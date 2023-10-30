费萨尔国王专科医院和研究中心在全球健康展上讨论其空间生物医学研究历程

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 正在全球健康展上展示其在空间生物医学研究的开创性历程和前景，以及其在促进人类健康方面的作用，KFSH&RC 也作为战略医疗保健合作伙伴参与该展会。



在展会上，KFSH&RC 深入探讨了其在空间细胞科学领域中领导四项研究试验的开创性经验。这些试验包括测试太空中免疫细胞对炎症的反应、监测免疫细胞中暴露于炎症的数千个基因在一段时间内的活动，以及跟踪核糖核酸 (mRNA) 在太空和地球之间的寿命变化。此外，展馆还利用免疫细胞模型模拟了药物治疗的炎症反应，以探索其在预防和早期治疗的潜在应用。

这些研究试验是与沙特太空机构合作进行的，是沙特宇航员 Rayyanah Barnawi 和 Ali Al-Qarni 到达国际太空站 (ISS) 的科学任务的一部分，其目的是促进探索性研究以及其在空间医学中的应用，以增强太空探索者的安全性和利用所获得的知识造福全球患者社群。

科学试验持续了四天，由 KFSH&RC 分子生物医学与研究部主任 Khaled Saad Abu Khubrah 医生领导的研究小组、KFSH&RC 的 Wijdan Al-Ahmadi 医生和美国科罗拉多州 BioServe 空间技术中心的 Edward Hattie 博士监督。

KFSH&RC 正积极开展空间生物医学科学的进一步研究，进而更全面地了解重力不足和宇宙辐射对人体的影响。他们旨在利用独特的空间环境，为地球上无法进行的医学试验提供机会。这包括研究细胞和组织在微重力的条件下如何生长，这可能会促进疾病治疗的突破性发现并为空间医学开辟新的研究方式。

KFSH&RC 是世界公认的提供专业医疗保健服务的机构，是创新的先驱，也是一个先进的医学研究和教育中心。该机构还致力于与主要的本地、区域和国际机构合作，在临床、研究和教育等领域发展医疗技术并提高全球医疗水平。

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