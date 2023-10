Doré Copper annonce d'excellentes teneurs de concentrés et récupérations avec de faibles concentrations d'éléments d'impureté lors des essais de flottation sur son projet Corner Bay

TORONTO, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV : DCMC; OTCQX : DRCMF; FRA : DCM) est heureuse d'annoncer les résultats positifs des essais de flottation sur son projet phare Corner Bay, un projet à haute teneur en cuivre et en or situé à environ 55 kilomètres par route de l'usine Copper Rand de la Société, près de Chibougamau, au Québec. Ce programme d'essais métallurgiques fait partie des travaux destinés à soutenir l'achèvement d'une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un modèle d'exploitation en étoile.



Points saillants des essais de flottation en circuit fermé

Excellentes récupérations de cuivre de 98,2 % et 96,8 % provenant d’un échantillon composite représentatif

et provenant d’un échantillon composite représentatif Concentrés de cuivre de haute qualité avec des teneurs de 27,0 % et 29,6 %

Ces résultats représentent une amélioration par rapport aux chiffres contenus dans l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») de mai 2022, où les récupérations de cuivre par flottation étaient de 96,7 % et la teneur du concentré de cuivre était de 23,7 %. Tous les essais métallurgiques réalisés à ce jour confirment l'efficacité de l'utilisation de la technologie de tri du minerai pour améliorer la teneur d’alimentation de l’usine et réduire le tonnage d'alimentation de l'usine, ce qui permet d'obtenir un concentré de cuivre commercialisable de haute qualité.

Ernest Mast, président et chef de la direction, a déclaré : « Ces résultats d'essais de flottation valident la minéralogie favorable du gîte Corner Bay pour une technologie de tri de minerai à haute performance et une flottation conventionnelle afin de produire un concentré de cuivre de haute qualité contenant de faibles niveaux de métaux délétères. Ces chiffres démontrent la robustesse du schéma de l'usine de traitement qui sera utilisé dans l'étude de faisabilité. »

Sommaire du programme d'essais métallurgiques

Base Metallurgical Laboratories, situé à Kamloops, en Colombie-Britannique, a été chargé d'effectuer des essais de développement métallurgique et de flottation en circuit fermé à l'appui de l'étude de faisabilité du gîte Corner Bay.

Un total de 34 sondages au diamant a été utilisé pour créer un échantillon composite spatialement distribué (le composite « CBSP ») qui a recoupé des zones minéralisées en cuivre dans l'estimation des ressources minérales de Corner Bay. Les carottes sélectionnées représentaient différents types de roches : sulfures semi-massifs et massifs, veines de quartz, dyke de diorite et anorthosite fraîche et altérée. La carotte de forage a été échantillonnée en sciant la carotte NQ en un quart.

Le composite CBSP a d'abord été compilé en un échantillon de 202 kilogrammes avec une teneur de 2,20 % Cu. Le composite CBSP a ensuite été traité par la trieuse de minerai Steinert et mélangé avec 26 % de matériau minéralisé contourné en sousverse et non trié pour représenter un produit de matériau minéralisé préconcentré trié de façon globale. Le composite CBSP a donné un échantillon de 123 kilogrammes avec une teneur de 3,31 % Cu.

L’échantillon composite a été évalué par des essais en circuit fermé pour déterminer la performance métallurgique de la flottation. L’échantillon a été préparé à une taille de broyage nominale de 140 microns K80 dans les essais de dégrossissage, puis traité selon une taille de rebroyage d'environ 37 microns K80 dans les essais de cellules de nettoyage.

L'échantillon a présenté des résultats cohérents tout au long des essais, avec d'excellentes performances pour les méthodes de traitement de flottation conventionnelles et les réactifs. Deux essais en circuit fermé ont été réalisés avec des temps de rétention variables afin de déterminer la teneur du concentré par rapport à la récupération. Les essais ont produit des teneurs de concentré de 27,0 % Cu et 29,6 % Cu et des récupérations de 98,2 % et 96,8 %, respectivement (voir le tableau 1).

Des quantités minimes d'éléments délétères (par exemple, l'arsenic, l'antimoine, le bismuth, le cadmium, etc.) étaient présentes dans le concentré, ce qui témoigne de la nature « propre » du concentré (voir le tableau 2). Ces résultats ont montré la haute qualité commerciale du concentré en termes de possibilité de commercialisation et de conditions de paiement des fonderies.

Tableau 1. Résultats des essais métallurgiques

Composite / Essais Alimentation des essais en circuit fermé Concentré Récupération CBSP (matériel minéralisé trié) Cu % Au g/t Ag g/t Cu % Au g/t Ag g/t Cu % Au % Ag % Essai 1 en circuit fermé 3,31 0,30 9 27,0 1,82 68 98,2 72,1 86,4 Essai 2 en circuit fermé 3,28 0,55 10 29,6 3,24 72 96,8 62,6 76,9

Tableau 2. Contenu en éléments d’impureté du concentré de cuivre

Composite / Essais Éléments d’impureté (ppm)1 CBSP (matériel minéralisé trié) Arsenic

(As) Antimoine

(Sb) Bismuth

(Bi) Cadmium

(Cd) Plomb

(Pb) Mercure

(Hg) Zinc

(Zn) Essai 1 en circuit fermé 22 3 4 10 102 1 735 Essai 2 en circuit fermé 10 3 3 10 88 1 777





1. Toutes les analyses sont exprimées en parties par million (ppm).



Divulgation technique

Tous les essais métallurgiques mentionnés dans le présent communiqué de presse ont été effectués par Base Metallurgical Laboratories Ltd. (« BML »), basée à Kamloops en Colombie-Britannique, au Canada.

Dans le cadre du programme d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ), BML a inséré dans la chaîne d'échantillonnage des matériaux standard certifiés commerciaux et des blancs représentant 10 % des échantillons.

Personne qualifiée

Ernest Mast, ing., président et chef de la direction de la Société et une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, a révisé et approuvé l’information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Doré Copper Mining Corp.

Doré Copper Mining Corp. vise à être le prochain producteur de cuivre au Québec, avec une cible de production initiale de plus de 50 millions de livres d’équivalent en cuivre annuellement, en mettant en œuvre un modèle d’exploitation en étoile où plusieurs actifs de cuivre-or à haute teneur alimenteraient son usine de traitement centrale Copper Rand1. La Société a publié son EEP en mai 2022 et procède actuellement à une étude de faisabilité.

La Société a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans les prolifiques camps miniers de Lac Doré-Chibougamau et de Joe Mann, qui ont produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 4,4 millions d’onces d’or2. Le portefeuille de propriétés comprend 13 anciennes mines, gisements, gîtes et zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de l’usine Copper Rand de la Société.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ernest Mast Laurie Gaborit Président et chef de la direction Vice-présidente, relations avec les investisseurs Téléphone : (416) 792-2229 Téléphone : (416) 219-2049 Courriel : ernest.mast@dorécopper.com Courriel : laurie.gaborit@dorécopper.com









1. Rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment for the Chibougamau Hub-and-Spoke Complex, Québec, Canada », daté du 15 juin 2022, conformément aux exigences du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport a été préparé par BBA Inc., avec la contribution de plusieurs firmes de consultant pour des sections de l’étude, y compris SLR Consulting (Canada) Ltd, SRK Consulting (Canada) Inc. et WSP Inc. 2. Sources de données sur la production historique : Economic Geology, v. 107, pp. 963–989 - Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada, par François Leclerc et al. (camp minier de Lac Doré/Chibougamau) et rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur la propriété Joe Mann daté du 11 janvier 2016, préparé par Geologica Groupe-Conseil inc. pour Jessie Ressources inc. (mine Joe Mann).



Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prédictions, des projections et des prévisions et sont souvent, mais pas toujours, identifiés par l’utilisation de mots tels que « chercher », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « prévoir », « s’attendre », « potentiel », « projeter », « cibler », « échéancier », « budget » et « avoir l’intention », ainsi que des énoncés selon lesquels un événement ou un résultat « peut », « sera », « devrait » ou « pourrait » se produire ou être atteint et d’autres expressions similaires, y compris leur forme négative. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, l’objectif de devenir le prochain producteur de cuivre au Québec avec une cible de production initiale de plus de 50 Mlb d’équivalent en cuivre annuellement, la mise en œuvre d’un modèle d’exploitation en étoile et la réalisation d’une étude de faisabilité.

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y limiter, les énoncés concernant le moment et la capacité de la Société à obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les plans, les activités et les perspectives de la Société et de ses propriétés, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les résultats d’exploration réels, les changements dans les paramètres des projets à mesure que les plans continuent d’être peaufinés, les prix futurs des métaux, la disponibilité du capital et du financement à des conditions acceptables, les conditions générales de l’économie, du marché ou des activités, les risques non assurés, les changements réglementaires, les retards ou l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires requises, les urgences en matière de santé, les pandémies et d’autres risques liés à l’exploration ou autres risques décrits dans le présent document et, de temps à autre, dans les documents déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que ces mesures, ces événements ou ces résultats diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

