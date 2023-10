King Faisal Specialist Hospital and Research Centre strebt Unabhängigkeit bei Radiopharmazeutika im Königreich an

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit 40 Jahren beliefert die Abteilung für Teilchenbeschleunigung und Radiopharmazeutika (Cyclotron and Radiopharmaceuticals Department) im King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) lokale und regionale medizinische Zentren mit Radiopharmazeutika für die Diagnose und Behandlung verschiedener spezifischer Erkrankungen.



Seit ihrer Gründung hat die Abteilung mehr als 25 Arten von Radiopharmazeutika hergestellt und im Lauf der Zeit mehr als 600.000 radiopharmazeutische Präparate ausgeliefert. Die Abteilung liefert ihre Produkte an über 50 spezialisierte medizinische Zentren in Saudi-Arabien und strebt Unabhängkeit im Bereich Radiopharmazeutika im Königreich an.

Im Rahmen der Global Health Exhibition, die gestern in der Hauptstadt Riad begonnen hat und an der das KFSH&RC als strategischer Gesundheitspartner teilnimmt, unterstreicht das Krankenhaus die Vorreiterrolle der Abteilung in der Nuklearmedizin. In dieser Rolle ist die Abteilung bestrebt, die Fähigkeiten und Kapazitäten von Gesundheitsversorgern sowohl in der Forschung als auch in der Aus- und Weiterbildung zu erweitern und die Qualität bei der Produktion und Verteilung von Radiopharmazeutika an Krankenhäuser im gesamten Königreich und darüber hinaus sicherzustellen.

Das Cyclotron and Radiopharmaceuticals Department arbeitet darauf hin, ein Zentrum für diagnostische und molekulare Bildgebung sowie die erste Einrichtung für Technetium-99m-Generatoren (Tc-99m) im Königreich zu werden. Die Abteilung forscht an hochwertigen Radiopharmazeutika für das KFSH&RC und andere Krankenhäuser im gesamten Königreich, um allen medizinischen Bedürfnissen der Patienten Rechnung zu tragen. Sie erfüllt höchste Standards in Bezug auf die automatische Qualitätskontrolle und -sicherung und treibt gleichzeitig die Weiterentwicklung der Cyclotron-Technologie, die Präzisionsfertigung von Radiopharmazeutika und die Entwicklung von Radiopharmazeutika für den Einsatz in der Positronen-Emissions-Tomografie/Computertomografie (PET/CT) voran.

Die Abteilung legt allergrößten Wert auf höchste Qualität: Sie verfügt über eine integrierte Einheit für die Kontrolle und Sicherstellung der Produktqualität, die Fertigungsmaterialien entsprechen GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices), und zudem erfüllt die Abteilung die Normen der Saudi Food and Drug Authority (SFDA) sowie die internationale ISO 9001-Norm für Qualitätsmanagementsysteme. Alle Betriebsprozesse unterliegen einer strikten Überwachung, in deren Rahmen die Materialien regelmäßig überprüft und bewertet werden, sodass ihre Eignung für die Produktion jederzeit sichergestellt ist. Dieser Ansatz führte zu einer bemerkenswerten Kundenzufriedenheitsrate von über 95 %.

Das KFSH&RC erfährt weltweite Anerkennung für seine spezialisierte Behandlungsmethoden und ist führend bei Innovationen, fortschrittlicher medizinischer Forschung sowie medizinischer Aus- und Weiterbildung. Das Krankenhaus forscht aktiv an der Entwicklung neuer Medizintechnologien und ist bestrebt, die Standards der medizinischen Versorgung weltweit anzuheben. In Partnerschaften mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Organisationen liefert das KFSH&RC erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen klinische Behandlung, Forschung und Weiterbildung.

