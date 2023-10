Agency NP Digital breidt uit naar Nederland onder leiding van Joris Garritsen als Managing Director

Het digital marketingbureau van succesvolle online-ondernemer Neil Patel speelt hiermee in op de toenemende internationale vraag.

AMSTERDAM, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het internationale digital marketingbureau NP Digital, opgericht door online-ondernemer Neil Patel, kondigt met trots de opening aan van het nieuwste Europese kantoor in Nederland. Deze uitbreiding markeert het vijfde nieuwe kantoor van NP Digital in Europa in een half jaar tijd. Het bureau komt voort uit de digitale platforms van Patel, waarvan het blog maandelijks meer dan 10 miljoen bezoekers trekt, het YouTube-kanaal 1,2 miljoen abonnees telt en de maandelijkse podcast door ruim 2 miljoen mensen wordt beluisterd. Daarnaast heeft hij diverse toonaangevende marketingtechnologie op de markt gebracht, waaronder Ubersuggest, Answer the Public en Ads Grader.



NP Digital biedt een scala aan diensten, waaronder SEO, UX/UI-design, e-commerce ondersteuning, CRO-optimalisatie en paid digital. De afgelopen jaren is de expansie ND Digital in een stroomversnelling gekomen, door onder andere snel en effectief in te spelen op AI. Het bedrijf was daar al veel langer mee bezig en dat bood ze een voorsprong. De diensten zijn nauw afgestemd op de markt die sterk wordt beïnvloed door de opkomst van AI en uitdagingen op het gebied van gebruikersgegevens.

De Nederlandse markt wordt geleid door Joris Garritsen, die als Managing Director ruime ervaring met zich meebrengt op het gebied van strategie, mediaplanning, innovatie en digitale transformatie. Voorafgaand aan deze rol leidde hij tech- en datalabel choreograph bij GroupM/WPP en was hij bij EssenceMediacom verantwoordelijk voor de digitale dienstverlening en de integratie met The Greenhouse Group.

Mike Gullaksen, CEO van NP Digital: "Dit jaar hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in de uitbreiding van onze diensten in Europa, en de opening van ons kantoor in Nederland onder leiding van Joris, is een logische vervolgstap. Hij kent het Nederlandse digitale landschap als geen ander en heeft zich bewezen op het gebied van transformatie en serviceontwikkeling. In een tijd waarin steeds meer Nederlandse merken te maken hebben met nieuwe technologieën en veranderende data-mogelijkheden, kunnen ze vanaf nu bij ons een sterke partner vinden om innovatie te stimuleren en te ondersteunen bij hun marketingtransformatie."

“Het digitale medialandschap is zeer divers geworden en ontwikkelt zich razendsnel. Er ontstaan hierdoor waanzinnige kansen en uitdagingen tegelijk. We zullen zwaar inzetten op diensten rond owned en earned media. Daar is veel winst te pakken. We zien dat SEO en Organic (zoekmachineoptimalisatie op alle platformen) hard aan het veranderen is en steeds dichter tegen UX en CRO aankruipt. Om binnen deze omgeving te winnen, zullen teams met een performance mindset een langetermijnstrategie moeten najagen. Voor merken groeit hiermee de vraag naar specifieke kennis, en dat is waar NP Digital excelleert. Aldus Garritsen. Daarnaast zijn kennisdeling en open source belangrijke assets van NP Digital. Zo is het bureau ook ontstaan. Mensen vroegen Neil of hij ze met zijn visie en tooling kon helpen met het verder ontwikkelen van digitale marketinginitiatieven.

Naast de internationale expansie ontving NP Digital eerder dit jaar de prijs voor Performance Marketing Agency of the Year tijdens de Performance Marketing World Global Awards 2023.

Over NP Digital:

NP Digital is een toonaangevend performance marketingbureau dat zich richt op challenger brands in het enterprise- en mid-market segment. Met eigen technologiedivisie en platform Ubersuggest, wordt NP Digital beschouwd als een van de snelst groeiende en meest bekroonde performance marketingbureaus. NP Digital blijft zich onderscheiden door het aanbieden van gratis educatieve content en marketingtechnologie. Klanten omvatten enkele van 's werelds meest prominente Fortune 500-merken en middelgrote DTC-organisaties. NP Digital is wereldwijd actief met meer dan 750 medewerkers.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e7b2867-785c-42c0-ac9b-168df245b338/nl

Kimberly Deese

kdeese@npdigital.com