eXp Realty Incentiva a Participação de Equipes com Novo Incentivo de Capital

BELLINGHAM, Wash., Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), tem o prazer de anunciar o lançamento do seu novo programa Thrive, projetado para incentivar equipes e produtoras culturalmente alinhadas a entrarem para a família eXp Realty.



Uma vez integrado, o líder da equipe receberá um prêmio de equidade com base na sua produção dos últimos 12 meses, sujeito à direitos futuros .

“Como uma empresa comprometida em expandir continuamente os limites em apoio aos nossos agentes, a eXp Realty está sempre em busca de novas maneiras de aprimorar a experiência do agente”, disse Michael Valdes, Diretor de Crescimento da eXp Realty. “No início deste ano, introduzimos dois programas de incentivo, Boost e Accelerate, com o objetivo de ajudar corretoras independentes e agentes individuais a fazer a transição para a eXp Realty. Agora, com a adição do Thrive, oferecemos às equipes uma oportunidade de equidade acelerada. Entendemos que cada equipe tem sua própria cultura e maneira de fazer negócios, e queremos proporcionar uma plataforma para que eles possam prosperar no nosso ambiente centrado no agente.”

A eXp Realty fornecerá esse incentivo de capital aos líderes de equipes culturalmente alinhadas com mais de 10 agentes, além do líder da equipe e um mínimo de US$ 40 milhões (EUA/CAD) em volume de vendas no país de origem no período fiscal dos últimos 12 meses. Qualificações internacionais a serem publicadas. Qualificações adicionais se aplicam. Um dos principais critérios deste programa é que os líderes de equipe se comprometam com o treinamento da equipe e garantam que os membros da sua equipe se integrem ao ecossistema da eXp Realty como parte do seu alinhamento cultural com a eXp.

O programa de incentivos Thrive está sendo lançado nos Estados Unidos e no Canadá imediatamente e, em breve, estará disponível em outros 22 mercados globais da eXp, sujeito à lei aplicável. Para mais informação sobre o novo programa Thrive da eXp Realty e como beneficiar a sua equipe, clique aqui.

