KFSH&RC 的能力指挥中心是实现最高运营效率的开创性模式

床位等候时间从 32 小时缩短至 6 小时

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 医疗保健提供者面临着医疗保健服务需求的持续增长，需要重新调整工作方向，以提升医疗保健机构的运营效率。鉴于全球医疗服务提供者所面临的挑战，King Faisal 专科医院及研究中心 (KFSH&RC) 的能力指挥中心成为通过实施全球公认流程来提升运营效率的先锋。其主要目标是与沙特 2030 年愿景的目标相一致，从而提升整体医疗成果。



自 2021 年 9 月启动以来，该中心已执行超过 17 万例干预程序，将床位等候时间从 32 小时大幅缩短至 6 小时。急诊科的等候时间也缩短了 14%。此外，药房和实验室的等候时间也有所改善，超过 90% 的受益人在 15 分钟内获得服务。

自成立以来，该中心已成为数据驱动决策的主要来源，它持续监控患者的动态以保证护理质量，遵守标准操作程序，预测需求量以减轻风险并应对潜在挑战。

与此同时，作为战略健康合作伙伴，KFSH&RC 在 10 月 29 日至 31 日于利雅得举行的全球健康展览会上展示了其提升运营效率、医疗保健成果和患者体验的机制，将自己定位为该地区领先的医疗保健解决方案。

能力指挥中心依靠该项策略，根据人工智能驱动的循证实践，调整业务计划和干预措施，以改进工作流程映射和规划。该中心的服务包括技术报告、数据挖掘、运营绩效提升以及审查流程和计划，最终定期发布报告。

该中心是 KFSH&RC 持续努力的一部分，旨在利用所有资源，并引入最新技术来提升医疗成果和运营效率。该中心旨在成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择，使更广泛的受益人能够获得这些服务。

KFSH&RC 以提供专业医疗保健而享誉全球，是创新、先进医学研究和医学教育领域的先驱。该机构积极寻求开发医疗技术，提升全球医疗保健标准，与领先的本地、区域和国际组织开展合作，在临床、研究和教育领域提供世界一流的服务。

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