Un concours journalistique pour les professionnels des médias intéressés aux questions liées au développement durable

PARM Stories Challenge

ROME, ITALY, November 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation et de la Journée internationale de la femme rurale, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) et Africa 21 ont lancé, le 26 septembre 2023, le concours « PARM Stories Challenge », invitant les journalistes et professionnels des médias à créer un récit-vidéo attrayant de style documentaire qui mette en lumière les histoires d'agriculteurs ruraux ayant développé des initiatives innovantes pour gérer les risques agricoles.

Plus qu’un concours, le PARM Stories Challenge vise à mettre en valeur la contribution particulière des petits exploitants agricoles qui, chaque jour, sont confrontés à de multiples risques, alors qu’ils produisent un tiers de la nourriture mondiale. La PARM invite ainsi les journalistes et professionnels des médias à participer au concours et à libérer leur pouvoir de narration en créant et en soumettant leurs vidéos. La vidéo devra explorer les défis auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles, les solutions innovantes qu’ils ont trouvées et l’impact positif de leurs initiatives sur leur productivité et la durabilité des systèmes agroalimentaires dans leur communauté et/ou au-delà. Une attention particulière devra être accordée aux femmes, aux jeunes et aux autres communautés vulnérables.

Le premier gagnant du concours bénéficiera d'une visite de terrain dans un ou plusieurs pays opérationnels de PARM/FIDA pour acquérir une expérience directe des projets/activités des Nations Unies en matière de gestion des risques agricoles. De plus, les trois premières vidéos gagnantes seront également présentées lors d'un événement international au même titre que les journalistes gagnants.

Les participants ont jusqu'au 18 novembre 2023 pour soumettre leurs vidéos qui seront examinées par un jury professionnel composé de spécialistes de communication des Nations Unies, d’un membre d'Africa 21, de journalistes expérimentés de Nation Media Group, TV5 Monde, Radio Télévision Suisse et d'un membre du grand réseau d’organisations de producteurs FIFATA.

Le concours a officiellement été présenté aux futurs participants lors d'un webinaire organisé le 5 octobre 2023 pour partager tous les détails concernant les conditions de participation, les directives techniques et répondre aux questions des participants. L'enregistrement du webinaire est disponible ici.

Le concours PARM Stories Challenge est une occasion unique de braquer les projecteurs sur les agriculteurs ruraux qui, par leurs actions innovantes, contribuent à renforcer leur propre résilience et celle du secteur agricole face aux risques agricoles.

Si vous êtes journaliste ou professionnel des médias, rejoignez le concours et inscrivez-vous dès aujourd'hui pour promouvoir les Champions de l’Agriculture qui nous nourrissent.

La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) est le partenariat mondial sur la gestion des risques agricoles pour le développement. La Plateforme fournit un soutien technique aux gouvernements pour l'intégration de la gestion des risques agricoles dans les politiques, les capacités institutionnelles et les investissements, afin de passer d'une culture qui fait face aux catastrophes à une gestion des risques intelligente et sensible au genre. Sa méthodologie innovante évalue et fournit des preuves des risques agricoles affectant les chaînes de valeur, dans le but de réduire les risques des investissements dans les systèmes agroalimentaires.

Africa 21 est un réseau regroupant environ 700 journalistes Africains de 40 pays ayant une expertise sur les sujets liées au développement et une plateforme d'échange entre praticiens des médias et chercheurs. Créé en 2011, le réseau œuvre pour une meilleure compréhension du développement durable en Afrique, notamment sous l’angle de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU pour les objectifs de développement durable.