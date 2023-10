Mohawk Industries informa de los resultados del tercer trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy una pérdida neta en el tercer trimestre de 2023 de 760 millones de dólares estadounidenses y una pérdida por acción de 11,94 dólares estadounidenses, debido al impacto de cargos por deterioro no monetarios de 876 millones de dólares estadounidenses. La capitalización de mercado actual de la Empresa, junto con unas condiciones macroeconómicas que siguen siendo complicadas y unos tipos de descuento más elevados, provocaron una revisión de su fondo de comercio y de sus saldos de activos intangibles, dando lugar a dichos cargos por deterioro. Los beneficios netos ajustados se situaron en 174 millones de dólares estadounidenses, y los beneficios ajustados por acción (BPA) en 2,72 dólares estadounidenses, excluyendo los cargos por deterioro y otros gastos no recurrentes. Las ventas netas del tercer trimestre de 2023 se situaron en 2.800 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 5,2% en términos declarados y del 8,1% en términos heredados de divisa y días constantes en comparación con el año anterior. Durante el tercer trimestre de 2022, la Empresa registró unas ventas netas de 2.900 millones de dólares estadounidenses, una pérdida neta de 534 millones de dólares estadounidenses y una pérdida por acción de 8,40 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 212 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 3,34 dólares estadounidenses, excluidos los cargos por deterioro y otros gastos no recurrentes.



En el periodo de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2023, la Empresa registró una pérdida neta y una pérdida por acción de 579 millones de dólares estadounidenses y 9,10 dólares estadounidenses, respectivamente. Los beneficios netos ajustados fueron de 462 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 7,23 dólares estadounidenses, excluidos los cargos por deterioro y otros gastos no recurrentes. En los nueve primeros meses de 2023, las ventas netas se situaron en 8.500 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 6,2% en términos declarados y del 8,7% en términos heredados de divisa y días constantes en comparación con el año anterior. En el periodo de nueve meses que finalizó el 1 de octubre de 2022, la Empresa registró unas ventas netas de 9.100 millones de dólares estadounidenses, una pérdida neta de 8 millones de dólares estadounidenses y una pérdida por acción de 0,13 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 739 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 11,56 dólares estadounidenses, excluidos los cargos por deterioro y otros gastos no recurrentes.

En relación con los resultados de la Empresa en el tercer trimestre, el presidente y consejero delegado, Jeff Lorberbaum, ha señalado: «Nuestros resultados del trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas, ya que nuestro sector se enfrentó a continuas presiones en todas las regiones, principalmente debido a la limitación de las inversiones residenciales y a una mayor restricción del gasto discrecional de los consumidores. Nuestros resultados en el tercer trimestre se han visto afectados estacionalmente por las vacaciones en Europa, lo que ha reducido nuestras ventas y beneficios con respecto al trimestre anterior. La reducción de los costes de los materiales y de la energía compensó el descenso tanto de los precios como del mix. También nos enfrentamos a efectos negativos de los tipos de cambio de aproximadamente 20 millones de dólares estadounidenses sobre los ingresos de explotación o 0,25 dólares estadounidenses sobre el BPA. En el conjunto de nuestra actividad, nos beneficiamos de las reducciones de costes, las iniciativas de productividad y los menores costes de los insumos. Estamos gestionando nuestro capital circulante y generamos un fuerte flujo de efectivo disponible de 385 millones de dólares estadounidenses en el trimestre y de 660 millones en lo que va de año.

Durante el trimestre, los bancos centrales de todo el mundo siguieron subiendo los tipos de interés para ralentizar sus economías y reducir la inflación. Sus acciones están afectando a la nueva construcción y a la rehabilitación tanto en el canal residencial como en el comercial, posponiendo el gasto en nuevos proyectos. En EE. UU., los tipos hipotecarios han subido a su nivel más alto en más de dos décadas, lo que ha frenado el mercado inmobiliario y limitado la actividad de reformas de viviendas. En Europa, los consumidores están posponiendo las grandes compras, como los revestimientos de suelos, como consecuencia del aumento de los costes energéticos, la inflación y la incertidumbre debida a la guerra en Ucrania. Nuestro sector se enfrenta a un mayor impacto de estas presiones que otros sectores, dado que la mayoría de las compras de revestimientos de suelos pueden aplazarse. Ante los elevados costes fijos necesarios para producir suelos, la competencia se intensifica a medida que el sector se ralentiza y los participantes intentan aumentar sus ventas para maximizar la absorción. En consecuencia, nuestros precios medios de venta y nuestro mix han disminuido, aunque el impacto se ha visto compensado por la reducción de los costes de materiales y energía, los beneficios de la reestructuración y las mejoras en los procesos.

Los plazos previstos para la recuperación del sector inmobiliario siguen aplazándose, y estamos gestionando al máximo la actividad para optimizar nuestros resultados y el flujo de efectivo hasta que se produzca. Estamos tomando medidas para aumentar nuestros volúmenes al tiempo que gestionamos los márgenes y los gastos operativos. Hemos lanzado colecciones diferenciadas, introducido selectivamente promociones y ampliado nuestra participación en el canal de nueva construcción. Para mejorar aún más nuestra competitividad, cerraremos la producción de cerámica obsoleta en Italia y estamos convirtiendo nuestra producción estadounidense de LVT rígido en un proceso de extrusión directa. Estas iniciativas de reestructuración darán lugar a un gasto no recurrente de aproximadamente 55 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 50 millones no serán en efectivo. Una vez llevadas a cabo, estas iniciativas deberían mejorar nuestra rentabilidad en 30 millones de dólares estadounidenses al año, gracias a la mejora de nuestra productividad, la reducción de nuestros costes de fabricación y la optimización de nuestra flexibilidad de producción.

Nuestras ampliaciones europeas en aislamiento y baldosas de porcelana están actualmente operativas, y nuestros proyectos de laminados premium y LVT en EE. UU. prosiguen su puesta en marcha. La ampliación de la producción de laminados en Europa y de encimeras de cuarzo en EE. UU. debería comenzar en la segunda mitad de 2024. A medida que avanza la integración de nuestras adquisiciones en México y Brasil, hemos consolidado la dirección general, las ventas y los servicios administrativos, a la vez que hemos mejorado la oferta de productos, la eficiencia operativa y la base de clientes de las empresas. Aunque los mercados mexicano y brasileño están experimentando una reducción de la demanda y de los márgenes, prevemos obtener beneficios adicionales de nuestras adquisiciones a medida que estos mercados se recuperen.

En el tercer trimestre, el segmento de cerámica mundial registró un descenso de las ventas netas del 0,5% en términos declarados, o del 6,0% en términos heredados de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue negativo en un 32,5% en términos declarados, o del 8,0% en términos ajustados como resultado de una combinación desfavorable de precios y productos, cierres temporales de plantas, volúmenes reducidos y efectos negativos de los tipos de cambio, parcialmente compensados por las ganancias de productividad. Nuestra actividad de cerámica en EE. UU. obtuvo mejores resultados gracias a la introducción de productos innovadores y a unos niveles de servicio más elevados. De este modo, ampliamos nuestras posiciones en los canales de construcción de nuevas viviendas y comercial. Nuestras inversiones en nueva tecnología de decoración, pulido y mosaicos están ofreciendo alternativas nacionales a la cerámica importada de primera calidad. Para seguir aumentando nuestras ventas de encimeras de cuarzo, estamos presentando colecciones más elegantes fabricadas con nuevas tecnologías que aportan mayor valor. En Europa, el comercio minorista y las nuevas construcciones se están viendo afectados por la incertidumbre económica. Como medida para ganar ventas, estamos respondiendo con promociones de precios específicas por geografía y canal. Los precios del gas natural han bajado más de un 80% desde su máximo, y hemos reajustado nuestros precios para adaptarlos a los costes energéticos. Las ventas de nuestras losas de porcelana premium siguen creciendo, y estamos optimizando nuestra reciente ampliación de capacidad. En Latinoamérica, hemos reducido nuestras estructuras de costes para adaptarnos a unos mercados más lentos y competitivos, siendo México el menos afectado. A medida que integramos nuestras adquisiciones, estamos obteniendo compromisos de clientes para ampliar las ventas en todos los canales y niveles de precios utilizando la cartera de productos combinada.

En el tercer trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo disminuyeron un 2,6% en términos declarados, o un 5,0% en términos heredados de divisa constante. El margen operativo del segmento fue negativo en un 22,4% en términos declarados, o del 10,9% en términos ajustados, mejorando con respecto al año anterior al beneficiarse de las materias primas, la energía y un menor tiempo de inactividad, compensando el precio desfavorable, el mix y el cambio de divisas. Las láminas de vinilo siguen superando a otras categorías de suelos, y hemos aumentado la producción para satisfacer la creciente demanda. Nuestras ventas de laminado y LVT están sufriendo la presión de un mercado más débil, por lo que estamos introduciendo nuevos productos, acciones de comercialización y promociones puntuales para optimizar los volúmenes. Hemos acometido la reestructuración con el fin de apoyar la conversión de nuestra oferta de LVT residenciales de núcleos flexibles a núcleos rígidos, lo que está repercutiendo positivamente en las ventas. Nuestro negocio de paneles se ha ralentizado debido al descenso de la actividad de reformas, los proyectos de construcción y la demanda industrial. Las ventas de nuestras colecciones de paneles HPL de mayor margen están creciendo a medida que se amplía nuestra base de clientes. En el tercer trimestre mejoró nuestro volumen de aislamiento y nuestros márgenes se mantuvieron a nivel del año pasado. Los precios del sector del aislamiento han bajado junto con los costes de los insumos, con variaciones regionales causadas por la entrada en funcionamiento de nuevas plantas. En Australia y Nueva Zelanda, la actividad del sector se ralentizó durante el trimestre, y nuestras ventas en ambos países descendieron ligeramente. Para aumentar las ventas y proteger nuestros márgenes, estamos incorporando colecciones mejoradas en todas las categorías de fibras, potenciando la comercialización de nuestros productos de gama alta e implementando promociones específicas para satisfacer la evolución de la demanda.

En el tercer trimestre, las ventas de nuestro segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica descendieron un 11,7% en términos declarados o un 12,2% en términos heredados. El margen operativo del segmento fue negativo en un 17,4% en términos declarados, o del 8,1% en términos ajustados como resultado de una combinación desfavorable de precios y productos, un volumen reducido y una menor productividad debido a la infrautilización de los activos de la planta, parcialmente compensados por una menor inflación. La competencia aumentó en todas las categorías de productos y, de cara a mejorar las ventas, seguimos invirtiendo en nuevos productos y sistemas de comercialización para ampliar nuestra presencia minorista. También aumentamos nuestra participación en el canal de construcción de viviendas nuevas con constructores regionales y nacionales. Estamos poniendo en marcha numerosos proyectos para reducir costes, mejorar la eficiencia y maximizar la utilización de materiales. En moquetas residenciales, para mejorar nuestra mezcla, estamos ampliando nuestras colecciones premium, que ofrecen un estilo y unas características de calidad superior. En cuanto a los propietarios preocupados por el valor, estamos aumentando nuestra oferta de poliéster reciclado respetuoso con el medio ambiente. Nuestras colecciones de láminas de vinilo siguen teniendo una buena acogida entre los consumidores con un presupuesto ajustado. Como alternativa a los productos LVT a base de PVC, hemos introducido un nuevo núcleo de polímero elástico más respetuoso con el medio ambiente y resistente a los arañazos. Seguimos aumentando nuestra producción de LVT en la costa oeste y el nuevo proceso de extrusión en Georgia, y se prevé que, en el primer trimestre de 2024, ambos estén plenamente operativos. Estamos ampliando la distribución de laminados en los canales minorista y de la construcción, y nuestras nuevas colecciones de laminados han sido bien acogidas, dado que los consumidores buscan efectos visuales de primera calidad a precios accesibles.

En el actual entorno de recesión del sector, estamos gestionando los aspectos controlables de nuestro negocio al tiempo que nos ajustamos a las condiciones del mercado regional. En todos nuestros ámbitos geográficos, los elevados tipos de interés y la persistente inflación están restringiendo el gasto discrecional de los consumidores, lo que se traduce en el aplazamiento de los proyectos de reforma y la compra de nuevas viviendas. Las inversiones comerciales están empezando a disminuir a causa de presiones similares por el deterioro de la confianza empresarial. La competencia para conseguir ventas que permitan utilizar la capacidad de las plantas está aumentando en todos nuestros mercados, y la reducción de los costes de los insumos debería compensar el impacto. Mediante productos y acciones de comercialización mejorados, promociones selectivas y una mayor participación en los canales de venta con mejores resultados, conseguimos maximizar nuestros volúmenes al tiempo que gestionamos nuestros márgenes y gastos de explotación. De forma global, estamos implementando iniciativas de productividad, reducción de costes y reestructuración para reducir nuestros gastos y mejorar nuestros resultados. Seguimos gestionando nuestro capital circulante para optimizar nuestro flujo de efectivo. Según nuestras previsiones, los tipos de cambio seguirán siendo un factor negativo para los beneficios. Habida cuenta de estos factores, prevemos que nuestros BPA ajustados del cuarto trimestre serán de entre 1,80´y 1,90 dólares estadounidenses, sin incluir los gastos no recurrentes. Por tanto, nuestro BPA ajustado correspondiente al ejercicio completo de 2023 debería ser superior a 9,00 dólares estadounidenses.

Históricamente, el sector de los suelos experimenta mayores picos y caídas cíclicas que otros productos de construcción debido a su carácter aplazable. Los fundamentales de nuestra actividad siguen siendo sólidos y, cuando el sector se recupere, nos beneficiaremos de una importante demanda acumulada. Teniendo en cuenta el envejecimiento del parque inmobiliario estadounidense, más del 80% de los propietarios de viviendas que respondieron a encuestas recientes de JP Morgan indicaron que tienen previstos proyectos de reforma a corto plazo. Por otra parte, en los próximos años, la construcción de nuevas viviendas será muy necesaria, después de varios años en los que la construcción ha ido por detrás de la demanda. La actividad comercial se expandirá a medida que mejoren las perspectivas económicas. Mohawk, en su calidad de mayor proveedor de suelos del mundo, está bien posicionada para aprovechar estas oportunidades».

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. En la última década, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las declaraciones en los párrafos anteriores, particularmente aquellas que anticipan el desempeño futuro, las perspectivas comerciales, las estrategias de crecimiento y operativas y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera» y «estima» o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». Para esas declaraciones, Mohawk exige la protección legal para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes podrían hacer que los resultados futuros difieran: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de los fletes, las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, fluctuaciones monetarias, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19, cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la Empresa desarrolla su actividad y otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, consulte http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2023-earnings-call. Para participar en la conferencia telefónica por teléfono, regístrese con antelación en https://dpregister.com/sreg/4129026795/18d03660587a8 para recibir un número de identificación personal único o marque el 1-833-630-1962 para EE. UU./Canadá y el 1-412-317-1843 para llamadas internacionales/locales el día de la conferencia para recibir la ayuda de un operador. La reproducción de la conferencia estará disponible hasta el viernes, 24 de noviembre de 2023, marcando el 1-877-344-7529 para llamadas desde EE. UU./Canadá y el 1-412-317-0088 para llamadas internacionales/locales e introduciendo el código de acceso #9747702.









MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Cost of sales 2,074,179 2,203,878 6,455,479 6,697,404 Gross profit 692,007 713,661 2,067,358 2,388,986 Selling, general and administrative expenses 549,641 523,479 1,646,156 1,510,076 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Operating income (loss) (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Interest expense 20,144 13,797 60,138 37,337 Other (income), net (8,551 ) (1,242 ) (6,902 ) (1,622 ) Earnings (loss) before income taxes (745,335 ) (518,144 ) (508,142 ) 147,424 Income tax expense 14,954 15,569 70,657 155,193 Net earnings (loss) including noncontrolling interests (760,289 ) (533,713 ) (578,799 ) (7,769 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests 170 256 205 440 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – basic 63,682 63,534 63,648 63,923 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,682 63,534 63,648 63,923

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net cash provided by operating activities $ 512,034 224,774 1,032,907 427,435 Less: Capital expenditures 127,419 150,044 372,565 430,084 Free cash flow $ 384,615 74,730 660,342 (2,649 ) Depreciation and amortization $ 149,570 153,466 476,112 436,449

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 518,452 326,971 Short-term investments — 110,000 Receivables, net 1,943,147 2,003,261 Inventories 2,519,709 2,900,116 Prepaid expenses and other current assets 523,017 513,981 Total current assets 5,504,325 5,854,329 Property, plant and equipment, net 4,788,825 4,524,536 Right of use operating lease assets 404,477 400,412 Goodwill 1,125,434 1,827,968 Intangible assets, net 854,427 823,100 Deferred income taxes and other non-current assets 461,007 370,689 Total assets $ 13,138,495 13,801,034 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 1,542,139 Accounts payable and accrued expenses 2,159,499 2,256,097 Current operating lease liabilities 106,378 106,511 Total current liabilities 3,188,574 3,904,747 Long-term debt, less current portion 1,675,590 1,019,984 Non-current operating lease liabilities 314,984 306,617 Deferred income taxes and other long-term liabilities 687,957 744,629 Total liabilities 5,867,105 5,975,977 Total stockholders' equity 7,271,390 7,825,057 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,138,495 13,801,034

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,091,672 1,096,656 3,306,368 3,319,982 Flooring NA 962,222 1,089,634 2,917,337 3,261,082 Flooring ROW 712,292 731,249 2,299,132 2,505,326 Consolidated net sales $ 2,766,186 2,917,539 $ 8,522,837 9,086,390 Operating income (loss): Global Ceramic $ (355,304 ) (559,706 ) (207,953 ) (305,099 ) Flooring NA (166,973 ) 64,672 (131,787 ) 260,026 Flooring ROW (159,569 ) 45,508 2,590 304,265 Corporate and intersegment eliminations (51,896 ) (56,063 ) (117,756 ) (76,053 ) Consolidated operating income (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Assets: Global Ceramic $ 4,905,861 4,866,822 Flooring NA 3,911,708 4,490,502 Flooring ROW 3,857,628 4,036,675 Corporate and intersegment eliminations 463,298 407,035 Consolidated assets $ 13,138,495 13,801,034

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 120,732 38,118 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 4,476 1,544 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 92,476 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — (2,850 ) 7,324 Income taxes – reversal of uncertain tax position 1,890 — 2,850 (7,324 ) Income taxes – impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (12,838 ) (10,168 ) (12,838 ) (10,168 ) Income tax effect of adjusting items (19,594 ) (20,487 ) (40,234 ) (23,291 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173,657 212,008 461,716 738,765 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 3.34 7.23 11.56 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,934 63,534 63,883 63,923

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) September 30, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 Long-term debt, less current portion 1,675,590 Total debt 2,598,287 Less: Cash and cash equivalents 518,452 Net debt $ 2,079,835

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) December 31,2022 April 1,2023 July 1,2023 September 30,2023 September 30,2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 33,552 80,276 101,214 (760,289 ) (545,247 ) Interest expense 14,601 17,137 22,857 20,144 74,739 Income tax expense 2,917 28,943 26,760 14,954 73,574 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (96 ) (38 ) 3 (170 ) (301 ) Depreciation and amortization(1) 159,014 169,909 156,633 149,570 635,126 EBITDA 209,988 296,227 307,467 (575,791 ) 237,891 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,875 8,971 33,682 47,606 124,134 Inventory step-up from purchase accounting 1,218 3,305 1,276 (105 ) 5,694 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 876,108 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 990 48,022 43,464 101,707 Release of indemnification asset (89 ) (857 ) (103 ) (1,890 ) (2,939 ) Adjusted EBITDA $ 254,223 308,636 390,344 389,392 1,342,595 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1) Includes accelerated depreciation of $15,915 for Q4 2022, $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023 and ($525) for Q3 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Adjustment for constant shipping days 2,473 — 18,829 — Adjustment for constant exchange rates 11,230 — 61,566 — Adjustment for acquisition volume (97,312 ) — (306,349 ) — Adjusted net sales $ 2,682,577 2,917,539 8,296,883 9,086,390

Three Months Ended September 30, 2023 October 1, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,091,672 1,096,656 Adjustment for constant shipping days 2,472 — Adjustment for constant exchange rates 19,362 — Adjustment for acquisition volume (82,571 ) — Adjusted net sales $ 1,030,935 1,096,656 Flooring NA Net sales $ 962,222 1,089,634 Adjustment for acquisition volume (5,233 ) — Adjusted net sales $ 956,989 1,089,634

Flooring ROW Net sales $ 712,292 731,249 Adjustment for constant exchange rates (8,132 ) — Adjustment for acquisition volume (9,509 ) — Adjusted net sales $ 694,651 731,249

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Gross Profit $ 692,007 713,661 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,663 30,422 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Adjusted gross profit $ 734,565 745,484

Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.6 % 25.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 549,641 523,479 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,420 ) (4,117 ) Legal settlements, reserves and fees (43,464 ) (45,000 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 501,757 474,362

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.1 % 16.3 %

Reconciliation of Operating Income (loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Operating earnings (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) Adjustments to operating earnings (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,083 34,539 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Adjusted operating income $ 232,808 271,122

Adjusted operating income as a percent of net sales 8.4 % 9.3 %

Global Ceramic Operating earnings (loss) $ (355,304 ) (559,706 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 17,762 3,366 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 425,232 688,514 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) — Adjusted segment operating income $ 87,585 132,174

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.0 % 12.1 %

Flooring NA Operating income (loss) $ (166,973 ) 64,672 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27,323 20,223 Legal settlements and reserves 1,500 — Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 215,809 1,407 Adjusted segment operating income $ 77,659 87,703

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.0 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ (159,569 ) 45,508 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,836 10,950 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 235,067 5,850 Adjusted segment operating income $ 77,334 62,308

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.9 % 8.5 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (51,896 ) (56,063 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 162 — Legal settlement, reserves and fees 41,964 45,000 Adjusted segment operating (loss) $ (9,770 ) (11,063 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Earnings (loss) before income taxes $ (745,335 ) (518,144 ) Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (170 ) (256 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 219,153 258,232

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Income tax expense $ 14,954 15,569 Income taxes – reversal of uncertain tax position (1,890 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 12,838 10,168 Income tax effect of adjusting items 19,594 20,487 Adjusted income tax expense $ 45,496 46,224 Adjusted income tax rate 20.8 % 17.9 %





La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa considera que estas medidas no sujetas a PCGA, cuando se concilian con la medida PCGA estadounidense correspondiente, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: Medidas de ingresos no sujetas a PCGA que ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, así como medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Las partidas excluidas de las medidas de ingresos no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días de envío en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Las partidas excluidas de las medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen: costes de reestructuración, relacionados con la adquisición y la integración y otros costes, acuerdos legales, reservas y honorarios, netos de ingresos de seguros, deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles de vida indefinida, contabilidad de compra de adquisiciones, incluido el aumento de inventario desde la contabilidad de compra, liberación de activos de indemnización y la reversión de posiciones fiscales inciertas.

