Theratechnologies annonce la clôture de son placement public d’actions ordinaires et de son placement privé simultané de 25 M$ US

MONTRÉAL, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (Nasdaq : THTX; TSX : TH), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle a clos son placement public (le « placement public »), précédemment annoncé, visant 12 500 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix d’offre de 1,00 $ US par action ordinaire (le « prix d’offre »). Le produit brut du placement public s’élève à 12 500 000 $ US, avant déduction des décotes et des commissions de placement et des autres frais estimatifs liés au placement. Aux termes de la convention de souscription datée du 25 octobre 2023, la Société a également accordé au preneur ferme une option de 30 jours (l’« option ») lui permettant d’acheter jusqu’à 1 875 000 actions ordinaires au prix d’offre, moins les décotes et les commissions de placement.



Cantor Fitzgerald & Co. a agi à titre d’unique teneur de livres dans le cadre du placement public.

Dans le cadre du placement public, la Société a également clos son placement privé simultané auprès d’Investissement Québec (le « placement privé simultané ») de 9 118 184 actions ordinaires et de 3 381 816 reçus de souscription entièrement financés sans droit de vote, échangeables contre des actions ordinaires à raison d’un reçu pour une action (les « reçus de souscription échangeables ») au lieu des actions ordinaires, dans chaque cas, au prix d’offre, pour un produit brut total de 12 500 000 $ US moins les frais d’engagement de capital de 1,5 % payables à Investissement Québec et les honoraires d’avocat engagés par celle-ci. La composante du placement privé simultané sous forme de reçus de souscription échangeables vise à faire en sorte qu’après la réalisation du placement public et du placement privé simultané, Investissement Québec n’ait pas la propriété véritable de plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation, et n’exerce pas de contrôle sur une telle proportion d’actions, et ne soit donc pas une « personne participant au contrôle » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé simultané sont assujettis à une période de conservation de quatre mois à compter de la date de clôture en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en plus des autres restrictions qui peuvent s’appliquer en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des territoires à l’extérieur du Canada.

La Société a également conclu avec Investissement Québec une convention de droits de l’investisseur, aux termes de laquelle Investissement Québec aura le droit de désigner un administrateur au conseil d’administration de la Société tant qu’elle détient 50 % des actions ordinaires souscrites dans le cadre du placement privé simultané. Des exemplaires de la convention de souscription, de la convention relative aux reçus de souscription échangeables énonçant les modalités et conditions des reçus de souscription échangeables et de la convention de droits de l’investisseur, lorsque celles-ci seront disponibles, seront déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Des résumés de la convention de souscription et de la convention relative aux reçus de souscription échangeables, ainsi qu’un exemplaire de la convention de droits de l’investisseur, lorsque celle-ci sera disponible, seront déposés sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

À la date de clôture, Investissement Québec a la propriété véritable d’environ 19,9 % (25,4 % si les reçus de souscription échangeables étaient échangés contre des actions ordinaires) des actions ordinaires émises et en circulation. Si l’option est exercée intégralement, Investissement Québec aura la propriété véritable d’environ 19,1 % (24,5 % si les reçus de souscription échangeables étaient échangés contre des actions ordinaires) des actions ordinaires émises et en circulation à la date de la clôture.

Le placement public et le placement privé simultané sont assujettis à l’approbation définitive de la Bourse de Toronto.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province ou du territoire en question.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (Nasdaq : THTX) (TSX : TH) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et de l’information prospective (collectivement, les « déclarations prospectives »), au sens de la législation applicable en valeurs mobilières, qui sont fondées sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels elle a accès à l’heure actuelle. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « prometteur », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des déclarations portant sur l’exercice de l’option.

Bien que les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse soient fondées sur des hypothèses qui, selon la Société et compte tenu des renseignements actuellement disponibles, sont raisonnables, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations puisque les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux résultats présentés dans les déclarations prospectives. Les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres risques et incertitudes, sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du supplément de prospectus provisoire et du prospectus préalable de base relatifs au placement public, ainsi que dans d’autres documents déposés par la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

1 438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800