Visa et BMO étendent les options de paiement flexibles au Canada avec les programmes de versements échelonnés

Les titulaires de carte de crédit BMO admissibles pourront bientôt choisir l'option Versements activés par Visa au moment de régler leurs achats en magasin et en ligne chez les marchands participants au Canada.

TORONTO, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Visa et BMO ont annoncé une nouvelle collaboration qui permettra aux titulaires de cartes de crédit BMO admissibles d'avoir accès au service Paiements échelonnés offert par Visa. Cette solution de paiement pratique, qui devrait être lancée en 2024, permet aux consommateurs de convertir des achats admissibles en paiements plus petits et égaux effectués au cours d'une période définie. BMO sera le dernier émetteur canadien à lancer des versements avec Visa depuis le lancement de son produit en 2021.



« Visa est ravi d'étendre son programme de versements en collaboration avec BMO, et de pouvoir ainsi offrir à un plus grand nombre de Canadiens des options de paiement accrues et un meilleur contrôle de leur budget », a déclaré Dan Iwachiw, vice-président et chef de produit de Visa Canada. « À mesure que le besoin d'options de paiement flexibles continue de croître à l'échelle mondiale, nous nous engageons à faire progresser l'expérience bancaire et de paiement pour les Canadiens et les commerçants afin de répondre à leurs besoins en constante évolution. »

Le lancement s'étendra à BMO PaySmart™, la solution de plan de paiement échelonné par carte de crédit après achat de BMO. Avec BMO PaySmart™, les clients peuvent faire des achats en personne ou en ligne et, par la suite, convertir les achats éligibles en paiements échelonnés par le biais des Services bancaires en ligne de BMO. Les clients peuvent alors effectuer leurs paiements échelonnés dans le cadre de leurs paiements mensuels par carte de crédit. Dans un contexte d'incertitude économique, les clients peuvent se tourner vers BMO PaySmart™ pour garder le contrôle de leurs finances en effectuant des paiements plus petits et plus prévisibles.

Cette nouvelle offre permettra aux clients de choisir facilement une option de paiement échelonné adaptée à leur budget au moment de l'achat chez les commerçants participants. Comme pour tout plan de versements BMO PaySmart ™, les clients peuvent ensuite consulter et gérer ces plans par l'intermédiaire des Services bancaires en ligne de BMO.

« La popularité des plans de paiement échelonné pour les achats par carte de crédit continue de croître au Canada, et nous sommes heureux de collaborer avec Visa pour offrir des caractéristiques novatrices aux clients de la carte de crédit BMO au Canada », a déclaré Andras Lazar, vice-président des produits, des partenariats et de l'innovation chez BMO. « Cette nouvelle option s'appuie sur BMO PaySmart™ et offre aux clients une plus grande flexibilité et une plus grande commodité qui leur permettent de faire de réels progrès financiers. »

Les paiements échelonnés activés par Visa offrent aux émetteurs, aux entreprises de traitement et aux commerçants une option de paiement échelonné pour leurs clients. Pour plus d'informations sur les paiements échelonnés avec Visa, visitez : Visa.ca/triments .

Pour tout complément d'information sur BMO PaySmart™, rendez-vous sur BMO.com/paysmart .

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce à un réseau de paiements à la fois innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de connaître le succès. Nous pensons que les économies doivent être accessibles à tous, et considérons que leur accès est fondamental pour l'avenir de la circulation de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com

À propos de BMO Financial Group

BMO Financial Group est la huitième plus grande banque d'Amérique du Nord en termes d'actifs, avec un total d'actifs de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023. Au service de ses clients depuis plus de 200 ans, BMO forme une équipe diversifiée d'employés très engagés qui offrent une vaste gamme de produits et de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine, de marchés mondiaux et de services d'investissement à plus de 13 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés à l'échelle mondiale. Animé par le seul objectif de « développer de manière audacieuse le bien dans le monde des affaires et de la vie », BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à progresser vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Personne-ressource pour les médias :

Tracy Truong, Visa Canada

trtruong@visa.com