TrueCommerce bibeholder G2-lederskab inden for kategorien elektronisk dokumentudveksling (EDI)

Virksomheden tjener otte efterårsmærker og opretholder den højeste EDI-leverandørvurdering på 4,5 ud af fem stjerner



KØBENHAVN and PITTSBURGH, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af supply chain-løsninger til B2B-samhandel annoncerer i dag den modtagne anerkendelse som frontløber i kategorien Electronic Data Interchange (EDI) af G2. Virksomheden opretholder sin status som den højest vurderede G2 EDI-leverandør med 4,5 ud af fem stjerner og hele otte G2-badges i dette kvartal.

G2, en betroet online markedsplads inden for teknologi, der hjælper virksomheder med at opdage, købe og administrere software og tjenester, uddeler regelmæssigt anerkendelser baseret på brugeranmeldelser og community-feedback. Disse badges tildeles for en fremragende ydeevne, markedstilstedeværelse, kundetilfredshed og produktnytte. TrueCommerce har, med over 300 G2-kundeanmeldelser, sikret sig otte G2-badges for sin EDI-løsning:

En af TrueCommerces kunder, Josh S., nævnte platformens fordele i sin G2-anmeldelse og fortalte: "Jeg er meget tilfreds med brugervenligheden. TrueCommerces løsning er let at implementere, og de tilbyder en fantastisk kundesupport. Det er nemt at integrere med NetSuite, og vi har også anvendt deres API-forbindelse til kunderne.”

"Vi sætter en stor ære i de seneste anerkendelser fra G2, fordi det er meningsfuld feedback fra vores kunder på de områder, der betyder mest for deres virksomhed," sagde Mike Gross, CTO hos TrueCommerce. "Vores organisation er skarpt fokuseret på at hjælpe med at sætte skub i vores kunders vækst og samtidig reducere kompleksiteten i deres forsyningskæder. I løbet af det seneste år har vi implementeret betydelige produktforbedringer med fokus på at levere en fantastisk kundeoplevelse, og det er virkelig givende at se vores kunder anerkende de positive fremskridt og den innovation, vi har leveret."

TrueCommerce EDI

TrueCommerce‘s EDI-løsning strømliner udvekslingen af forretningsdokumenter, herunder ordrer, ordrebekræftelser og fakturaer, mellem virksomheder. Det forenkler den ofte komplekse og tidskrævende proces med at implementere, vedligeholde og understøtte EDI.

Med en stærk teknologi og succesfuld track record, der strækker sig over tre årtier, integreres TrueCommerces EDI problemfrit med førende ERP-systemer og forbinder virksomheder til et højtydende globalt netværk med over 180.000 forbindelser. Dette gør det nemt at blive koblet op til leverandører, kunder, logistikpartnere, detailhandlere, distributører, transportører og 3PL-lagre.

Fokus på kundeoplevelse gennem innovation

For at levere en endnu bedre kundeoplevelse, nem implementering og hurtigere integration af nye handelspartnere, introducerede TrueCommerce Guided Onboarding (GO!), en løsning, som tilbyder en intuitiv brugeroplevelse, der væsentligt reducerer den tid, der kræves til onboarding og opsætning af samhandelspartnere. Det giver kunderne kontrol, så de kan arbejde i deres eget tempo og starte, når de er klar – alt imens TrueCommerce leverer support.

"Som en del af vores produktplanlægning og innovationsproces lytter vi nøje til markedet og kundernes feedback. Mens nogle kunder stadig sætter pris på den praktiske support, som vi yder under implementeringen, ledte andre efter en mere strømlinet og intuitiv tilgang. Det er derfor, vi udviklede en guidet onboarding,” sagde Ryan Tierney, SVP, Product hos TrueCommerce. "Vores mål er at gøre EDI så let og problemfri som muligt for vores kunder, og de seneste G2-badges for 'Easiest Admin', 'Easiest Setup' og 'Most Implementable' er et vidnesbyrd om det arbejde, vores team har udført bag kulisserne for hele tiden at forbedre vores kunders oplevelse.”

Om TrueCommerce

TrueCommerce Denmark er Nordens førende leverandør af EDI og har specialiseret sig i B2B-samhandel mellem detailvirksomheder, grossister og producenter.

Med kontorer på tværs af Europa og USA tilbyder TrueCommerce en global EDI-løsning med lokal support til virksomheder med selskaber i flere lande.

TrueCommerce er din rådgiver og sparringspartner inden for EDI og understøttelse af forretningskritiske processer, såsom ordrehåndtering.

Vi automatiserer og effektiviserer strømmen af dokumenter som ordrer, ordrebekræftelser, følgesedler og fakturaer mellem din virksomhed og dine samhandelspartnere.

Som kunde hos TrueCommerce får du adgang til et globalt samhandelsnetværk på 1 million+ virksomheder.

TrueCommerce er Microsoft Gold Partner, og vi samarbejder med nogle af de førende ERP-forhandlere i Norden og globalt. TrueCommerce Denmark har mere end 35 års erfaring med EDI, og vi tilbyder en af markedets mest skalerbare og pålidelige løsninger med 99,8% oppetid. Vores prismodel er baseret på et fast månedligt abonnement og sikrer gennemsigtighed i priserne uden høje startomkostninger.

Vores EDI-løsning leveres som en Managed Service, hvilket betyder, at du outsourcer implementering, drift og support af din EDI-løsning til et dedikeret team af EDI-eksperter hos TrueCommerce.

TrueCommerce gør EDI enkelt.

