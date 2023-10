Tirant parti des données et de l’IA, Lightspeed lance de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’exploitation d’une entreprise

Rapide, simple et sur mesure : voilà les mots d’ordre qui guident l’amélioration des produits—les commerçants gagnent du temps et se concentrent sur l’essentiel pour faire croître leur entreprise.

MONTRÉAL, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) annonce une nouvelle gamme de fonctionnalités que les commerçants ont récemment pu découvrir.







De la création de menus assistée par l’IA à la planification des assortiments en libre-service, en passant par le développement continu de Paiements Lightspeed, chaque nouvelle fonctionnalité est conçue sur mesure et vise un même objectif : éliminer les tâches ennuyantes qui ralentissent les détaillants et les restaurateurs, afin de faciliter la gestion de leur entreprise et de rendre celle-ci plus efficace.

«Les commerçants fondent des entreprises par passion, et non parce qu’ils aiment passer des heures sur l’inventaire, le rapprochement ou les horaires », a déclaré Ryan Tabone, chef du produit et de la technologie de Lightspeed. « En tant que partenaire technologique, notre rôle est de leur fournir des outils qui simplifient leur roulement, afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs clients et développer leurs activités. Cette dernière ronde de nouvelles fonctionnalités est le début d’une série de fonctionnalités basées sur l’IA qui leur donne cette capacité, ainsi qu’un avantage sur leurs marchés respectifs. »

Lightspeed pour restaurateurs tire parti de l’IA, des données et des analyses pour une prise de décision rapide et optimale :

Smart Items : le secret de l’IA pour composer un menu digne d’un grand chef en

quelques secondes

Nouvelle saison, nouveau menu. Voilà qu’il ne faut que quelques secondes plutôt que des heures

pour mettre à jour le PDV et y saisir des données, le tout grâce aux Smart Items, la nouvelle solution novatrice de Lightspeed pour restaurateurs. Voici ce dont elle est capable :



Produire des informations captivantes sur les produits

Créer des images accrocheuses qui y correspondent

Traduire automatiquement le menu en plusieurs langues pour répondre à vos besoins opérationnels



Que les restaurateurs gèrent un menu de 100 plats ou qu’ils en concoctent un nouveau, Smart Items leur permet de gagner un temps précieux : jusqu’à 30 minutes par menu de 100 plats, des heures et peut-être même des jours pour un menu complètement nouveau.

Le module Analyses avancées passe au niveau supérieur avec Magic Menu Quadrant et les outils Staff Performance

Analyses avancées, la solution maison de Lightspeed pour restaurateurs, monte d’un cran avec deux nouvelles fonctionnalités maintenant offertes à l’échelle mondiale avec notre produit phare :

Magic Menu Quadrant, pour informer les commerçants sur les plats les plus populaires et ceux susceptibles de fidéliser leur clientèle.

Les outils Staff Performance, pour aider les gérants à optimiser le rendement de leur équipe d’accueil, de l’augmentation des tailles de commandes à la formation mutuelle.

Quand vient le temps de voir ces fonctionnalités en action, Jarred Drown, propriétaire de l’hôtel Terrace Bay et de la taverne Freshwater à Gladstone, dans le Michigan, a mentionné que « le Magic Menu Quadrant de Lightspeed nous aide à nous développer tout en réalisant des profits sur chaque commande ». De plus, Francine Joseph, directrice commerciale de Boukan, à Toronto, a déclaré : « L’une des fonctions les plus intéressantes que nous avons maintenant et que nous n’avions pas auparavant est la capture des données clients. Nous encourageons toujours notre personnel à recueillir les données, en particulier celles de nos clients fidèles et récurrents parce qu’ils dépensent de l’argent ici et que nous voulons pouvoir les récompenser. »

Lightspeed pour détaillants simplifie les achats et la planification pour les détaillants et les marques sophistiqués:

Accélérer la planification des assortiments verticaux et ciblés

Les marques qui exploitent leurs propres magasins de vente au détail peuvent réduire le traitement manuel (et la fréquence des erreurs de saisie) en utilisant Assortiments NuORDER afin d’optimiser l’allocation des stocks, de cerner les lacunes de marchandisage et de faire des choix judicieux pour la planification des différentes gammes.

« La mise en œuvre d’Assortiments NuORDER permet d’établir des listes plus précises et un

processus clair pour acheter de façon plus intelligente », affirme Stéphanie Gin, directrice des

achats chez Brunello Cucinelli . « Nous obtenons immédiatement un visuel de l’assortiment, ce qui

facilite grandement les tâches d’analyse et de révision. L’outil a remplacé tous les processus manuels et fait maintenant partie intégrante de notre processus d’achat. »

Pour les détaillants multimarques, Assortiments NuORDER permet maintenant autant aux commerçants qu’aux marques de charger et gérer efficacement des objectifs financiers ou d’allocation. En comparant leur assortiment aux dépenses prévues, ils parviennent à déterminer plus facilement tant les efforts à déployer que ceux à modérer. En rédigeant leur liste d’achat, les acheteurs peuvent comparer leurs totaux à leurs objectifs pour différents départements, catégories ou autres regroupements de produits.

De plus, l’intégration de nouvelles marques à Assortiments NuORDER se fait entièrement en libre-service, ce qui permet d’automatiser le mappage de leur schéma de produit dans un schéma d'assortiment et de permettre à la marque de configurer son installation.

Des millions de produits et des milliers de marques, maintenant disponibles dans tous les principaux secteurs verticaux de Lightspeed pour détaillants

Le catalogue B2B de la plateforme Lightspeed pour détaillants s’étend à tous les principaux secteurs verticaux, comme la mode et l’habillement, les articles de sport et de plein air, les vélos, les jouets et l’artisanat, la maison et le style de vie. Les détaillants peuvent maintenant ajouter de l’information sur des millions de produits provenant de milliers de marques populaires directement dans leur catalogue de produits. Cette méthode est considérablement plus rapide qu’un ajout de produits manuel. Les commerçants peuvent ainsi s’assurer que toute l’information, y compris les images, les descriptions et les codes universels, est exacte et confirmée auprès du fournisseur afin de commencer à vendre de nouveaux produits plus rapidement que jamais auparavant.

Créer, planifier, suivre et vendre des offres de services directement sur Lightspeed pour détaillants

Après le lancement réussi d’une version bêta, notre module Services est offert partout dans le monde sur la plateforme Lightspeed pour détaillants. Mieux encore, les commerçants peuvent désormais y inclure des articles mis en livraison différée. Ce module convient le mieux aux détaillants qui fournissent aussi des services, comme ceux en lien avec les vélos, les articles de sport ou les bijoux.

Paiements Lightspeed prend du galon à l’échelle internationale

Lightspeed s’engage à simplifier les processus complexes pour ses commerçants au moyen de toute sa gamme de produits, dont Paiements Lightspeed. Intégrée à nos deux produits phares, soit Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs, la plateforme Paiements Lightspeed poursuit son ascension sur la scène mondiale :

Paiements Lightspeed est maintenant offert via Commerce électronique Lightspeed au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Belgique .

. Paiements Lightspeed est maintenant offert sur Lightspeed pour restaurateurs en Belgique et aux Pays-Bas.

Grâce à ces lancements, Paiements Lightspeed est à ce jour offert au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ce qui rend les transactions internationales plus accessibles et plus simples pour les entreprises de toutes tailles. Pour en savoir plus sur Paiements Lightspeed, veuillez consulter les pages web suivantes de la Société : Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs .

Lightspeed propulse les meilleures entreprises au monde, notamment : Playbill (É.-U.), W Cosmetics (Australie), Les Jumelles (Antwerp), Imagine Exhibitions, Melissa Joy Manning (New York), Neal’s Yard Remedies (Londres), Joel Robuchon Group (global), Alinea (Chicago), Zilte (Antwerp), Le Chalet de la Forêt (Bruxelles), Gustoso Group (Allemagne), Kei (Paris), et Da Terra (Londres).

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour détaillants et pour restaurateurs et découvrir leurs puissantes capacités, visionnez une démo .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :



Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b05c453-034b-4277-82c9-3c8dc846d62b/fr