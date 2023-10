Eine Botschaft pro Menschlichkeit und Nächstenliebe – über einen Roman, der gerade in dieser Zeit wertvoll ist

Ein einzigartiger Roman, der einen ganz anderen Blick auf Migration entstehen lässt.

Wie auch immer man selbst zu den Geschehnissen um Flucht und Asyl politisch stehen mag, aber selbst die größten Gegner können das unverhandelbare Quantum Humanität und moralische Überlegung nicht in Abrede stellen. Menschlichkeit und Moral bleiben im Kern der Sache nämlich unantastbar, auch wenn im Namen dieser z.T. dramatische Fehlentwicklungen zu beobachten sind. Ein bereits Anfang 2015 veröffentlichter Roman begegnet dem Thema auf eine besondere Weise. Und er bleibt dabei sogar komplett unpolitisch. Vielleicht macht das den I-Punkt aus, dass gerade jetzt dieses Buch so empfehlenswert ist.

Der Roman „Das Kontingent“, von Stefan G. Rohr, ist zunächst wohl als waschechter Thriller gedacht gewesen. Doch es scheint so, als hätte er sich bei der Fortentwicklung des Plots zu einer tiefgründigeren Sendung entschieden als nur zu reiner Spannung und Abwechslung. Es ist auf diese Weise ein ganz besonders lesenswertes Buch entstanden, welches – zunächst luftig-locker beginnend – mit verspielter Schwerelosigkeit eine kauzige Komödie vermuten lässt. Diese aber wandelt sich schon nach kurzer Zeit nicht nur in ein internationales Abenteuer mit trickreichen, gewagten und nicht selten atemberaubenden Geschehnissen, der Autor lässt seine Leserschaft tief in eine wohl fast allen bis hierhin unbekannte Welt tauchen, in der die Flucht vor islamistischem Mord und Terror das Leben der Menschen bestimmt. Mit erstaunlichen Detailkenntnissen um Hintergründe, Orte, Zeitgeschehen bis hin zu kriminellen Machenschaften, beweist er seine vorausgegangene, umfangreiche Recherchearbeit. Ohne diese wäre dieses Buch weder glaubwürdig, noch ließe es einen derart plastischen Realitätsbezug herstellen.

Vor allem aber erhalten Flucht und damit auch das Streben nach Asyl durch diesen Roman ein ungewohntes Gesicht. Der Autor nimmt die Lesenden zu deren persönlicher Augenscheinnahme an alle Orte des Geschehens mit. Nichts für schwache Nerven, denn es geht in die unter Beschuss stehenden syrischen Ruinen, hinein in die Häuserkämpfe von Aleppo, auf die IS-kontrollierten Straßen in Richtung der türkischen Grenze, in die überfluteten Flüchtlingsläger. Die Lesenden treffen dabei auf bestechliche Polizisten und Diplomaten, Fälscher, skrupellose Mordgesellen und zu allem bereite Schleuser, die der Autor ebenso schonungslos zeigt wie Helfer, die sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens in den Dienst der Humanität stellen.

Neben der sehr kurzweiligen Unterhaltung sendet der Autor in seinem ersten von heute bereits sieben Werken vor allem aber eine wunderbare Botschaft pro Menschlichkeit und Nächstenliebe. Und gerade das ist nicht nur wegen der aktuellen internationalen Geschehnisse von großer Wichtigkeit. Diese Botschaft hat den Anspruch auf Dauerhaftigkeit. Nur wird sie allzu oft ignoriert.

Das Kontingent – Roman von Stefan G. Rohr; ISBN 978-3-7427-0040-7 (14,99 €, 472 Seiten; auch als eBook)

