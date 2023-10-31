KFSH&RC 的容量指揮中心是實現最高營運效率的開創性模式

床位等候時間從 32 小時縮短至 6 小時

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 醫療保健服務提供者正面臨着醫療保健服務需求的持續增長，需要重新調整工作方向，以提升醫療保健機構的營運效率。鑑於全球醫療保健服務提供者所面臨的挑戰，King Faisal 專科醫院及研究中心 (KFSH&RC) 的容量指揮中心已成為透過實施全球公認流程來提升營運效率的先驅。其主要目標是與沙特 2030 年願景的目標相一致，從而提升整體醫療成果。



自 2021 年 9 月啟動以來，該中心已執行超過 17 萬例干預程序，將床位等候時間從 32 小時大幅縮短至 6 小時。急症科的等候時間也縮短了 14%。此外，藥房和實驗室的等候時間也有所改善，超過 90% 的受益人在 15 分鐘內獲得服務。

自成立以來，該中心已成為數據驅動決策的主要來源，它持續監控患者的動態以保證護理質量，遵守標準作業程序，預測需求量以減輕風險並應對潛在挑戰。

與此同時，作為戰略健康合作夥伴，KFSH&RC 在 10 月 29 日至 31 日於利雅得舉行的全球健康展覽會上展示了其提升營運效率、醫療保健成果和患者體驗的機制，將自己定位為該地區領先的醫療保健解決方案。

容量指揮中心依靠該項策略，根據人工智能驅動的循證實踐調整業務計劃和干預措施，以改進工作流程映射和規劃。該中心的服務包括技術報告、資料挖掘、營運績效提升以及審查流程和計劃，最終定期發布報告。

該中心是 KFSH&RC 持續努力的一部分，旨在整合所有資源，引入最新技術，以改善醫療成果和營運效率。該中心旨在成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇，使更廣泛的受益人能夠獲得這些服務。

KFSH&RC 以提供專業醫療保健而享譽全球，是創新、先進醫學研究和醫學教育領域的先驅。該機構積極尋求開發醫療技術，提升全球醫療標準，與領先的本地、區域和國際組織開展合作，在臨床、研究和教育領域提供世界一流的服務。

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