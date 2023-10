MONTRÉAL, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc . (NYSE | TSX : LSPD) annonce à tous ses clients actuels dans le monde entier qu’elle égalera ou surpassera leurs tarifs actuels de traitement des paiements de fournisseurs tiers lorsqu’ils adhèrent à la plateforme intégrée de point de vente (PDV) et de paiement, ou qu’elle exemptera ses clients de l’adoption obligatoire de la plateforme et des frais de transaction correspondants1. Auparavant, cette « promesse d’égaler ou surpasser » n’était disponible qu’en Amérique du Nord.

En avril 2023, la Société a annoncé le lancement de sa plateforme intégrée PDV et Paiements Lightspeed, demandant à tous ses clients admissibles de souscrire à son offre de produits unifiée et complète, qui propose Paiements Lightspeed intégré directement dans leur logiciel PDV. Cette offre a été déployée avec succès en Amérique du Nord, et a commencé à être lancée en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Le moment semble venu de déployer notre “promesse d’égaler ou surpasser” à l’échelle mondiale", explique JD Saint-Martin, président de Lightspeed. « Nous avons reçu d’excellents commentaires de la part de nos clients, qui constatent des avantages tangibles pour leur entreprise. Nous avons prouvé que nous pouvions offrir de meilleurs tarifs de traitement des paiements à la majorité des commerçants qui procèdent au changement. Et nous voulons nous assurer que les clients du monde entier puissent en bénéficier également. »

Depuis le lancement, la Société a obtenu des résultats extrêmement positifs de la part de milliers de clients à travers le monde qui ont procédé au changement et qui bénéficient des avantages que la suite d’outils intégrés apporte à leur entreprise. Par exemple, la brasserie Silo and Crate à Londres, au Royaume-Uni, a vu ses revenus augmenter de 10 % lors de ses journées les plus achalandées et a économisé 3 heures par semaine sur la production de rapports depuis qu’elle a adopté Paiements Lightspeed. Ou encore la boutique et galerie d’art City Bird, située à Détroit, qui a constaté une réduction de 80 % du temps de passage à la caisse pour chaque client.

Il en va de même pour des entreprises d’ici, comme l’a indiqué Tyan Parent, propriétaire du Groupe Brande à Montréal : « Entre le moment où nous avons décidé de passer à Paiements Lightspeed et le moment où c’était installé et nous étions prêts à vendre, il s’est écoulé moins de 24 heures. Depuis, nous avons gagné beaucoup de temps à la caisse grâce au système entièrement intégré. C’est tellement simple et convivial. Je peux désormais voyager tout en restant connecté à nos données, prendre des décisions plus éclairées et corriger les erreurs de n’importe où pour les trois magasins, directement sur mon téléphone. Nous avons changé de fournisseur pour des raisons d’efficacité, et c’est la plus grande valeur ajoutée, mais en prime, nous payons également moins de frais. »



Cela met en évidence les façons dont PDV et Paiements Lightspeed est une puissante plateforme tout-en-un qui rationalise les opérations, fournit une expérience marchande transparente et aide les entreprises à se développer. D’autres indicateurs de succès de l’adoption par les clients de PDV et Paiements Lightspeed intégrés comprennent les taux d’adhésion de la Société qui demeurent relativement constants et les taux de désabonnement des clients en Amérique du Nord qui restent dans les fourchettes habituelles, le tout pour le trimestre se terminant le 30 juin 2023.

« Nous sommes également conscients que c’est nous qui demandons à nos clients de procéder au changement, et tout changement est difficile. Mais nous avons tellement confiance en notre offre que nous voulons réduire autant que possible les obstacles pour nos commerçants, afin qu’ils puissent bénéficier de la même commodité, du même gain de temps et de la même croissance potentielle des revenus que les commerçants ont constatés en passant à Paiements Lightspeed », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « C’est pourquoi je suis très heureux d’annoncer le déploiement à l’échelle mondiale de notre “promesse d’égaliser ou surpasser” : si nous ne pouvons pas surpasser ou au moins égaler votre tarif actuel de traitement des paiements, nous ne vous facturerons pas de frais de transaction mensuels pour l’utilisation d’un fournisseur de paiement tiers et nous ne vous demanderons pas d’adopter notre plateforme de paiement. »

De plus, la Société fournit des terminaux de paiement gratuits pour chaque caisse, un service d’installation sur place gratuit et des rachats de contrat pour couvrir les frais de résiliation anticipée des fournisseurs existants. Les clients admissibles qui passent à Paiements Lightspeed bénéficieront également d’avantages tels que :

De puissantes analyses sur la façon d’optimiser leurs activités.

L’intégration du traitement des paiements directement dans le point de vente donne à Lightspeed la possibilité de fournir des données et des analyses uniques. Nous transmettons ces informations à nos clients par l’entremise de notre outil Analyses avancées afin de les aider à prendre des décisions commerciales plus avisées, plus rapidement. Par exemple, les repas qui attirent le plus de clients réguliers et les catégories de produits qui se vendent le plus rapidement.



Une comptabilité et un soutien simplifiés.

Fini les factures multiples et les numéros différents à appeler pour obtenir de l’aide. Avec un chargé de compte attitré, nos clients bénéficient d’opérations rationalisées et d’un soutien irréprochable, de sorte que leurs besoins en matière de PDV, de matériel et de paiements sont tous regroupés sous un même toit.



La production de rapports en toute simplicité permet de gagner du temps et de réduire le risque de fraude et d’erreurs manuelles.

Les clients disposeront désormais d’une seule feuille de rapports consolidée, ce qui leur permettra d’économiser des heures de rapprochement par semaine. Le risque d’erreurs est également réduit, car les rapports sont plus précis et le personnel a moins de tâches manuelles à accomplir.



Des lancements de produits plus rapides qui aideront les entreprises à se développer.

Lightspeed consacre ses ressources dans de nouvelles fonctionnalités, des analyses et des données qui aideront les clients à développer leurs activités, à gagner du temps et à avoir l’esprit tranquille. Concentrer nos efforts dans une offre de paiement unique a accéléré la vitesse de déploiement et engendré une variété d’améliorations au cours du dernier trimestre, notamment les dépôts de paiement instantanés et le jour suivant2, l’option Taper pour payer sur iPhone, ainsi que des bonifications à Capital Lightspeed.

Ultimement, l’adoption de la plateforme intégrée PDV et Paiements Lightspeed signifie que les commerçants disposent de plus de temps pour se concentrer sur l’amélioration de leur expérience client, et qu’ils profitent de meilleures données pour stimuler la croissance de leur entreprise. Les clients intéressés par la promesse d’égaler ou surpasser de Lightspeed peuvent en savoir plus en visitant nos sites web Lightspeed pour détaillants ou Lightspeed pour restaurateurs , ou en contactant l’équipe de soutien de la Société au 1 844 799-5773.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias



Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

1 Les détails complets de la politique « d’égaler ou surpasser » de Lightspeed sont disponibles ici .

2 Les délais de versements de paiement dépendent du type d’entreprise (commerces de détail ou restaurants). Les versements de paiement instantanés sont actuellement seulement disponibles pour les clients des États-Unis.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f9f4f15-4fc7-4159-885b-349d1b00ea70/fr