme de son choix, inscrit au programme, comme titulaire et bénéficiaire. À son décès, le capital est versé à la cause caritative et l’organisme en question reçoit une somme dont la valeur dépasse celle d’un simple don en argent. Le programme est accessible aux résidents du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.



Chantale Vigneault, conseillère en sécurité financière affiliée au Groupe Cloutier, présidente et cofondatrice du programme J’assure ma cause explique : « Faire un don planifié par assurance vie est un geste concret pour laisser un héritage durable qui peut prendre de la valeur avec le temps, contrairement à un don conventionnel en argent. Avec J’assure ma cause, votre soutien aux œuvres caritatives qui vous tiennent à cœur sera amplifié. »

L’inspiration derrière J’assure ma cause fut l’histoire de la famille d’Ariane Pinette, qui a dû faire appel au soutien d’organismes de bienfaisance enregistrés pour ses traitements. Sa mère, Chantal Boisvert, témoigne : « Le geste que les donateurs posent en faisant un don est d’une valeur inestimable pour une famille dans le besoin. C’est énormément d’argent et d’implication pour une famille comme la nôtre, ayant un enfant différent. »

Comment simplifier le don d’assurance vie pour appuyer la communauté

Le donateur souscrit une assurance vie adaptée à son budget et à ses besoins, en désignant l’organisme de son choix comme titulaire et bénéficiaire. Chaque année (sur une période maximale de dix ans) ou par don forfaitaire unique, le donateur paie la ou les primes prévues à son contrat d’assurance et bénéficie des crédits d’impôt associés. Lorsque le donateur décède, le capital de son assurance vie est versé directement à l’organisme bénéficiaire, libre d’impôt.

Lorsqu’un nouveau donateur est approuvé, J’assure ma cause remet automatiquement un don de 125 $ à l’organisme bénéficiaire. Une fois par trimestre, les organismes de bienfaisance enregistrés ayant obtenu de nouveaux donateurs reçoivent un versement reflétant les dons accumulés. Et, lorsqu’un donateur décède, l’assureur verse le capital de l’assurance vie à l’organisme bénéficiaire. La somme, variant de 5 000 $ à 250 000 $ pour les produits sans examen médical, dépend du contrat d’assurance et du moment du décès.

Jimmy Vigneault, premier donateur du programme, était emballé par la simplicité du geste : « Je souhaite créer de la richesse autour de moi et J’assure ma cause est un excellent levier financier qui peut faire une différence pour la communauté. Pour moi, c'est plus qu’un véhicule financier, c’est un engagement pour léguer un avenir meilleur à la génération qui nous succède. »

À propos de J’assure ma cause

J’assure ma cause offre aux donateurs la possibilité de souscrire à une assurance vie au profit de la cause qui leur tient à cœur. L’idée du concept de J’assure ma cause vient du désir d‘avoir un impact immédiat et positif sur la communauté, d’aider les organismes de bienfaisance enregistrés à atteindre leur mission et de faciliter leur financement afin d’assurer leur pérennité. Ce programme est disponible au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus, visitez http://jassuremacause.ca.

À propos du Groupe Cloutier

Fondé en 1978 par Gilles Cloutier, Groupe Cloutier est un cabinet de courtage de services financiers multidisciplinaire indépendant, en assurance et en investissement. Groupe Cloutier favorise la réussite de plus de 1 000 conseillers indépendants grâce à l'expertise d’une équipe de 160 employés, à des relations durables de confiance avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. Pour en savoir plus sur Groupe Cloutier, visitez groupecloutier.com.

