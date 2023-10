Juliana Gomes. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Juliana Gomes. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Juliana Gomes e Gislaine Balzano. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Marcos Eugênio Welter e Juliana Gomes. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Juliana Gomes É Vice-Campeã Mundial Em Premiação No Palácio Do Parlamento Britânico

Ser vice-campeã pode provar que não existe limites para quem deseja realizar.”” — Juliana Gomes

LONDON, ENGLAND, BRASIL, October 31, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vice-campeã Juliana Gomes é uma brasiliense de 42, radicada na Europa desde 2005, atualmente reside no Reino Unido, onde seus filhos nasceram e adotou o país para ser seu lar. Juliana é terapeuta, numeróloga, taróloga, escritora e mentora. Ela transitou de carreira em 2021 e é formada em Numerologia, Numerologia Empresarial e Serenity Vibration Healing pela School of Healing, nos EUA, Reiki e curas quânticas pela Escola Flor da Vida e Thetahealing. É membro do instituto Brasileiro de Tarot, e desde que foi nomeada como melhor empreendedora despertou o lado escritora já lançou 3 livros e um deles foi no Brazil World Fest, livro “Chakras: despertando o poder interior”.De acordo com Juliana “ser vice-campeã pode provar que não existe limites para quem deseja realizar, ser empreendedora no Brasil não é uma tarefa fácil, no exterior isso torna-se ainda mais difícil, de uma jornada repleta de altos e baixos, mas acima de tudo, ter a certeza de sempre perseguir os meus sonhos. E hoje minha paixão é ajudar pessoas a se curarem através de técnicas de curas energéticas quânticas, que permite fazer as reformas necessárias para apoiar o sucesso, possibilitando o empoderamento e a soberania pessoal. E tudo isso pode ser alcançado por meio da paz interior e da quietude, que é estabelecida quando a “tagarelice” mental é silenciada”.

High Profile Magazine - Premiação Melhor do Brasil no Mundo, Palácio do Parlamento Britânico 2023