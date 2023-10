TELUS et FLO améliorent la connectivité des bornes de recharge de véhicules électriques FLO dans les villes nord-américaines

Disponible d’un océan à l’autre, FLO est le plus grand réseau de bornes de recharge au Canada



QUÉBEC, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS et FLO , un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente pour doter les bornes de recharge FLO de la connectivité de pointe de TELUS. FLO possède le plus grand réseau de bornes de recharge de VE au pays. En effet, l’entreprise permet plus de 1,5 million de recharges par mois grâce à ses installations répandues d’un océan à l’autre. Puisque la majorité des véhicules légers vendus au Canada devront être carboneutres d’ici 2035 , cette entente permettra à TELUS d’aider FLO à développer des infrastructures essentielles pour favoriser l’adoption des VE et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

FLO utilisera les solutions du réseau dédié à l’Internet des objets (IoT) et les plateformes de connectivité de TELUS dans ses bornes de recharge publiques et commerciales de niveau 2 et ses bornes de recharge rapide en courant continu partout en Amérique du Nord. En fournissant la visibilité en temps réel d’au moins 60 000 bornes de recharge FLO au Canada et aux États-Unis, dont la nouvelle borne de recharge FLO Ultra, la technologie novatrice de TELUS devrait augmenter la fiabilité, la disponibilité et l’efficacité opérationnelle. Grâce à sa conception tout-en-un révolutionnaire, la borne FLO Ultra propose aux conducteurs une expérience de recharge pratique, intuitive et rapide.

« Cette entente s’inscrit dans l’engagement de TELUS à agir comme un chef de file en matière de durabilité en trouvant des façons d’utiliser sa connectivité et sa technologie de pointe afin d’entraîner des changements positifs pour l’environnement, de créer des villes intelligentes et de bâtir un avenir durable. Cette avancée formidable démontre comment l’innovation et l’évolution rapide dans le secteur des VE améliorent l’expérience des clients », explique Ali Barakat, vice-président de TELUS, Solutions d’affaires, Québec & Provinces de l’Atlantique.

« FLO est déterminée à fournir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge qui soit, affirme Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. TELUS nous aidera à réaliser notre mission en nous fournissant un soutien essentiel pour maintenir la connexion entre nos bornes de recharge et notre réseau et pour maintenir la disponibilité de notre réseau au-dessus de 98 pour cent, un sommet déjà inégalé. Nous sommes heureux que TELUS nous aide à créer l’avenir du transport sans émission de carbone. »

Né de la vision commune d’un futur plus vert et plus durable, ce projet soutient le travail accompli par FLO pour combattre les changements climatiques et accélérer l’adoption des VE tout en démontrant l’engagement de longue date de TELUS à utiliser sa technologie, ses produits et ses services pour bâtir un avenir meilleur et plus durable.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial en soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa volonté visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat dans la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L’entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l’adoption des VE grâce à un modèle d’entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l’expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million d’instances de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l’Amérique du Nord et ses bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Michigan et au Québec. Afin de savoir ce que signifie pour nous d’être « à l’avant-plan de la recharge », visitez flo.com .

