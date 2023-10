Les Canadiens se disent préoccupés par les factures à payer, l’endettement et la protection des données

Le sondage d’Equifax Canada révèle des perspectives de consommation sur le plan du logement et de la sensibilisation au crédit à l’approche du Mois de la littératie financière

TORONTO, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un sondage auprès des consommateurs mené par Equifax Canada en prévision du Mois de la littératie financière, qui aura lieu en novembre, a révélé que les consommateurs canadiens s’inquiètent de leur capacité à payer leurs factures à temps, à gérer leurs dettes et à protéger leurs données financières personnelles. Près de la moitié des répondants ont indiqué qu’ils n’ont jamais eu d’éducation financière.



Voici les principales constatations du sondage :

Les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans sont plus susceptibles d’utiliser les médias sociaux à des fins d’éducation financière (42 % contre 22 % de l’ensemble des répondants).

36 % des jeunes adultes ont déclaré avoir manqué un paiement de facture cette année, comparativement à 23 % de l’ensemble des répondants.

52 % des répondants âgés de 18 à 34 ans éprouvent de l’anxiété au sujet de leur endettement personnel, ce qui est nettement supérieur à la moyenne globale de 39 % des autres répondants.

45 % des répondants s’inquiètent du remboursement de leurs dettes (prêts hypothécaires, prêts étudiants), mais seulement 18 % ont sollicité l’aide de professionnels pour gérer leurs dettes.

32 % des Canadiens interrogés ne consultent jamais leur dossier de crédit. Or, la vérification du dossier de crédit est l’une des meilleures façons de repérer rapidement le vol d’identité.

« L’éducation financière est la pierre angulaire de la résilience financière. Elle aide les gens à prendre des décisions financières éclairées et à protéger leur bien-être », a déclaré Julie Kuzmic, chef principale de la conformité pour la défense des droits des consommateurs à Equifax Canada. « Nous devons parler davantage d’argent afin que les Canadiens de tous âges et de tous milieux puissent renforcer leur résilience financière. À Equifax, nous savons que de telles connaissances peuvent jouer un rôle déterminant dans l’obtention d’une carte de crédit, d’un prêt hypothécaire ou d’un logement locatif, et nous offrons une vaste gamme de produits et de ressources sur notre site Web pour renforcer la culture financière des gens, les renseigner sur la protection contre la fraude et les dossiers de crédit. »

PRÉOCCUPATIONS EN LIEN AVEC LE LOGEMENT

L’abordabilité des logements est une préoccupation majeure : 86 % des répondants ont déclaré que les gouvernements devraient en faire davantage pour régler le problème. De plus, 36 % ont dit craindre que leur prêt hypothécaire soit renouvelé à un taux d’intérêt supérieur à leurs moyens, ce qui pourrait laisser entrevoir des difficultés financières futures. Les données montrent également que 31 % des répondants ont dû trouver un revenu supplémentaire pour absorber la hausse de leurs paiements hypothécaires ou de leur loyer, et que 35 % s’inquiètent de leur sécurité d’emploi. De plus, 19 % ont indiqué être dans une situation financière précaire et ressentent le besoin de déménager en raison de problèmes d’abordabilité, ce qui souligne le besoin urgent de trouver des solutions à l’abordabilité des logements. La moitié des Canadiens interrogés (52 %) s’entendent pour dire que les nouveaux arrivants ont de la difficulté à trouver un logement parce qu’ils n’ont pas d’antécédents de crédit.

STRESS FINANCIER

Les jeunes adultes au Canada semblent ressentir davantage les difficultés financières comparativement à leurs homologues plus âgés. Le sondage a révélé que 52 % des répondants âgés de 18 à 34 ans éprouvent de l’anxiété au sujet de leur endettement personnel, ce qui est nettement supérieur à la moyenne globale de 39 % chez les autres répondants. Ils sont également plus susceptibles d’explorer les « petits boulots » (69 % contre 47 %) ou d’envisager à occuper un deuxième voire un troisième emploi (48 % contre 30 %) pour augmenter leur revenu et s’acquitter de leurs obligations financières. Les préoccupations au sujet de la retraite sont également très présentes dans ce groupe d’âge, dans une proportion de 68 %.

« Comme nous l’avons partagé dans notre récent rapport trimestriel Pouls du marché sur les tendances du crédit au 2e trimestre, il est très facile de s’endetter, surtout dans le climat économique actuel », a déclaré Mme Kuzmic. Il est essentiel de surveiller votre dossier et votre pointage de crédit à mesure que votre niveau d’endettement fluctue pour gérer votre bien-être financier et accéder à du financement maintenant et dans le futur. »

PROTECTION DES DONNÉES ET SENSIBILISATION AU CRÉDIT

Chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans, 32 % estiment qu’il est peu probable qu’ils deviennent victimes d’un vol d’identité, comparativement à 19 % de l’ensemble des répondants. De plus, les jeunes adultes interrogés ont déclaré qu’ils sont moins susceptibles d’installer un logiciel antivirus à jour sur leur ordinateur (61 % contre 72 % de la population générale). Sur une note plus positive, les jeunes adultes vérifient plus régulièrement leur dossier de crédit (68 % contre 62 % de l’ensemble des répondants).

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du crédit et les façons de protéger leur identité, les consommateurs sont invités à visiter le Centre d’éducation d’Equifax Canada . Ce site permet aux consommateurs canadiens de se familiariser avec les différents facteurs pouvant avoir une incidence sur leurs pointages de crédit, et il offre des ressources pour les aider à améliorer leur résilience financière.

* Un sondage en ligne a été réalisé du 15 au 18 septembre 2023 auprès de 1 564 Canadiens au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d’erreur pour ce sondage était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte 14 000 employés partout dans le monde. Elle exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .

Personnes-ressources pour les médias :